José Manuel Bermúdez devuelve Santa Cruz a la ‘vieja normalidad’

José Manuel Bermúdez es, de nuevo, alcalde de Santa Cruz. Para repetir en el cargo ha tenido que esperar un año, el mismo tiempo que la socialista Patricia Hernández estuvo al frente del Ayuntamiento capitalino gracias a un pacto con Cs y el apoyo externo de Unidas Podemos. Ayer, Bermúdez (CC), con los votos del PP y el de la concejala no adscrita Evelyn Alonso (la primera en la historia de Santa Cruz), se hizo con la Alcaldía gracias a la moción de censura, también la primera de la historia en la capital, que prosperó por 14 votos a favor frente a 13 en contra. No hubo sorpresas. Los que hace dos semanas firmaron ante notario la censura, ayer cumplieron y votaron a favor de Bermúdez y en contra de Patricia Hernández, que levantó tanto rechazo entre los censurantes como vítores en el exterior del Ayuntamiento. Los ejes de los distintos discursos fueron, por un lado, el apoyo de la moción de censura en una tránsfuga (Evelyn Alonso), y, por el otro, la falta de gestión del gobierno de PSOE y Cs.

La mesa de edad compuesta por José Sabaté (PSOE) y Rosario González (CC) dio la palabra a un José Manuel Bermúdez algo encorsetado, en un tono quizá demasiado institucional, que leyó los motivos que, a su juicio, explicaban que se hubiera presentado esta moción de censura. En frente, una Patricia Hernández que sacó a relucir lo mejor de su experiencia como parlamentaria, con un discurso brillante (hasta CC tuvo que reconocerlo) defendiendo su gestión y retratando las contradicciones de los censurantes.

En el Salón de Plenos los apoyos de unos y otros. Rosa Dávila o José Alberto Díaz Estébanez por CC, Nira Fierro y Jorge González por el PSOE, o Pedro Suárez y Luz Reverón por el PP, mostraron su apoyo con su presencia. También Ricardo Fernández de la Puente, de Cs, se dejó ver en el Salón de Plenos.

En su discurso, Bermúdez dedicó una ristra de adjetivos calificativos a la aún alcaldesa para justificar la censura. Entre ellos los de “irresponsable”, “arbitraria”, “caprichosa” o “sectaria”, para luego reconocer que el no tener la mayoría era el principal motivo de que se encontraron ayer en el salón de plenos. Insistió en la “involución” de Santa Cruz y lo “estrambótico” del cambio proclamado por Hernández, además de llamarla “irresponsable” por celebrar el Carnaval con un episodio de calima. Aseguró Bermúdez que no tiene ningún “miedo” a levantar alfombras y que hará “lo que tenga qué hacer”.

Patricia Hernández, por su parte, acusó a Bermúdez de querer recuperar el poder a toda costa, así como de intentar evitar que “se ponga luz” sobre los expedientes en los que se leen “verdaderas tropelías” y que se lleven a la Fiscalía. En cuanto a las acusaciones de parálisis de la ciudad y de que solo terminaba lo que había empezado CC, Hernández tiró de ironía para señalar que “es difícil hacer algo que usted no haya prometido antes”, en alusión, una vez más, a que en sus ocho años de mandato solo hizo promesas. A su entender, la moción de censura se presentó porque “CC cree que el poder les pertenece”. “Después de 40 años gobernando acaban confundiendo el Consistorio con la sede de su partido”, añadió. “Ustedes necesitan el poder como el resto necesitamos el aire para respirar (…). Solo lo mueve el ansia de poder y el miedo”.

La socialista hizo alusión a alguna de las presuntas irregularidades denunciadas por su gobierno en este año. Ante un Bermúdez que mostraba una sonrisa forzada, Hernández le espetó que “no se puede contratar cantantes que no vienen y luego pagar a una radio en la que usted sale muy guapo”.

Hernández también tuvo palabras para el portavoz del PP, Guillermo Díaz Guerra: “Sus votantes piensan lo mismo que usted, que CC no sabe gestionar”. A Evelyn Alonso le dirigió, quizá, las palabras más duras: “Traicionó lo dicho en el mandato anterior, a su partido y a usted misma. Usted sabrá si le compensa lo que recibe a cambio”.

La recuperación del dinero de Las Teresitas, los comedores de verano, el intento de cobro del aparcamiento de Meridiano, “que usted dejó cerrado”, centraron el resto del discurso de Hernández. Concluyó dirigiéndose a los vecinos. “Para mí es un honor ser la alcaldesa de la ciudad en la que nací y mi compromiso será idéntico esté donde esté”. Se despidió citando a Pedro Zerolo: “Al final todo saldrá bien y si no sale bien es que no es el final”.

< ► > José Manuel Bermúdez devuelve Santa Cruz a la ‘vieja normalidad’ SERGIO MÉNDEZ

Ciudadanos

En su intervención, la primera teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio, con un tono más duro que el de Hernández, centró buena parte de su intervención en poner sobre la mesa las contradicciones de la que fuera su compañera de partido, Evelyn Alonso. “Vuelve la política de clientelismo al Ayuntamiento de Santa Cruz”, comenzó Zambudio, para, a continuación, citar las presuntas irregularidades detectadas durante este año, desde la auditoría de la Sociedad de Desarrollo, “otro chiringuito más de CC”, a los casos de Juan Luis Guerra y Sebastián Yatra.

En cuanto a Alonso, la acusó de “mentir” cuando afirmó que la “disciplina de partido era sagrada” y le dio la “enhorabuena” por ser la primera tránsfuga de Santa Cruz, para añadir que “es la primera vez que es usted la primera en algo”.

Partido Popular

Guillermo Díaz Guerra (PP) comenzó su intervención con mucha sobriedad, recordando a Miguel Ángel Blanco, del que ayer se cumplían 23 años de su muerte a manos de ETA. Sin embargo, a medida que avanzaba en su discurso, se fue mostrando más crítico con la gestión del PSOE y Cs, para terminar ocupándose de sus “propias portadas”. Díaz Guerra confesó que Bermúdez lo conquistó en la oposición, asegurando que descubrió a una persona con la que comparte “valores y propuestas”. En cuanto a las presuntas irregularidades, acusó a Hernández de no haberle mostrado un solo papel de ellas, poniendo en duda lo publicado en distintos medios. “Han arrastrado el nombre de la ciudad por el barro. Eso sí, han salido corriendo a contarlo a los medios de comunicación, con informes teledirigidos, con verdades a medias, y acusaciones sin pruebas”, para insistir en que “son especialistas en destruir a las personas empleando medios afines, con expedientes de tres al cuarto y troceados”.

En la misma línea, Díaz Guerra pasó a hablar de sus “minutos de gloria en algún medio de comunicación”, como él mismo lo definió. Así, apuntó directamente a un miembro del equipo de gobierno como responsable de dar a conocer su primera conversación (ayer se daba a conocer otra sobre lo poco que le gusta trabajar en la calle). “Si yo grabara conversaciones, se podría haber oído como en esa misma grabación se decía que “el sueldo de concejal me importa poco porque lo gano con dos divorcios”. Concluyó su intervención reconociendo que “con esta moción de censura Santa Cruz ha comprobado que yo, en privado, soy un bocazas, pero también que hay personas que son capaces de cualquier cosa por no perder el poder”.

Unidas Podemos

Ramón Trujillo se encargó de recordar que el nuevo pacto “nace viciado” al apoyarse en una tránsfuga, y defendió la gestión del equipo de Gobierno. De nuevo Las Teresitas, pero también las viviendas o a la puesta en marcha de escuelas infantiles. Recordó las presuntas irregularidades de los contratos en Fiestas o el expediente más reciente, el de Emmasa, y se preguntó, “para cuándo una tenencia de alcaldía para Sacyr”.

PSOE

El portavoz Socialista, José Ángel Martín, comenzó defendiendo a su compañero Florentino Guzmán de los ataques homófobos que, dijo, había estado recibiendo en estas semanas. “La moción puede ser legal pero no legítima”, le dijo a Bermúdez, para, a continuación, enumerar los logros de Patricia Hernández y los proyectos que no encontró cuando él llegó y que, dijo, “el señor Díaz Guerra solo tendrá que pedirlos porque nosotros sí los dejamos hechos”. Concluyó recordándole a Bermúdez, una vez más, sus palabras de hace un año sobre lo poco honorable que era gobernar con tránsfugas. “Lo que va a hacer sí que es poco honroso”.

Coalición Canaria

Desde CC, su portavoz, Juan José Martínez, insistió en los argumentos expresados por Bermúdez en su discurso, recordando que ganaron, las elecciones, que la ciudad había involucionado, y que, aunque “brillante en su oratoria”, la gestión de Patricia Hernández era “más falsa que una auditoría de la señora Zambudio”. Defendió que el nuevo equipo de gobierno hará todo lo que tenga qué hacer, “hasta auditoría de las auditorías”, en referencia de nuevo a Zambudio.

Evelyn Alonso

Aunque Evelyn Alonso no intervino (al ser no adscrita no representa a ningún partido), difundió el que hubiera sido su discurso. En él defiende que este nuevo gobierno es el que ganó las últimas elecciones, y acusó a Zambudio de ser la principal culpable de la pérdida de la alcaldía. Ya en declaraciones a los medios, Alonso manifestó su intención de seguir trabajando como asesora de Cs en el Parlamento, algo que, horas más tarde Cs desmintió anunciando su cese. También habló de la presión de estos días, asegurando que “no le deseo a nadie lo que he pasado”