Mena: “La expulsión del PSOE no entra en mi cabeza; la prioridad es el acuerdo con mis compañeros de Arona”

Afronta el peor momento desde que asumió el bastón de mando del Ayuntamiento de Arona hace cinco años, con un grupo de Gobierno partido por la mitad, su formación política (PSOE) pidiéndole que entregue el acta de concejal y su exedil de Urbanismo llevando a la Fiscalía Provincial documentación, cuyo contenido a fecha de hoy el alcalde asegura desconocer. Pese a todo, José Julián Mena (42 años) mantiene el pulso en todos los frentes y confía en darle la vuelta a la situación. Subraya que ha ganado dos elecciones consecutivas (las del año pasado por mayoría absoluta) e insiste en que tiene las “manos limpias”. La crisis municipal socialista es profunda, tanto como el enconado enfrentamiento de sectores empresariales que mueven ficha sobre el tablero del urbanismo aronero.

-¿Qué puentes quedan por tender con el sector crítico de su grupo de Gobierno y con su partido después de que le exigiera que entregara su acta de concejal?

“Hay espacio para el entendimiento, porque tiene que primar la estabilidad y la gobernabilidad de Arona, por eso estoy convencido de que podemos revertir la decisión de mi partido. Pedir el acta de un concejal no es comparable con pedírsela también al alcalde. Encabezamos una lista que le ha dado la gobernabilidad al PSOE en Arona después de 25 años. Por eso digo que hasta el último minuto existen espacios para entendernos. El anuncio que ha hecho el concejal de entregar el acta quizás es el punto de inflexión para llegar a un acuerdo”.

-¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Se arrepiente de no haber tomado alguna decisión antes que podría haber evitado la crisis actual?

“Uno siempre analiza cuál es el momento más adecuado para tomar una decisión dolorosa pero necesaria. No me parecía adecuado cómo se estaba gestionando el urbanismo en Arona. El principal eje conductor en la gestión pública es la transparencia y la participación. Mantenía diferencias de criterios con el concejal y hubo hasta alguna falta de respeto hacia mi persona que no podía permitir. Cesé a Luis García por pérdida de confianza. Espero que el conjunto de mis compañeros entiendan que esta decisión no es para romper el PSOE o generar una crisis sin precedentes, sino que era necesaria para una gestión correcta y adecuada”.

-Le pido un ejercicio de autocrítica. ¿En qué se ha equivocado?

“La primera autocrítica que hay que hacer es pedir perdón al pueblo de Arona. Hay que ser sinceros, los vecinos no se merecen todo lo que está pasando. Eso es lo que más me duele. Creo que con mi partido he sido una persona disciplinada. La decisión de la destitución la tomé el 11 de marzo, creía que era el momento, pero en aquel instante estaba convencido de que debía estar centrado en buscar soluciones a la mayor crisis sanitaria que hemos padecido. Apelé a lo que mi partido me dijo: relaja la situación, mantén la serenidad y busca puntos de encuentro. Hoy lo puedo decir, quizás debió ser aquel el momento, pero, insisto, la prioridad era el coronavirus”.

-Su partido le ha dicho que entregue el acta y usted ha respondido poniendo sobre la mesa sus dos triunfos electorales, el año pasado con mayoría absoluta. Además, insiste en que agotará todas las vías para defenderse. ¿Qué margen le queda para convencer a su partido?

“Es fundamental reconducir la situación. Lo contrario sería generar un clima nada bueno en nuestro municipio. Por mi parte que no quede, voy a intentar todo lo que esté en mi mano para que el partido sea consecuente y coherente. Apelo a los órganos internos a que no me pidan que renuncie como alcalde. Llevaré esta decisión a todas las instancias posibles para defender lo que creo que es mi derecho”.

-¿Contempla la expulsión del partido? ¿Qué haría si se diera ese escenario?

“No entra en mi cabeza. Para mí ese escenario no existe. La prioridad ahora es buscar un acuerdo con mis compañeros para la gobernabilidad. Voy a estar en la línea de tender puentes y de restablecer la normalidad. Ahí es donde vuelco todos mis esfuerzos y tiendo mi mano”.

-Usted ha mostrado su desencanto por la “equidistancia” marcada por la dirección del PSOE en su decisión de pedir el acta a un concejal y a un alcalde elegido por mayoría absoluta. ¿Pasaba por su cabeza tal pronunciamiento?

“Me ha parecido injusto. El principio básico de la democracia son los votos. Encabecé una candidatura que ha obtenido 14 concejales, el 48% de los votos y 30 puntos por encima de la segunda opción política. Confío en que los concejales cambien de criterio y garanticen la gobernabilidad. Yo no me he puesto enfrente de mi partido. Mi anuncio de no aceptar la renuncia al acta se inspira en mi secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cuando consideró que la decisión del aparato del partido era injusta reclamó y hoy es quien es”.

-¿Cuáles son sus planes para dar estabilidad al Ayuntamiento?

“Máxima participación, transparencia y un gobierno abierto. Las prioridades son generar dinamismo económico, que nos dejen utilizar los recursos económicos municipales, dar agilidad a la estructura de urbanismo, reforzar la seguridad jurídica y seguir incorporando personal”.

-Pero si la situación política del grupo socialista no se endereza, ¿se ve gobernando con siete concejales en un pacto con otras fuerzas políticas?

“Mi prioridad son todos los compañeros que están. Ese es el objetivo y no voy a renunciar a ello. Tenemos la suficiente responsabilidad y entereza para llegar a un acuerdo”.

-¿Y si no es así?

“Pues estaríamos en otra situación y habría que buscar una posibilidad para dar estabilidad al Gobierno. Pero, insisto, estoy en el primer escenario, no quiero pasar al segundo”.

-Ha apuntado la existencia de una campaña de presión por parte de empresarios del municipio. ¿Podría precisar más esos movimientos que denuncia?

“Si miramos la hemeroteca de algunos medios, comprobaremos que no se han ahorrado descalificativos hacia mi persona y acusaciones muy graves. Hay una intención de extender la sensación de que aquí las cosas se hacen de una manera irregular, y eso no se lo voy a permitir a nadie. Es una campaña organizada de forma evidente en la que han participado alguno medios de comunicación. Han atacado a mi familia, a mis amigos, a mi entorno, a mis colaboradores y han usado los argumentos por parte de algunos como hechos probados y no han dejado de hacer insinuaciones sobre supuestas irregularidades para desprestigiarme. No van a encontrar un gobierno dócil a unos intereses que se alejan de los intereses generales. Lo dije en la rueda de prensa del miércoles y lo reitero hoy: mis manos están limpias. Nadie puede acusarme de una decisión irregular”.

-¿Cuánto le preocupa la documentación presentada en la Fiscalía por el exresponsable de Urbanismo de su gobierno?

“Le puedo asegurar que desconozco la denuncia de Luis. No me puedo pronunciar. Lo que sí tengo claro es que su proceder me parece extraño. La decisión de cesar al concejal la tomé hace mucho tiempo y, de repente, ha ido a los juzgados a trasladar información. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esperó? Lamento que algunos compañeros se hayan sumado, pero nadie sabe contra quién se ha realizado esa denuncia”.

-Usted insiste en relacionar la destitución de Luis García con la construcción del centro comercial Arts, en la Punta del Camisón, que la Fiscalía investigará de oficio. ¿Por qué?

“A nadie se le escapa que esa obra ha avanzado y se ha consolidado desde 2017, lo cual está ya en manos de la Justicia. Se están revisando todas las actuaciones y, si se ha cometido alguna irregularidad, se tiene que restablecer esa situación, porque debemos tener muy claro que el desarrollo de un expediente ha de estar garantizado conforme a la legalidad. La situación del Arts ya ha llegado al Gobierno de Canarias, que ha pedido una revisión de todas las autorizaciones. Haré todo lo que está en mi mano y si veo cualquier situación irregular se remitirá a las autoridades correspondientes. El Ayuntamiento tiene toda la voluntad de clarificar ese expediente”.

-¿Cuánto de influyentes son actualmente los poderes empresariales en el Ayuntamiento de Arona?

“Cualquier persona, sea quien sea, tiene que ajustarse a unos procedimientos reglados conforme a la ley y deben responder al interés general. Aquellas personas que interpreten que aquí las cosas se hacen de otra manera, eso no lo verán con este alcalde. Es fundamental que la gente sienta que las cosas que se están haciendo en este Ayuntamiento se hacen con todas las garantías procedimentales y jurídicas”.

-Casimiro Curbelo ha desvelado que usted le llamó para “pedirle oxígeno”, ha aclarado que no le piensa fichar y pide incluso su dimisión. ¿Qué buscaba con esa llamada?

“Llamé a Casimiro como llamé a destacados militantes de mi partido para hacerles partícipes de esta situación e intercambiar impresiones. Le tengo un gran respeto por toda su trayectoria política. Quizá esa llamada pudo molestarle, pero no me demostró ese parecer durante la conversación. También aclaro que ni le pedí ni me insinué para entrar en su partido. No estoy en eso para nada”.

-La mayoría de los partidos de la oposición emitieron un comunicado al entender que el presidente del PSOE aronero le ha faltado el respeto a los trabajadores del Ayuntamiento y le han pedido a usted que salga en su defensa…

“Rechazo cualquier afirmación de esas características. Respeto absolutamente a todos los trabajadores municipales. Jamás ha salido de mi boca una sola crítica públicamente hacia ellos. Tengo plena confianza en ellos”.

-En estos días, los más convulsos desde que llegó a la Alcaldía, ¿qué mensaje o qué llamada ha agradecido especialmente?

“Me han llamado muchos compañeros y personas que ya no están en el partido. Reconozco que he agradecido profundamente la llamada de alguien que es un referente en mi partido y al que le guardo mucho respeto y cariño, Jerónimo Saavedra”.

-¿Qué le dijo?

“Intercambiamos opiniones desde la más absoluta privacidad, pero le puedo asegurar que escuchar opiniones y consejos como los suyos es algo muy gratificante”.

-¿Y ha echado en falta alguna llamada?

“Miro hacia adelante. Solo pienso en las llamadas que faltan por hacer para reconducir la situación”.

-¿Su futuro está en el PSOE?

“Sí, y agotaré todas las vías para que así sea. Este es el partido por el que lo he dado todo y al que le he dedicado los mejores años de mi vida”.