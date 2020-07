Nueva petición de documentos para el Plan Especial de El Toscal

Habrá que esperar para ver si, esta vez, será la definitiva. El Plan Especial de El Toscal roza con la punta de los dedos, una vez más, la aprobación definitiva, pero, para ello, deberá recabar de nuevo los informes sectoriales que le permitan llegar a la meta, algo que lleva intentando desde hace ya seis años. Lo cierto es que el Plan Especial de El Toscal lleva inmerso en un ir y venir de papeles que lo han convertido en un enmarañado planeamiento que se estrella con las administraciones. Desde la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Transformación Digital, cuyo informe es vinculante, y ha sido negativo en los dos últimos intentos, hasta el del Gobierno de Canarias, que, aunque no es vinculante (ni un informe según la Gerencia de Urbanismo que califica su respuesta de meras consideraciones jurídicas), se empeña en señalar que los cambios introducidos son sustanciales, por lo que es nulo de pleno derecho.

La Gerencia de Urbanismo ha dedicado el último año a introducir todas las modificaciones que esos informes señalan para dar su visto bueno, y así volver a enviar el documento en busca del sí definitivo que permita la aprobación definitiva del Plan. Hoy, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz tiene la intención de tomar conocimiento de los cambios introducidos y aprobarlo para enviar el documento al Estado, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.

Según detalló a DIARIO DE AVISOS el nuevo concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, que también estaba al frente de la Gerencia cuando se produjo la contundente respuesta del Gobierno de Canarias pidiendo la anulación del Plan, detalló que “se han estimado las alegaciones de los informes del Cabildo de Tenerife y de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, y de forma parcial las recogidas en el informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias”.

Tarife añadió que “ahora necesitamos informes definitivos y positivos del Cabildo y de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Transformación Tecnológica”. A estos informes se unen dos nuevos que van a ser solicitados por la propia Gerencia, uno del área de Hacienda para que constate que existe disponibilidad de recursos para hacer frente a la ficha financiera del Plan (que también se modificó) y el informe del secretario del Pleno para contrarrestar la petición de nulidad del Gobierno de Canarias, que previsiblemente mantendrá. Al no ser vinculante la opinión de la consejería de Política Territorial, no se necesitaría que su informe fuera positivo, pero, como se apuntó desde la Gerencia el año pasado, dejaba abierta la puerta a que se pudiera acudir a los tribunales para pedir la anulación del Plan. La negociación con la consejería era el camino que se había iniciado.

De momento, los técnicos de la Gerencia de Urbanismo avalan que “los cambios realizados al documento Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de El Toscal (marzo 2020) que se someterá a trámite de consulta administrativa como paso previo a su aprobación definitiva, no suponen modificaciones sustanciales del mismo, informando de forma favorable su contenido”.

El actual concejal de Urbanismo confía en que los nuevos informes sean todos positivos ya que “se han subsanado todas sus indicaciones”.

Modificaciones introducidas

De esta forma, el documento ha introducido dos bloques de modificaciones procedentes de las distintas administraciones. El primero de esos bloques tiene que ver con los cambios derivados de la subsanación de los reparos señalados en los informes sectoriales. Así, en este apartado están las alteraciones en la memoria de ordenación, en la que se corrige la redacción de hasta siete puntos.

Normativa

En lo que se refiere a la modificaciones introducidas en la normativa y ordenanzas del Plan, son 16 los artículos que se ven alterados. La mayoría tienen que ver con las alegaciones, de nuevo, de la Dirección General de Ordenación del Territorio. Entre ellas está la eliminación de la definición del Plan Director de Espacios Públicos y la referencia al mismo que se hace en muchos otros artículos. También se corrige el artículo 26, de forma que las dotaciones de nueva planta se remitan a un Estudio de Detalle y las que se ubiquen en edificaciones catalogadas se regirán por las determinaciones de protección del propio plan, ya que “no es posible establecer un régimen más restrictivo para estas edificaciones situadas en suelo urbano consolidado, por lo que se elimina la remisión de estas actuaciones al Plan Director de Espacios Públicos”.

También se modifica el tipo de intervenciones permitidas en inmuebles catalogados no visitados, para que su régimen no sea más restrictivo que el resto de inmuebles catalogados.

Las alteraciones en el Fichero de Actuaciones Urbanísticas Aisladas, Obras Ordinarias y Aparcamientos cierra este primer bloque de modificaciones. Hasta ocho fichas se ven alteradas. Lo más destacado en estas modificaciones, como ya se apuntó en el apartado anterior, es que para llevar a cabo obras en los inmuebles que se encuentran dentro de las fichas modificadas, se señala que “los criterios de ordenación y diseño se establecerán en el Proyecto de Urbanización, el cual deberá adaptarse a las determinaciones del PEP El Toscal y a las Ordenanzas Municipales de Urbanización” y “en tanto dichas Ordenanzas no sean aprobadas, los Proyectos de Urbanización requieren informe del Cabildo Insular”. Por tanto, mientras el Plan de El Toscal no desarrolle la normativa que lleva aparejada, Urbanismo no podrá dar licencias de obra sin que el Cabildo dé el visto bueno previamente.