Quejas porque aun no hay docente de piano este curso en la Escuela de Música de Tacoronte

Varias familias de alumnos que estudian en la Escuela Municipal de Música de Tacoronte se quejan de la falta de un docente para la modalidad de piano, un problema que también sufrieron en el curso anterior y que supuso un retraso en las clases, que comenzaron tres meses después de lo previsto y se interrumpieron en marzo por la Covid-19.

Los afectados aseguran que “ya se sabía que este año tampoco tenían profesor” y por eso no entienden por qué no se actuó a tiempo en lugar de esperar por segundo año consecutivo al inicio de curso, que comienza oficialmente mañana de manera gradual para la mayoría de especialidades a excepción de quienes hayan elegido piano, independientemente del nivel en el que estén, dado que solo hay una única plaza.

Desde la dirección de la Escuela les contestaron que “lamentablemente” la contratación depende del Ayuntamiento y que para cualquier reclamación se dirigieran al departamento de Recursos Humanos.

Hay familias que llamaron al Ayuntamiento y les recomendaron que intentasen hablar con la concejal de Cultura o el alcalde, José Daniel Díaz, pero tras varias insistencias y pese a que les solicitaron su número de teléfono para contactar posteriormente, no lo consiguieron. Es más, todavía siguen esperando, dicen.

Al ser consultado al respecto, el alcalde explica que el Consistorio no tiene lista de reserva para este tipo de vacantes y añade las bases de la convocatoria estaban preparadas desde antes del confinamiento. Sin embargo, “cuando llegó el día de hacer el examen no se pudo porque ese tipo de procesos selectivos no se están autorizando por parte de Sanidad, pero saldrá apenas se pueda”, igual que el de técnico de administración general, promete.

Al regidor le consta incluso que otros ayuntamientos, como el de Santa Cruz y La Laguna también han tenido problemas a la hora de convocar unas oposiciones de técnicos.

Por este motivo, confirma que el Consistorio ha vuelto a solicitar cooperación a otras administraciones que sí tienen lista de este tipo de profesorado, que es bastante específico como es el caso del Cabildo de La Palma y la Escuela de Música de La Orotava y también se ha pedido colaboración por parte del Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz. “Estamos a la espera de que nos envíen si tienen a alguien en lista para llamar por teléfono y hacer la contratación. Recursos humanos ya ha enviado toda la documentación”, sostiene.