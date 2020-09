Martín considera “esencial” la Circunvalación de La Laguna

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, consideró “esencial” la vía de circunvalación de La Laguna, incluida en el cierre del Anillo Insular, y confirmó que un reparo en una de las cláusulas del pliego de condiciones ha retrasado la licitación de la redacción del proyecto, pero desde el Gobierno de Canarias le han trasladado que ya se trabaja en esa rectificación.

“Esta obra, que estaba guardada en una gaveta y se recuperó, es esencial para resolver la mayor de las complicaciones que tenemos en la Isla. Caso contrario, otras como las rotondas del Padre Anchieta o la de Lora y Tamayo, no tendrían sentido”, insistió ayer Martín durante una visita a esta última, recientemente abierta al tráfico.

En relación al Anillo Insular, Martín recordó que ya está en marcha el cierre por el oeste y se está revisando el proyecto para prolongar la TF-5 entre Icod y San Juan de la Rambla, aunque todavía queda por resolver el tramo entre este último municipio y Los Realejos debido a que existen algunas complicaciones medioambientales.

El mandatario insular opinó que “el tiempo de la pandemia tiene que darnos la oportunidad de actualizar proyectos olvidados e ir invirtiendo en carreteras para que cuando esta situación pase y volvamos a la normalidad, la normalidad no sea una vez más que haya congestión de tráfico en las vías”.

Martín realizó estas declaraciones acompañado del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el consejero insular de Movilidad, Carreteras e Innovación, Enrique Arriaga. Este último explicó que la nueva rotonda da solución a uno de los puntos negros que tenía la salidad del municipio, con acceso a la zona de Geneto y un carril directo de salida a la autopista TF-5 desde la Cruz de Piedra, “que evitará que se produzcan retenciones como hasta ahora y agilizará mucho más el tráfico”.

La obra se inició en octubre de 2019 con un presupuesto de 580.000 euros y ha tenido una pequeña demora debido a que se encontraron con cables de telefonía en la cimentación.

Gutiérrez se pronunció en la misma línea y añadió, además, que la nueva infraestructura da respuesta a una “demanda histórica” de los vecinos de Geneto, aparte de conectar mejor al resto de La Laguna con la zona de las grandes superficies.

Pedro Martín recalcó la importancia de esta actuación, “una de las muchas que el Cabildo debe realizar para mejorar la circulación” y adelantó que la próxima que se iba a llevar a cabo era la transformación de la rotonda del Padre Anchieta con la pasarela, “que transformará completamente la entrada y salida de La Laguna y además facilitará el tránsito en la TF-5”.

Tranvía a Los Rodeos

Consultado acerca de la prolongación del tranvía a Los Rodeos, el presidente del Cabildo dijo que era partidario de esta actuación, pero dejó claro que “no iba a imponer una obra que no quieren los ciudadanos y tampoco el alcalde de La Laguna” y en todo caso, apuntó, “si se llegara a una solución, tendría que ser consensuada”.

En este sentido, Luis Yeray Gutiérrez recordó el rechazo del Consistorio a este proyecto, vía acuerdo de la Junta de Gobierno, al no contar con el aval de los vecinos y no ser de primera necesidad ante la actual situación económica derivada de la pandemia de Covid-19.

Tren del Sur

Por otro lado, Enrique Arriaga afirmó ayer a través de un artículo de opinión titulado ‘¿Y usted qué haría?’, que el Cabildo debe apostar por el proyecto del Tren del Sur, una infraestructura valorada en 2.200 millones y que se financiaría con fondos comunitarios.

“Se presenta una oportunidad que no debemos desaprovechar”, señala en el escrito en el que reflexiona sobre la idoneidad de un proyecto que está “listo” para ser ejecutado tras el último impulso realizado desde 2017 bajo la presidencia insular de Carlos Alonso (CC).

De hecho, ironiza, “tras casi más de 30 años de gestión de Coalición Canaria en el Cabildo tan solo hemos encontrado un proyecto que esté listo para ser ejecutado cuando llegue la financiación: el Tren del Sur”.

Por ello, pide a la población “que no se deje intoxicar por la demagogia y la ignorancia” dado que los fondos de la UE, a través del ‘Mecanismo Conectar Europa’ son “finalistas” y no se pueden utilizar de otra manera.

“Ese dinero no se puede destinar a nada más, por mucho que entendamos que existen otras necesidades mucho más prioritarias como las ayudas a empresas y autónomos, asuntos sociales o sanitarios, no las podemos cubrir con esos fondos”, comenta Enrique Arriaga.

El alcalde de La Matanza le traslada a Pedro Martín sus peticiones en Carreteras, Cultura y Turismo

Pedro Martín se trasladó de La Laguna a La Matanza de Acentejo con varios consejeros insulares, ocasión en la que su alcalde, Ignacio Rodríguez, aprovechó para trasladarle sus peticiones en carreteras, como la variante urbana desde la avenida Tinguaro a la TF-215 y las mejoras de la calle Real y de la TF-217, entre otras solicitudes.

Ambos mandatarios abordaron también la propuesta para la recuperación del Barranco de Acentejo y la construcción y puesta en funcionamiento del centro de interpretación de la Batalla de Acentejo. Asimismo, analizaron el proyecto de creación de un albergue rural insular para turismo deportivo y medioambiental, así como la segunda fase del parque El Montillo, donde realizaron un recorrido.