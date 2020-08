La mascarilla, obligatoria en todos los espacios cerrados ‘abiertos’ al público

El uso de la mascarilla en Canarias contra el coronavirus será obligatorio en todos los sitios cerrados abiertos al público, se mantenga o no la distancia interpersonal de seguridad de metro y medio. El portavoz del Gobierno autonómico, Julio Pérez, detalló ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo, las actualizaciones de las normas adoptadas tras el estado de alarma. Así, haya otros personas o no, en los restaurantes y en los bares habrá que llevar la mascarilla puesta; salvo, lógicamente, cuando se ingieren comidas o bebidas. En los centros educativos no universitarios solo se podrá prescindir del tapaboca dentro de “grupos de convivencia estable escolares” o una vez que los alumnos se hayan sentado en sus pupitres, si estos están separados por el metro y medio de distancia.

En la calle y los espacios al aire libre se mantiene la regulación que ha sido de aplicación hasta la fecha: la mascarilla es obligatoria si no se puede guardar el metro y medio de distancia de seguridad. Las playas seguirán excluidas, porque ya rigen otras medidas y no se ven razones para cambiar.

Los establecimientos deberán señalizar adecuadamente la distancia del metro y medio. El número máximo de personas en una mesa o en una agrupación de ellas será de 10. En cuanto al bufé de comidas, se procurará que durante el consumo se cumpla con las medidas higiénicas, se mantenga la distancia de seguridad y se utilice la mascarilla. Se recuerda que la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública está prohibida.

Además, se vigilará que el tapaboca esté colocadas de manera idónea (que cubra la nariz y la boca) y se regula la forma correcta de de llevarla, no al antojo de cada quien.

En lo referente a los espacios del ámbito privado, se formulan “recomendaciones que tienen carácter obligatorio”. Pérez mencionó, en tal sentido, la obligatoriedad del uso de la mascarilla en reuniones de no convivientes. Y se aconseja no se permanecer en lugares cerrados donde haya aglomeraciones. Más allá de esas indicaciones, prevalece “una obligación general de no exponerse a contagios ni facilitar el contagio a otras personas”.

Acerca de los guías turísticos, se eleva a 55 el grupo de personas atendidas, una cifra compatible con “la capacidad media de un autobús”. Hasta ahora era de 25; siempre respetando convenientemente la distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad y asegurando la protección física con la preceptiva mascarilla.

Julio Pérez recalcó que la sanción por no llevar mascarilla es de 100 euros por la ley nacional, una multa a la que se le pueden añadir otras infracciones por iniciativa de la Administración de la comunidad autónoma de Canarias, que son superiores a esa cantidad y que, en su máxima expresión, acarrean la clausura de establecimientos.

Asimismo, destacó que la situación epidemiológica de la región es “relativamente aceptable” en comparación con otras zonas, por lo que arguyó que no se ha tardado en extender el uso obligatorio de la mascarilla. Apuntó que los principales focos de contagio se están produciendo por los comportamientos de personas jóvenes, en el ocio nocturno y en reuniones y espacios privados. Según los datos publicados por la Consejería de Sanidad, la franja de edad que va de los 30 a los 39 años es donde más se incrementan los positivos por coronavirus en las Islas en la semana que transcurrió entre el 27 de julio y el 2 de agosto. Este tramo registra un aumento de 11 casos, al pasar de los 393 del 27 de julio a los 404 del domingo 2 de agosto. El de 40 a 49 años ha experimentado en los últimos siete días un aumento de seis casos positivos: inició la semana del 27 de julio con 446 y concluyó el 2 de agosto con 452 positivos. Este segmento es, con 452, el que más engloba hoy en Canarias.

Sobre las denuncias entre ciudadanos por la mascarilla, Pérez comentó que no es malo si no degeneran en confrontación. Y, en lo concerniente a la cuarentena impuesta por el Reino Unido para los visitantes procedentes de España, el Gobierno canario no pierde la esperanza, “con cierto fundamento”, de que haya una variación en esa postura.

Canarias se mantiene como la única comunidad en la que no se ha generalizado la obligación de usar la mascarilla.