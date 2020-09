‘Beginning’, de Dea Kulumbegashvili, gana la Concha de Oro del 68 Festival de Cine de San Sebastián

La película Beginning, de la debutante directora georgiana Dea Kulumbegashvili, ha ganado la Concha de Oro del 68 Festival internacional de Cine de San Sebastián. El documental de Julian Temple sobre el líder de The Pogues, Shane MacGowan, Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, ha recibido una mención especial del Jurado.

En la gala de clausura del Zinemaldia, presentada por Edurne Ormazabal y el actor Juan Diego Botto, ha podido escucharse música de Ennio Morricone, en homenaje al compositor fallecido este año. Tras la lectura del palmarés, el director Fernando Trueba han presentado, antes de su proyección, su película El olvido que seremos, acompañado de su protagonista, el actor Javier Cámara. El filme es una adaptación del libro homónimo sobre el asesinato del médico y activista colombiano Héctor Abad, escrito por su hijo.

Julian Temple, con Crock of gold, ha obtenido el Premio Especial del Jurado. Temple, que ha recogido el premio de manos del presidente del Jurado de la Sección Oficial, Luca Guadagnino, ha agradecido el premio, señalando que “es genial estar aquí con un documental en competición oficial”, porque “si una película es buena no importa que sea documental o ficción”.

La georgiana Da Kulumbegashvili se ha hecho con la Concha de Oro por Beginning, que cuenta la historia de Yana (papel interpretado por la actriz Ia Sukhitashvili), esposa del líder de la comunidad de Testigos de Jehová en un pequeño pueblo y acosada por diversos frentes. Ian Amouyal y David Zerat, productores del filme, han recogido la Concha de Oro.

Kulumbegashvili también ha recibido la Concha de Plata a la Mejor Dirección, un reconocimiento que ha afirmado que es un “gran honor”. Beginning también se ha hecho con el Trofeo del Jurado al Mejor Guion, mientras que la protagonista del filme, Ia Sukhitashvili, ha recibido la Concha de Plata a la Mejor Actriz.

La Concha de Plata al mejor actor ha sido para Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe, por Druk/Another Round, premio que han agradecido en un vídeo brindando con cerveza.

PALMARÉS

El Premio del Jurado a Mejor Fotografía ha sido para Yûta Tsukinaga por Any Crybabies Around, de Takuma Satô. El Premio Kutxabank-New Directors se lo ha llevado La última primavera, de Isabel Lamberti, que ha agradecido su apoyo al Zinemaldia desde que estrenó un corto en San Sebastián. Ha habido una mención especial para Slow singing, de Dong Xingyi.

El Premio Horizontes ha ido a parar a Sin señas particulares/ Identifying Features, de Fernanda Valadez, que ha señalado que el cine tiene “la capacidad de ser un granito de arena en las conversaciones sobre los temas que nos atañen para lograr un mundo mejor”, mientras que la mención especial ha sido para Clarisa Navas por Las mil y una/ One in a Thousand.

El Premio Zabaltegi-Tabakalera se lo ha llevado Catarina Vasconcelos con A metamorfose dos pássaros/ The Metamorphosis of Birds y la mención especial ha recaído en Domangchin yeoja/ The Woman Who Ran, de Hong Sang-soo. Vasconcelos ha asegurado que es un “honor estar aquí”.

El Premio Orona-Nest ha sido para Catdog (India), de Ashmita Guha, con mención especial para The Speech, de Haohao Yan. El Premio Irizar al Cine Vasco lo ha ganado Ane/ Ane Is Missing, de David Pérez Sañudo, que ha dedicado el galardón a todo el equipo. “Es un placer inmenso estar aquí”, ha reconocido. Non dago Mikel?/ Where Is Mikel?, de Amaia Merino y Miguel Ángel Llamas, ha obtenido una mención especial.

El Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián ha recaído en The Father/ El Padre (Reino Unido), de Florian Zeller, que ha remitido unas palabras al Festival recordando a los exhibidores y las salas de cine que “están esperando que el público vuelva a llenarlas”, que ha leído al recoger el premio en su nombre Adolfo Blanco de A contracorriente Films. El Premio del Público a la Mejor Película Europea se lo ha llevado El agente topo/ The Mole Agent, de Maite Alberdi. Además, el Premio TCM de la Juventud ha sido para Ben Sharrock por Limbo.

El Premio RTVE – Otra Mirada ha sido para Never Rarely Sometimes Always (Nunca, casi nunca, a veces, siempre), de Eliza Hittm,a y ha recogido el premio en su nombre la actriz Itziar Ituño.