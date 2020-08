Carlos Palacios: “A partir del 1 de septiembre, Canarias asume el mando de Ceuta, Melilla y Baleares”

El teniente general Carlos Palacios Zaforteza tomó posesión del Mando de Canarias el día 25 de febrero de 2018. Dos años después, España, y el mundo, entraría en una crisis sin precedentes: la pandemia del coronavirus. Desde el mes de marzo, el teniente general Palacios asumió las funciones de liderazgo del ejército de tierra en el Operativo Balmis, por medio del cual las Fuerzas Armadas españolas se sumaban al esfuerzo institucional de combatir la oleada de casos de Covid-19 que colapsaron el sistema sanitario y ha causado una recesión económica en el país. Una crisis que se reaviva y que obliga a estar atentos a una nueva movilización inmediata. A partir del próximo mes, la labor del Mando de Canarias asume, además, nuevas competencias, que el teniente general nos anuncia en una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS.

-Empecemos con la actualidad, la Operación Balmis. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que está dispuesta a reactivarla si sigue empeorando la situación, y se ha recomendado a los soldados que agoten las vacaciones antes de septiembre. ¿En qué consiste exactamente?

“La Operación Balmis para las Fuerzas Armadas ha sido el mayor despliegue militar en tiempo de paz en España. Hemos desplegado 185.000 militares durante 98 días en toda España. Para nosotros, para todas las Fuerzas Armadas y, en particular, para el Ejército de Tierra ha sido una gran satisfacción poder aplicar la experiencia de 70 años de operaciones en el exterior, de planeamiento, de poder organizar operaciones para ayudar a nuestra gente, para poder ayudar a nuestra sociedad. El nombre de Balmis procede de Francisco Javier Balmis, un médico de Carlos IV que lideró una expedición filantrópica para llevar la vacuna de la viruela a América y a Filipinas, con el mismo objetivo que nosotros en esta operación: salvar vidas. El operativo terminó con el estado de alarma, nos replegamos en nuestros cuarteles pero no hemos dejado de trabajar. Iniciamos inmediatamente un proceso de lecciones aprendidas para el caso de tener que activar otra operación en todo lo que tuvimos dificultades o carencias,como fueron las unidades de descontaminación. Esas lecciones aprendidas las estamos implementando, hemos hecho planteamientos para estar preparados para intervenir, y, sin duda, en un plazo de 24 o 48 horas, como dice la ministra de Defensa, estaríamos listos para activar otra vez la estructura y apoyar a la sociedad.”

-¿Continuaría con el mismo nombre y los mismos términos?, ¿se dirigiría desde Canarias?

“No sé si se llamaría igual. Yo lidero la operación dentro del Ejército de Tierra, los 115.000 militares que despliega el ejército, que es una gran cantidad, los lidero, los mando yo. Posiblemente se mantenga el nombre, y se llame Balmis II. Es posible que la estructura inicialmente no sea la misma, podría entrar la UME, depende de lo grave que sea la situación. Ahora mismo estamos activados. Por ejemplo, estamos descontaminando una nave con problemática de migrantes en Gran Canaria, en Las Palmas, al lado del Puerto. Esta semana ha habido positivos entre los migrantes y descontaminamos nosotros. Tenemos todavía un montón de material desplegado en distintas comunidades autónomas : en Canarias, en Cataluña, en Navarra, Ceuta, Melilla, en fin, materiales que pedimos con la primera operación y que todavía siguen haciendo falta a las autoridades. O sea, que la operación como estructura operativa desapareció, pero los apoyos los hemos mantenido. En este ámbito, la Subsecretaría de Defensa emitió un plan de respuesta rápida con respecto a la crisis sanitaria desde julio, y estableció un núcleo Covid, de forma que, cuando haga falta asistencia se dirijan a ese punto, se estudia y se apoyaría, como se esta haciendo, por ejemplo, en Zaragoza , donde hay una unidad del Ejército del Aire, una unidad hospitalaria, y hemos montado un campamento de respuesta, es decir, que se sigue apoyando muy puntualmente.”

-Durante la cuarentena más estricta era común ver vehículos militares en la calle en apoyo a las autoridades locales, ¿la operación fue un éxito? ¿harían algo diferente en esta ocasión?

“Hemos aprendido procedimientos internos, hemos visto cosas que no sabíamos que íbamos a necesitar y que tuvimos que activar. Cuando estaba en marcha la Operación Balmis, vimos la necesidad de descontaminar las residencias de ancianos, los centros de salud, instalaciones físicas, puertos y aeropuertos…claro, esas operaciones de descontaminación se apoyaban en nuestras unidades de NBQ, que las teníamos muy reducidas porque realmente esa amenaza en las crisis actuales no existe. A lo largo de la operación fuimos capaces de multiplicar por 10 y por 15 la capacidad de descontaminación del ejercito. El traslado de fallecidos: ni estábamos capacitados, ni conocíamos los procedimientos para hacerlo, pero en aquel momento teníamos que ayudar, estaban desbordadas las funerarias en Madrid, con mas de 300 fallecidos al día. Tuvimos que formar a nuestra gente en los protocolos de traslado de fallecidos, de su custodia, en el cuidado de no contaminación de la persona, hemos tenido que ir aprendiendo a lo largo de la operación anterior.”

-¿Por qué se hizo desde Canarias, cuando aquí la situación no era tan complicada como en la Península?

“Eso tiene una explicación: la ministra de Defensa tomó una decisión el día 14 o 15 de marzo. El día 11, el director de la OMS declara pandemia mundial; el 12, el ejército ya empieza a trabajar en sus capacidades para asistir a la sociedad española; y los días 13, 14, 15 se decide montar una operación militar. Se podía haber hecho de otra forma, pero, en casos así, se entiende que las Fuerzas Armadas españolas tienen que salir a ayudar a la sociedad. ¿Por qué Canarias? Porque mi cuartel general forma parte de una estructura conjunta de cuarteles para las misiones permanentes del territorio nacional; el mando de operaciones está en mi cuartel general.”

“Hay uno en la Armada que se llama el Mando de Vigilancia de Seguridad Marítima que está en Cartagena, y otro del Ejército del Aire que está en el Mando Aéreo de Combate. Entonces se activó una estructura que ya estaba funcionando porque había que hacerlo con mucha rapidez. Por eso yo me hice cargo de la operación terrestre.”

“Al principio, no la mandé desde aquí porque el jefe del Ejército lo estudió y, hablando con su Estado Mayor, vio que hacía falta hacerlo desde Madrid, porque allí está el nudo de comunicaciones, están otros mandos de apoyo logístico, de personal y era conveniente cuando había mucha incertidumbre sobre las misiones que íbamos a tener. Yo me desplacé con un pequeño staff a Madrid los dos primeros meses de la operación. Luego ya cuando bajó un poco de intensidad regresé”.

-¿Cómo fue la recepción de la gente?

“La respuesta de la sociedad española ha sido extraordinaria. Estamos tremendamente orgullosos y contentos de haber podido ayudar y encantados de la respuesta en toda España, desde Lérida hasta Tenerife, de Galicia hasta Melilla, en todos los sitios donde hemos ido a ayudar. La mirada del anciano en la residencia al que movíamos con cuidado para poder descontaminar su habitación, la distribución de comida en los bancos de alimentos, los traslados de enfermos…la reacción de nuestra sociedad ha sido tremendamente motivante. En Madrid me llamaban mis generales pidiendo que sus unidades pudieran salir a la calle a ayudar, aun con el riesgo que suponía el virus; todo el mundo ha estado con una gran disponibilidad para ayudar a su gente. Hubo casos en los que un soldado iba a descontaminar en la UCI donde estaba su madre… Han habido anécdotas tremendas. Ayudar a los nuestros ha sido una gran satisfacción, y demostrarle a la gente que el ejército está ahí para eso”.

– Cambiando de tema, Canarias tiene una situación geográfica estratégica singular. ¿Qué papel juega en la dinámica actual de África?

“Canarias tiene importancia para el Ejército de Tierra. En las Islas tenemos 4.000 hombres y un teniente general, y no solo eso, sino que con la reestructuración que se aprobó el mes pasado en las Fuerzas Armadas, Canarias no solo va a mandar sobre la tropas del Archipiélago, sino también sobre Ceuta, Melilla y Baleares. Es decir, esas tropas que antes dependían de Sevilla, el Ejército las pone ahora bajo el mando de Canarias, porque nosotros desde aquí lideramos lo que es un mando de presencia y vigilancia.”

“En todos los cometidos que las Fuerzas Armadas tienen en cuanto a soberanía nacional, aéreos, terrestres, marítimos y espacio, el teniente general del Mando de Canarias va a liderar esa presencia, vigilancia y disuasión en los territorios fuera de la Península ibérica. Eso ya está aprobado y entra en vigor el día 1 de septiembre. Es decir, pasamos de tener una fuerza de 4.000 hombres a multiplicarlo casi por cuatro con las fuerzas de Ceuta, Melilla y Baleares. Por lo que la importancia estratégica para el Ejército, la tiene. Canarias tiene una importancia geográfica histórica, y la va seguir teniendo porque estamos a menos de 100 kilómetros de la costa, de una de las franjas más inestables del mundo que es el Sahel, donde Europa y España tienen puesto gran empeño. Europa con misiones tanto civiles como militares y España participando e incluso liderando misiones como en Mali en tres ocasiones y como seguimos participando en diferentes sitios.”

-Hemos visto una explosión demográfica en esas zonas. De una parte tenemos a Marruecos que se está destacando como una fuerza económica emergente y ha ampliado sus bases, y luego la situación en el Sahel que podría desequilibrar la estabilidad que tenemos…

“España sabe que el crecimiento demográfico y esa movilidad que pueda haber hay que pararla en el Sahel, tiene que ser la frontera avanzada y así lo tiene decidido. Esa frontera avanzada sobre el Sahel intenta que no suba hacia el norte, hacia Europa, o hacia el oeste y entre en Canarias, siempre apoyándonos en aliados firmes como Marruecos. La idea de esa frontera avanzada es que no esté en el Mediterráneo, eso sería un error, sino mucho mas abajo, en el Sahel, intentando promover la paz y la reconstrucción de esos estados, no quiero decir fallidos, como en el caso de Mali que esta semana acaba de sufrir un golpe de estado . Ahí tenemos 200-300 militares. Yo creo que no pone en peligro la misión europea pero, sin duda, pone de manifiesto la situación en la que se encuentra el Sahel, la fragilidad de esos estados y por tanto, la estabilidad de Europa, no solo de España, si esa explosión demográfica sube hacia el norte”.

-La actividad yihadista es preocupante…

“Eso es una locura desde el año 2012. Está muy activa Al Qaeda, Isis, Boko Haram, hay multitud de grupos extremistas islámicos en esa zona tremendamente peligrosos y que además, trafican con gente, drogas, armamento, eso es un polvorín en el que Europa esta comprometida con misiones y España también”.

-¿Cuál es el futuro de la OTAN?

“Yo creo que la OTAN seguirá, que puede haber vaivenes de EEUU, pero yo creo que, desde mi punto de vista particular, estamos a un par de meses de las elecciones presidenciales y antes de las elecciones siempre hay declaraciones para un lado o para otro. Yo creo que la Alianza Atlántica es una herramienta sólida y eficaz y los europeos y los americanos somos aliados sólidos. El presidente Trump lleva ya cuatro años diciendo a los europeos que se gasten más en Defensa, el 2% del PIB.”

“En Europa hay países que lo cumplen, otros que no, pero aportan a diferentes misiones, cada uno lo hace en la medida que puede. España no tiene intención de reforzar sus Fuerzas Armadas. Creo en una solidaridad compartida con los aliados europeos, africanos, y no creo que eso vaya a más. Durante las elecciones podemos oír de todo, hay que esperar a que se acaben, ver quién gana, ya sea el señor Trump o Joe Biden y a ver qué dicen”.

-En el aspecto humanitario, hemos visto un incremento de pateras, cayucos, desgracias… ¿El Mando de Canarias tiene planeado algún tipo de misión?

“La migración va a existir. Si tapamos la ruta mediterránea, vendrán por la atlántica y viceversa. El problema existe porque hay millones de personas en África sin presente ni futuro, ante la gran inestabilidad que existe en esa franja del Sahel. La competencia de inmigración es fundamentalmente del Ministerio del Interior y la Secretaría de Inmigración. El ejército está para apoyar en operaciones de ayuda humanitaria, y en caso de una necesidad nos lo piden siguiendo el cauce adecuado. Por ejemplo, esas descontaminaciones que estamos haciendo en Las Palmas, y luego, en última instancia, instalaciones en desuso del ejército de tierra con el fin de habilitarlas para el uso de inmigrantes tanto aquí, en Tenerife, como en Fuerteventura o en Gran Canaria.”

“Estamos viendo formas de apoyar, en este caso, al delegado del Gobierno en Canarias, para que pueda disponer de instalaciones donde alojar a los inmigrantes, además con el problema de que algunos de ellos sean positivos de Covid, lo cual es mucho más complicado.”

-¿Qué nos puede decir en cuanto a misiones en el extranjero que involucren a las Islas?

“Ahora mismo estamos en un año descanso, de adiestramiento. Volvimos de una de las misiones en Irak y en Mali. Ahora mismo tenemos doce miembros en Turquía, hay una misión desplegada con una batería patriot en el marco de la Alianza Atlántica, por la guerra de Siria por la amenaza de misiles que puedan caer en territorio turco.”

“España tiene esa presencia, de la cual doce son componentes nuestros que se van rotando. Tenemos previsto además, en el año 2021, una misión en Irak con helicópteros en mayo, y en noviembre ir al Líbano.”

– ¿Cómo estamos en cuanto a tecnología, se han ido reemplazando los F-18 de Gando y los helicópteros?

“Puedo hablar del Ejército de Tierra, en Los Rodeos tenemos un batallón de helicópteros y estamos completando la renovación, estamos jubilando los H18, no voy a decir que de la época de Vietnam, pero casi, y están llegando los SuperPuma franceses, que tienen mucha más autonomía.”

“Recientemente, se han comprado los NH90, también los Tigre, o sea que estamos ahora mismo en el proceso de mejora, también de los Chinook americanos, que estamos transformando a la versión digital, o sea que en el aspecto de la flota de helicópteros se esta haciendo un esfuerzo importante en Defensa porque entendemos que es algo fundamental para apoyar nuestras operaciones”.

-Africom. ¿Tendría sentido que el comando africano de la OTAN estuviera en Canarias?

“Eso es un tema político, no militar. Sé que hace años se habló de que el cuartel general en lugar de Stuttgart estuviera aquí, incluso en La Palma, en Breña Baja, pero eso es una cuestión política. Sin duda, tiene sentido el que pudiera estar mas cerca de África”.

-¿Qué le espera a Canarias?

“El cuartel general se potencia con la reestructuración. En las islas no capitalinas, no en Fuerteventura porque tenemos un regimiento, pero en Lanzarote, en La Palma hacemos despliegues para que se vea el Ejército con fines de disuasión”.

Teniente general Carlos Palacios Zaforteza

El teniente general Carlos Palacios Zaforteza, nacido en Palma de Mallorca, ejerce la titularidad de las unidades del Mando de Canarias del Ejército de Tierra. Mando de primer nivel del Ejército de Tierra directamente subordinado al General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército, siendo su función más importante la de garantizar la preparación y el alistamiento de las organizaciones operativas necesarias para su despliegue en las Zonas de Operaciones que se requieran, así como garantizar su posible integración en unidades conjuntas o combinadas en orden de materializar el esfuerzo militar que se demande en cada momento.

Oficial General del Cuerpo General del Ejército de Tierra, cursó la enseñanza militar de grado superior en la Academia General Militar y en la Academia de Infantería. Es diplomado en Estado Mayor, Carros de Combate, Alta Gestión de Logística y Defensa Nacional. Dispone de diversos cursos OTAN como el de Planeamiento Operacional, CIMIC y de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.