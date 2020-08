La mayoría de las terrazas de la capital prohíbe fumar en ellas

La mayoría de las terrazas de Santa Cruz han optado por prohibir fumar en estos recintos. La medida se ha tomado tras la implantación, la semana pasada, de las nuevas medidas sanitarias para evitar la propagación de la Covid-19. Estas establecen la prohibición de fumar al aire libre cuando no se mantiene la distancia de seguridad de un metro y medio. De esta forma, aunque el cliente se encuentre solo en una mesa y esté a un metro y medio de distancia, no podrá fumar en el recinto de la terraza, obligándolo a levantarse y alejarse para fumar si así lo decidiera.

Según confirman desde la Asociación Zona Centro, es una decisión que facilita la convivencia entre todos los clientes. Así, “dado el formato de terraza, muchos optan por solicitar al cliente educadamente que se retire a una distancia prudencial para fumar”, explican desde la asociación. Hasta el momento, detallan, “lo cierto es que hemos tenido muy pocas incidencias en relación con esta medida. Parece que, poco a poco, todos se dan cuenta que ahora toca arrimar el hombro”.

sanciones

En esa dinámica, para concienciar a la gente en el cumplimiento de las normas, el Ayuntamiento de Santa Cruz actualizaba ayer el número de propuestas de sanción que en la última semana han realizado los agentes de la Policía Local capitalina. Entre ellas, la primera por fumar sin respetar la distancia de seguridad. Según los datos de la Policía Local, se han levantado durante la última semana un total de 111 sanciones por no hacer uso de la mascarilla en lugares donde es obligatorio. A estos expedientes, se suman otros 25 por consumir alcohol en la vía pública (botellón) y uno más por fumar sin respetar la distancia mínima obligatoria. Este es el resultado del trabajo de inspección en la vía pública que la Policía Local realiza en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía y que se ha intensificado en las últimas semanas a raíz del endurecimiento de las medidas de higiene y sanitarias, para evitar que continúen aumentando los contagios por Covid-19.

La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, destacó el “importante trabajo de los agentes, no solo en cuanto a sancionar a quienes no respetan las normas, poniendo su salud y la de los demás en riesgo, sino, además, por la información y asesoramiento que transmiten a la ciudadanía durante el ejercicio de su trabajo”.

Por su parte, el alcalde José Manuel Bermúdez insistía estos días en que reducir el número de contagios no se consigue con sanciones, sino con responsabilidad. El regidor pide a los vecinos que se responsabilicen de cumplir las normas, pues “no podemos tener un policía detrás de cada vecino”. Apeló una vez más al uso de las mascarillas, lavado de manos y mantenimiento de la distancia de seguridad.