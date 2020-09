Díaz Guerra (PP) lamenta su frase “tan desafortunada”sobre los gatos

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz, Guillermo Díaz Guerra, lamentó ayer su frase “tan desafortunada” sobre los gatos, y afirmó que fue “sacada de contexto y buscada intencionadamente”. En concreto, hacía referencia a las manifestaciones que Canarias Ahora hizo públicas el pasado miércoles y en las que el concejal afirmaba que “si tengo que hacerme cargo de las colonias de gatos lo que hago es sacrificarlos”, en base a un audio al que había tenido acceso el medio digital tras una reunión del concejal con un colectivo.

Ante estas palabras, que levantaron bastante revuelo en las redes sociales, Díaz Guerra lamentó ayer “profundamente una frase que he dicho en un contexto, que puede haber herido a muchísimas protectoras y dueños de animales, con quienes me disculpo, porque ni refleja mi sentir ni mi voluntad de acción”.

Sobre el contexto en el que hizo estas afirmaciones, el concejal explicó fue en una reunión con una persona, no varios colectivos, “que dice tener entre 100 y 200 gatos y hablamos de muchísimas cosas respecto a las colonias de gatos, y esta persona se negaba a cumplir la ordenanza municipal, tuvimos una discusión al respecto y los funcionarios y yo entendimos que llegaba a advertir que era posible que esos gatos se quedaran en la vía pública sin control”. “Lógicamente, mi responsabilidad en ese caso sería tratarlos como si fueran una plaga, capturarlos y llevarlos al albergue -continuó explicando-, pero en ese momento, los nervios de la situación me llevaron a usar esa frase tan desafortunada por la que me disculpo”.

Díaz Guerra lamentó esas “frases mal sonantes, que no reflejan para nada mi forma de pensar ni actuar y que son sacadas de contexto, robadas, y sobre todo buscadas intencionadamente, por alguien que sabe que tiene una grabadora escondida”.