“En Buenavista no se habla de otra cosa: ¿Dónde cayó el meteorito?”

“En el pueblo no se habla de otra cosa”, señala Jorge Waló, policía local en Buenavista del Norte, refiriéndose a la noticia publicada ayer en primicia por DIARIO DE AVISOS acerca de la caída, en la medianoche del día 14, de un meteorito entre ese municipio e Icod de los Vinos.

Waló manifestó a este periódico que “nadie sabe nada, pero hablar se habla mucho”, refiriéndose igualmente a los wasaps que ha recibido con tan singular noticia, sin llegar a recordar que aquel día “nadie alertó de alguna caída rara del cielo”, al menos no hubo llamadas en ese sentido a la Policía Local, “no aquel día ni hasta ahora”, comentó.

De la misma opinión es el alcalde de Buenavista del Norte, Antonio González Fortes, que tuvo conocimiento del hecho “a través del DIARIO”, y por las llamadas de emisoras de radio interesándose al día siguiente por el misterioso meteorito, confirmado, por otra parte, desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos tinerfeño.

“La verdad es que encontrar dónde cayó resulta una tarea complicada, porque, viendo el mapa que sale hoy [por ayer] en DIARIO DE AVISOS, pudo haber caído en Teno, en el Monte del Agua o en cualquier lugar deshabitado, demasiado terreno para tener una certeza”, señaló el regidor, intrigado por conocer en qué lugar terminó impactando el meteorito del que todos hablan.

Domingo Romero, durante muchos años guardia forestal del Monte de Agua, entre Buenavista y Los Silos, manifestaba ayer desde su retiro en El Palmar que “algo me dijo Joaquín (un viejo amigo), que en La Moncloa (un conocido bar de la zona, “en donde ahora, por el virus, ya no se puede jugar al envite o dominó”, recordó) se comentaba que habían caído piedras del cielo, pero no sé nada más”.

Tampoco, en sus muchos años de andanza por esos montes, Romero dijo haber visto ningún meteorito, aunque “sí destellos de luces que uno no sabe bien si son aviones o qué cosas son”, recordando que pronto llegarán en agosto las lágrimas de San Lorenzo. “Esa lluvia de estrellas sí que se ven claritas”.

Moisés, un vecino de La Caleta de Interián, entre Los Silos y Garachico, familiar de un aficionado a las cabañuelas -tradición de gente mayor que predice el tiempo-, recordó que “mi abuelo siempre me contó que un día nos caerá un buen pedrusco del cielo, pero en realidad él nunca vio caer ningún meteorito, aunque sí era un experto en adivinar dónde estaban los planetas y las estrellas situadas, sobre todo ahora, en verano”. También reseñó que “en el pueblo hoy todos se preguntaban si sabían algo del meteorito”, algo del que todo el mundo habló ayer, pero ninguno alcanzó a encontrar dónde dejó su huella, una vez establecido que chocó en tierra y en una zona delimitada entre Buenavista del Norte e Icod de los Vinos, que no es poco si lo que se busca puede tener el tamaño no superior al de una moneda.

“Ahora estará todo el mundo buscando esas dichosas piedritas”, comentó Tonono, vecino de Buenavista del Norte. “Acabo de llegar de La Palma y me sorprende que todo el mundo esté hablando de eso. Yo solo me enteré porque mi mujer lo leyó en Internet”, comentó en referencia a la web de DIARIO DE AVISOS.

Recordó Tonono que “será que Buenavista está de moda, porque después del terremoto de hace unos días, que sintió mucha gente, ahora nos viene un meteorito”, señaló con una sonrisa.

“Supongo -añadió- que cuando un meteorito toca tierra llega desintegrado, como bolas de golf”, recordando su trabajo en el campo de golf de Buenavista del Norte, desde donde sí ha visto “luces y destellos que uno no sabe bien qué son”.

Un vídeo recoge la caída a las 00.50 horas del día 14

El fenómeno ocurrió a las 00.50 de la madrugada del martes. Lo detectó y lo confirmó el Museo de la Ciencia y el Cosmos de la Isla a partir de una de sus cámaras (también lo captó el proyecto AMOS en el Teide). De hecho, un vídeo en time lapse resume la noche del 14 de julio y se puede apreciar la caída del meteorito.