Denuncian que Las Teresitas sigue sin el servicio de baño adaptado

El servicio de ayuda al baño para personas con discapacidad, que cada año se presta en la playa de Las Teresitas por Cruz Roja, no ha podido ponerse en marcha este verano por la falta de un protocolo adaptado a las nuevas normas sanitarias para evitar la propagación de la Covid-19. Desde el colectivo Queremos Movernos, denuncian que llevan meses negociando con el Ayuntamiento de Santa Cruz la implementación de este protocolo, sin que, hasta el momento, se haya podido hacer realidad. Según denuncian desde la plataforma en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, “se acaba el verano y las personas con discapacidad no pueden disfrutar de un baño en la Playa de Las Teresitas”.

Explican que mantuvieron una reunión con el anterior concejal de accesibilidad, Florentino Guzmán, “en la que nos comunicó que no existía un protocolo específico y que por razones de seguridad, ante la situación creada por la Covid-19, el Ayuntamiento gestionaría la autorización pertinente, para garantizar tanto la seguridad de las personas atendidas como la seguridad de los miembros de Cruz Roja, entidad que desarrolla la prestación del servicio”.

Tras el cambio de Gobierno, detallan que se reunieron con el actual concejal de Accesibilidad, Javier Rivero. “Nos informó que la autorización estaba en trámite y que en breve se tendría en vigor el servicio de apoyo al baño”. Queremos Movernos asegura que “en posteriores llamadas a la Concejalía nos informaron de que el protocolo estaba pendiente de firma y autorización por el área correspondiente del Gobierno de Canarias”.

Lo último que le han comunicado es que se va a reanudar el servicio de atención en la playa, “pero que el servicio de transporte tardará unas semanas, porque se tiene que tramitar”. Sin embargo, según explica la plataforma, “a pesar de la información, algunos miembros de Queremos Movernos han solicitado el servicio, al teléfono de cita previa, y les informan que aún no está en marcha, que estará a partir del día 1 de septiembre”.

Queremos Movernos señala que “la triste realidad es que toda la población está disfrutando de la playa, pero hay un grupo afectado y vetado a ese disfrute. Con el desconcierto de que en municipios como Güímar no han existido esos problemas y el servicio se está prestando desde el mes de julio”. También otros municipios como Tazacorte, en La Palma, han implantado ya el servicio.

El colectivo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad recuerda que los beneficios del mar son sobradamente conocidos por la población y las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutarlo. “El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizarles ese derecho, según recoge la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias, Ley16/2019 de 2 de mayo, cuando establece en sus artículos 25 y 26 que los ayuntamientos garantizarán la inclusión social de los ciudadanos”.

“Se acaba el verano y las personas con discapacidad siguen siendo los patios feos en Santa Cruz”, concluye el colectivo de Queremos Movernos en el comunicado publicado en sus redes sociales.