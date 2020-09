Álex Pina: “Elegir la música para una serie es escoger la emoción de cada escena”

El año pasado se hicieron 5.000 series de televisión en los 50 países más industrializados. Es inevitable, por tanto, que como espectadores asistamos a “una profunda clonación, a una continua repetición de patrones: de personajes, narrativos y visuales”. “Ante esto -explica Álex Pina, el creador de La casa de papel, un fenómeno televisivo global-, quieres diferenciarte, y entonces emprendes una búsqueda, que yo calificaría como obsesiva, de esa identidad”. En ese objetivo, subraya, la música tiene un rol fundamental, ya que “elegirla para una serie es escoger la emoción de cada escena”.

LOS INVITADOS

Álex Pina (Sky Rojo, El embarcadero, Vis a Vis) es uno de los invitados de Fimucité, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, que este viernes celebró el primero de sus dos grandes conciertos, precisamente titulados Somos la Resistencia. La casa de papel en concierto. Un estreno mundial en el Auditorio de Tenerife en el que la música compuesta por Manel Santisteban e Iván Martínez Lacámara ha sido adaptada al formato sinfónico por Thomas Bryla. Diego Navarro, director de Fimucité, se puso al frente -y lo hará también este sábado (19.00 horas) en la clausura- de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

Pero antes de ese primer concierto, Pina, Santisteban, Martínez Lacámara y Navarro participaron en un encuentro con la prensa para presentar a todos los invitados del festival. Una cita que también contó con la presencia del presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el actor Pedro Alonso, que en la serie encarna a Berlín y participa en los dos conciertos de clausura, y la cantante Cecilia Krull, quien interpreta el tema principal de La casa de papel: My life is going on.

“NECESITAMOS LA CULTURA”

Además de dar la bienvenida a Tenerife a todos los invitados, Pedro Martín puso de relieve que, en un momento como el que vivimos, condicionado por la pandemia del coronavirus, iniciativas como Fimucité “vienen a darnos un respiro” frente a las numerosas dificultades que todos atravesamos, pero además, recalcó, “necesitamos la cultura, porque hay ámbitos de la vida a los que no podemos renunciar”. En similares términos se manifestó Luis Yeray Gutiérrez, quien indicó que en La Laguna trabajan para convertirse en referente cultural del Archipiélago, y en ese camino la colaboración del Cabildo y, en este caso, de Fimucité, está siendo muy valiosa.

“La vibración en el escenario, con toda la orquesta tocando, es alucinante, es otro nivel”, aseguró el actor Pedro Alonso, quien participa en dos momentos de los conciertos.

“Estamos aquí de milagro. Lo que hemos asumido ha sido un desafío galáctico”, señaló Diego Navarro para describir la complejidad que ha supuesto a todo el equipo de Fimucité congelar la programación que estaba prevista inicialmente para la edición número 14 del festival, poner el contador a cero y, en apenas cuatro meses, construir una nueva propuesta sin renunciar a la calidad.