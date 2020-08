Amid Achí: “Exigimos al Gobierno la creación urgente de una mesa para el cambio de modelo económico”

Amid Achí Fadul, (Tartus, Siria, 1948), presidente del mayor grupo multifranquicia de España (Número 1), asiste a su entrevista con DIARIO DE AVISOS en medio de una pandemia para atender a nuestras preguntas sobre la inminente crisis que nos acecha. La economía, asegura, “está dormida” gracias a recursos habilitados como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y los créditos ICO a las empresas. Pero el despertador “está puesto para marzo de 2021”. Ante todo esto, Achí demanda la creación de una mesa de transición económica en Canarias que permita al Archipiélago explorar alternativas frente a su histórica dependencia turística.

– Usted se mostraba preocupado en abril por el decreto con el que se aplazaba el pago del alquiler a los pequeños comercios. Ahora que estamos inmersos en la nueva normalidad, ¿se confirma que habrá tiendas abocadas a cerrar al no poder pagar?

“Esto que viene va a ser durísimo y nos fastidiará mucho. Nos va a empobrecer, nos va a mandar gente a la calle, van a cerrar negocios. El Gobierno central se equivocó con aquel decreto, un famoso veneno para todos los pequeños empresarios. No se perdonan los alquileres, sino que se aplazan. En cambio, en Portugal nos están dando una lección de sabiduría y de que de verdad están con el pueblo. Allí los comercios pagan un porcentaje de alquiler según las ventas y si la tienda está cerrada, no pagan, porque no se produce y no se vende. Aquí vamos a colapsar los juzgados porque el casero quiere cobrar lo máximo a un inquilino que no puede pagar porque está dañado. No hay comprensión, ni solidaridad. Cada uno mira su bolsillo”.

– ¿Cree que los grandes centros comerciales han estado en Canarias con el pequeño comercio?

“Yo gestiono 17 centros comerciales e influyo en otros tres. Sé que hay mucha gente que no va a volver a abrir. Nosotros estamos casi poniéndonos de rodillas para que las empresas no cierren, dándoles facilidades. Y luego están otros como el Centro Comercial Alcampo, que sí me consta que han dado facilidades. Sin embargo, hay algunos canarios y otros fondos extranjeros que tienen centros comerciales que no han sido solidarios, que están intentando sacar lo máximo posible. No quieren perdonar, solo cobrar. Así que, unos son solidarios y generosos, y otros son rácanos y crueles”.

– ¿Quienes exigen el pago de estos alquileres están forzando al cierre a las empresas?

“Sí, van a causar el cierre de empresas canarias y a mandar más gente al paro donde lo pagamos todos. Yo creo que ahora tenemos que sacrificarnos para que vayan el menor número posible de personas al paro porque no hay dinero para pagar los subsidios y nos veríamos obligados a subir los impuestos”.

– Ahora parece, además, que el turismo no se recuperará tan fácilmente. ¿Cómo puede Canarias escapar de un panorama desolador?

“Mire, ahora estamos notando todos que la gran debilidad que tiene nuestra economía en Canarias es que dependemos del turismo. Y no solo del turismo en sí, sino del turismo inglés. Una región como Canarias no puede depender de un país que hoy no está siendo solidario con nosotros. Reino Unido está mandando a sus turistas a Turquía, prefieren que vayan allí cuando yo estoy seguro de que en Turquía hay mucho más peligro, porque hay más contagios que en Canarias. Así que yo creo que Canarias tiene que hacer un nuevo planteamiento”.

– ¿Qué planteamiento es ese?

“La transición económica es imprescindible y necesaria, pero los políticos no lo quieren escuchar, no lo quieren oír. Nosotros, los empresarios, exigimos la creación, con carácter urgente, de una mesa de transición del modelo económico en la que esté presente el sector productivo de verdad, el generador de puestos de trabajo. Los políticos están tardando mucho, están peleando entre ellos y solo hablan de mociones, no hablan de las soluciones, es vergonzoso. Esa mesa de transición será la que profundice en la búsqueda de las soluciones menos dañinas para evitar el paro”.

– ¿Qué tipo de propuestas pueden surgir del sector empresarial?

“Pues yo creo que tenemos que ver qué aspecto positivo podemos sacar de todo. Debemos aprovechar para planificar el futuro, que no dependamos sólo del turismo y concretamente, del turismo inglés. Hay que defender un turismo más variado, no que casi el 40% sean ingleses. Esto lo estamos hablando desde hace 50 años, pero nunca lo llevamos a la práctica. Una de las ideas que se me ocurren para diversificar la economía es que Canarias se convierta en una zona bancaria libre”.

– ¿En qué cree que nos beneficiaría esa zona bancaria libre?

“Pues ahora mismo, todos los ricos de África dejan un 10% en su continente y el 90% lo sacan fuera, a Francia o a Inglaterra. Entonces, en una zona bancaria libre, vendrían a Canarias y podrían meter el dinero y sacarlo cuando quisieran. Además, si cuando vienen ven que tenemos universidades en francés, en inglés y en español, y que de repente sus hijos pueden venir a estudiar aquí, pues atraes riqueza. También tenemos buenos médicos y hospitales, pueden venir a operarse del corazón o hacerse una cirugía estética. Pero claro, las autoridades lo proponen, la Comunidad Europea les dice que no, y se quedan callados. Esto hay que lucharlo”.

– Hablaba de que tenía varias ideas para diversificar la economía, ¿qué más propondría?

“Pues también tenemos que luchar por la quinta libertad, que los aviones puedan parar aquí y dejar pasajeros y coger pasajeros. Pero esto tampoco nos dejan hacerlo. Y nosotros nos conformamos en una pregunta y una respuesta. Cuando nos dicen que no podemos hacer algo, nos callamos. Parece que los políticos se quieren justificar con esas negativas y no luchan por nada. Tenemos también que volver a potenciar el tema de la agricultura. Cada día tenemos menos agricultores en Canarias. Y luego, algo importante es apostar por las nuevas tecnologías, la industria ligera, el ensamblaje. Hay que ir montando cosas y dar salida a esos jóvenes que acaban de terminar sus carreras”.

– ¿Cómo valora los últimos datos del paro, la destrucción de 108.000 empleos en el último trimestre en Canarias?

“Yo estoy muy preocupado porque la economía está dormida con los créditos ICO a las empresas y los ERTE. La gente no se cree lo que está pasando, no es consciente. Y ya hay una fecha para el despertar, el despertador está puesto para marzo del año que viene, que será cuando habrá que empezar a devolver el dinero y ver si hay vacuna, remedio o medicina. Y si esto no sale, pues va a haber problemas. Van a desaparecer empresas, el paro va a aumentar y va a haber una alarma social bastante importante. Y la situación no depende ni de uno ni de otro político, depende de que descubran esta vacuna lo antes posible”.

– ¿Qué opina sobre medidas como los ERTE o los créditos ICO a las empresas?

“Los ERTE han sido como una morfina que se ha dado a las empresas y que no tengan que preocuparse del pago total de los salarios, y a la vez, se ha ayudado con un ingreso a la gente. Sin embargo, los créditos ICO se han dado a personas que no pueden pagar, a morosos. Y el dinero no ha ido a producir, sino a proteger intereses bancarios. Al final el banco reclamará ese dinero”.

– ¿Cree que hay empresarios que no devolverán esos créditos?

Los empresarios de verdad sí lo van a devolver, porque van a continuar trabajando, seguirán existiendo. Pero habrá otros que, cuando termine el primer año, empezarán a tener dificultades. Yo creo que esto ocurrirá a la vuelta de la esquina, a partir de marzo del año que viene vamos a ver bastantes problemas para devolver los créditos. Los bancos también han aprovechado bien, han prestado dinero ICO sin mirar a quien”.

– ¿Cuándo prevé que se acabe la crisis económica?

“Cualquier cosa que ocurra en el futuro depende de que se encuentra la medicina y la vacuna. Una vez que se encuentre, dependerá de que se pueda utilizar y se disponga de ella. Así que, cuando ocurra eso, se recuperará el 30% o el 40% de lo que hemos perdido durante este tiempo. Y luego, en el año 2022 seguiremos trabajando para recuperar otro 60% o 70% de lo que hemos perdido durante el año 2020. ¿Y me pregunta cuándo volveremos a estar como hemos estado en 2019?, pues al principio del 2023, es decir, se perderán tres años de nuestra vida”.

– Más allá de la economía, ¿le preocupa la pandemia?

“Estoy preocupado especialmente con la actitud de la gente joven, porque puede que a ellos no les pase nada, pero deben pensar que tienen padres y familia mayor. Yo creo que a cualquier joven si le pasa algo a un padre o abuelo se disgustaría toda su vida. Por dos copas no merece la pena correr ese riesgo. Creo que ahora es el momento de quitar algunos vicios malos para la sociedad, de aprovechar para hacer algún cambio y luego mantenerlo en el futuro”.