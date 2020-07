‘Menistas’ y críticos solo coinciden en que el conflicto es “insostenible”

Casi 72 horas después de que los órganos de dirección nacional, regional e insular del PSOE decidieran cortar por lo sano y exigieran al alcalde de Arona, José Julián Mena, y al exedil de Urbanismo, Luis García, que renunciaran a sus actas de concejal, ayer todo seguía igual en el Ayuntamiento sureño. Ninguno ha entregado el acta, nadie ha sido cesado de sus funciones ni se ha marchado voluntariamente a su casa y la situación sigue igual de enconada que el día que estalló la crisis municipal, tras serle revocadas las competencias al responsable de Urbanismo hace tres semanas.

Los días pasan y la tensión se corta con un cuchillo en el Consistorio aronero. En lo único que parecen estar de acuerdo los siete concejales que respaldan al alcalde (Leopoldo Díaz, Raquel García, Julia Morales, Francisco Marichal, Ruth Lorenzo y Alberto Delgado) y los que arropan a Luis García (Dácil León, José Luis Gómez, Juan Sebastián Roque, Pura Martín, Elena Cabello y Yurena García) es que la situación es insostenible y que no se puede prolongar por más tiempo.

El sector crítico sigue sin dar muestras de fisuras y guarda silencio a la espera de que los órganos de dirección tomen más cartas en la crisis municipal. Una de sus voces reconocía ayer que la solución llegará, pero “no será muy pronto”. Según pudo saber este periódico, el exconcejal de Urbanismo podría anunciar hoy a través de un comunicado que solo entregará el acta “si se lo pide expresamente el partido”.

Al otro lado no se oculta la sensación de extrañeza que ha causado la decisión anunciada el pasado sábado por la Federal, secundada por las direcciones regional e insular, y se sigue cuestionando la salomónica decisión. “¿En qué cabeza cabe que la solución pase por tratar igual a un alcalde que a un concejal raso?”, indicaba ayer uno de los ediles a este periódico.

El alcalde, que comparecerá por primera vez esta semana en rueda de prensa para explicar los pasos que dará, afronta con cautela los próximos movimientos y mantendrá su pulso con la dirección del PSOE en los cauces del partido. Su prioridad es no dar un paso en falso e insiste en transmitir a su núcleo de confianza que “agotará todas las vías” para reconducir la situación en busca de una solución que entiende ha de ser “orgánica”. Paralelamente explora “fórmulas de estabilidad” para garantizarse los apoyos necesarios en el salón de plenos.

Menos optimista

El presidente del PSOE aronero, Agustín Marichal, reconoció anoche a DIARIO DE AVISOS que, después de numerosos intentos para tratar de reconducir la situación (el último ayer mismo cuando convocó sin éxito a los ediles críticos), la ausencia de acuerdo a estas alturas le hace ser “bastante menos optimista que ayer”, hasta el punto de proponer la apertura de negociaciones con los grupos políticos de la oposición para garantizar una mayoría estable en el salón de plenos. “No lo hemos hecho hasta hoy, pero en vista de cómo están las cosas, hay que empezar a hacerlo”, manifestó.

El PSOE gobierna con mayoría absoluta en Arona tras haber obtenido en las elecciones de 2019 un total de 14 concejales de los 25 que conforman la Corporación. El resto se los reparten CC(4), PP (3), CxA(2), Sí se puede-Podemos (1) y Cs (1).

Así las cosas, el PSOE afrontará mañana una Ejecutiva Insular extraordinaria que se perfila decisiva para encontrar una salida al laberinto aronero. La cita llega en el peor momento para la dirección del partido en Tenerife, solo 48 horas después de la caída del Ayuntamiento de Santa Cruz, tras prosperar ayer la moción de censura de Coalición Canaria, Partido Popular y una concejala tránsfuga y en pleno incendio en el municipio de mayor población del Sur, única localidad de Canarias con más de 100.000 habitantes donde el PSOE logró mayoría absoluta en las elecciones de mayo de 2019.

El comité local de Arona estará representado por tres miembros. Uno de ellos es el exconcejal y actual consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, un político con perfil de mediador que trabaja discretamente desde hace días para intentar alcanzar un acuerdo de mínimos que contribuya a desactivar la bomba de relojería.

Otra de las integrantes de la Ejecutiva Insular es Yolanda Mendoza, diputada regional, próxima al sector crítico, amiga personal de Nira Fierro, presidenta del grupo parlamentario socialista y persona de confianza del secretario general y presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.

El debilitamiento de Mena le acercaría a un nuevo escenario, donde estaría llamada a asumir un papel protagonista en la recomposición del partido en Arona y comenzar así la reconquista de los comités locales del Sur para situarlos en la órbita de la dirección regional del partido. El tercer miembro del comité local con presencia en el órgano de dirección insular es Jorge Alayón, secretario general de Juventudes Socialistas de Arona y reconocido menista.

Con este panorama, esta mañana se ha convocado la primera comisión informativa de Urbanismo y Patrimonio (áreas que ha asumido Mena tras la destitución de García), un foro en el que el equipo rector explicará la tramitación del Plan General y en el que podrán intervenir todos los concejales y no solo los portavoces. En las próximas 48 horas se ampliarán las explicaciones a asociaciones de vecinos, colectivos sociales y organizaciones empresariales como Ashotel y el CEST.