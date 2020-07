Zambudio (Cs) niega paralelismos con el ‘transfuguismo’ de Evelyn Alonso: “Nunca he sido no adscrita”

La primera teniente de alcaldesa y consejera de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio (Cs), ha negado este miércoles que su situación política en el Ayuntamiento al comienzo del mandato sea similar a la de Evelyn Alonso.

“Aunque se ha dicho de manera insistente para desprestigiarme, nunca he sido no adscrita, en el fondo y las formas son distintas”, ha comentado a los periodistas tras el Pleno en el que se ha acreditado la expulsión de Alonso de su partido.

Según Zambudio, se ha convertido “en la primera tránsfuga de Santa Cruz” y no puede tener salario ni dedicación exclusiva o parcial, subrayando además que tenía “instrucciones clarísimas” para no apoyar una moción de censura junto a CC y PP, tanto por burofax, whatsapp, telegram, correo electrónico e incluso el día que tomó posesión.

Sobre la demanda que ha presentado pidiendo la suspensión cautelar de la expulsión ha comentado que no tiene “una bola de cristal” sobre lo que puede ocurrir, avanzando que en su caso concreto –demandó también el partido por su suspensión de militancia al apoyar la investidura de Patricia Hernández– el asunto “está resuelto”.

“La vista está suspendida, nunca he dejado de ser miembro de Cs, siempre he sido afiliada y he actuado como portavoz de Cs en el Ayuntamiento”, ha destacado.