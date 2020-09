Concepción asegura que están obligados a “mirar hacia arriba”

El presidente del CD Tenerife aseguró ayer que están nuevamente obligados a “mirar hacia arriba” en cuanto al objetivo del proyecto deportivo que arrancará el domingo en el Heliodoro con Fran Fernández a la cabeza.

Así lo confesó en declaraciones a la emisora Canarias Radio: “Tenemos que salir a competir. Mi ilusión es que el equipo mire hacia arriba y no tanto para abajo”, dijo el empresario, quien entiende que se trata de “sumar desde el primer partido. Siempre es una competición igualada, con muchos clubes que podrían estar tranquilamente en Primera. Con los controles presupuestarios, hablamos de una Liga bastante igualada, a excepción de aquellos descendidos que cuentan con la ayuda extra. Aquellos que compitan bien y hagan un buen bloque, estarán llamados a pelear por cotas altas. Nuestra meta debe sumar de tres, mientras que el final nos pondrá donde merecemos”, explicó.

Sobre el capítulo de fichajes, Miguel Concepción aseguró que “nos quedan tres o cuatro refuerzos por venir. Todos esperamos con ilusión que el equipo empiece bien el campeonato. No tengo nombres de fichajes, pero el director deportivo me ha dicho los puestos que rastreamos en el mercado”.

El cabecilla de la entidad igualmente valoró el último compromiso jugado por los blanquiazules, en el Heliodoro ante la UD Las Palmas. Concepción prefiere no marcarse ese encuentro como referencia, ya que “el técnico hizo rotaciones para que todas tuviesen oportunidades, pero donde veremos de verdad lo que dará de sí cada equipo será en la competición. Quizás, empezaremos a ver la realidad de cada club a partir de la sexta-séptima jornada, conforme vaya cogiéndose esa inercia”, indicó en el espacio radiofónico deportivo de la citada emisora regional.

Lo que sí que no le gustó al dirigente palmero fue ver el Heliodoro vacío en ese partido. Desea que los aficionados regresen a los estadios, pero sabe que antes hay que controlar la pandemia. “Es una situación extraña ver ese escenario entre dos equipos profesionales. Nunca se nos hubiese pasado por la cabeza. Ojalá la vacuna avance para hacer frente lo antes posible a la Covid-19. Mientras tanto, no queda otra que seguirlo a través de la televisión. Si llegar a controlarse más el virus, de acuerdo con las autoridades sanitarias, veremos si la gente puede volver progresivamente a los campos. La afición es necesaria, pues forma parte de la esencia del fútbol. Queremos ver un estadio con nuestra gente”, agregó.

Concepción compartió antena con el presidente de la UD Las Palmas, quien también marcó la meta amarillo para la próxima campaña: “Nuestro objetivo es competir y huir de los puestos de abajo, dijo Miguel Ángel Ramírez.Las Palmas debuta este fin de semana contra el Leganés.