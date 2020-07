“Nos preocupan mucho los rebrotes”; España suma 700 nuevos casos de coronavirus en solo tres días

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha informado de que en los últimos tres o cuatro días se han detectado alrededor de unos 700 nuevos casos de coronavirus, la mayor parte asociados a los brotes que se están produciendo en varios puntos de España, especialmente los de Cataluña y Galicia, si bien ha comentado que el 70 por ciento son asintomáticos.

En rueda de prensa, Simón ha avisado de que no se conocer “cuál” es el rol que juegan los asintomáticos en la transmisión del virus, a pesar de que hay estudios que muestran que pueden transmitir “poco”. En este sentido, ha recordado que actualmente se están “detectando mucho antes” los nuevos casos, y ha informado de que en un plazo “muy breve” se va a valorar si es suficiente el periodo de cuarentena de 14 días o basta con cinco, como el que han establecido en A Mariña (Lugo).

Asimismo, Simón ha comentado que la aparición de brotes, especialmente los registrados en Cataluña, les “preocupan”, si bien ha asegurado que esta situación no está afectando por ahora a la incidencia nacional de la enfermedad en España, a pesar de que se ha estabilizado la “tendencia descendiente” observada en las última semana.

“Nos están preocupando mucho los brotes. En general se están controlando correctamente, pero están adquiriendo un número de casos por encima de lo deseable. No obstante, se van controlando en principio, pero ahora mismo ni hay ningún núcleo de riesgo importante en toda España. Si los brotes se controlan como hasta ahora no creo que haga falta tomar medidas en toda España”, ha apostillado.

Por ello, Simón ha pedido a los ciudadanos que se cuando inicien síntomas se aíslen, avisando de que es una cuestión de responsabilidad individual y nacional que “difícilmente” se puede controlar desde las administraciones.

“La gente se tiene que responsabilidad de los riesgos a los que expone a los demás”, ha recalcado, tras desaconsejar irse de vacaciones a las personas que presentan sintomatología con el fin de “no poner en riesgo ni a la gente de su país ni de cualquier otro al que vaya”.

Del mismo modo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha comentado que con la apertura de las fronteras al turismo se han detectado en una semana 53 casos importados de Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.

“Si logramos controlar los riesgos asociados a estos viajeros, si conseguimos detectarlos a tiempo y evitar que produzcan transmisión no identificada hasta que sea tarde, y si el control de los brotes locales se hace bien y rápido, que hasta ahora parece que se está consiguiendo, probablemente a la vuelta de verano habrá muy baja transmisión, lo que no quiere decir que continúe igual en otoño o invierno, porque eso no lo sabemos”, ha puntualizado Simón.

Finalmente, ha explicado que actualmente el número de hospitalizaciones en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es de 181 y que en los últimos días sigue bajando, por lo que ha señalado que, previsiblemente, en los próximos días las muertes bajarán, repuntando sólo en algunas zonas concretas de Cataluña.