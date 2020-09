Rosa María Sardá, estrella de los estrenos de la semana

Con el fenómeno juvenil After. En mil pedazos, el thriller de Christopher Nolan Tenet y la comedia de Santiago Segura Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra liderando la taquilla, las pantallas de cine españolas acogen desde este viernes nuevos estrenos para todos los gustos. Así, aterrizan en la cartelera novedades como la comedia Salir del ropero, el drama En busca de Summerland y otros títulos como Un diván en Túnez o el anime My Hero Academia. El despertar de los héroe.

Llega a los cines Salir del ropero, la última cinta de la inolvidable actriz catalana Rosa María Sardá, fallecida el pasado mes de junio a los 78 años. Debut en la dirección de Ángeles Reiné, esta divertida historia sobre el amor y la libertad, se rodó en Lanzarote y la ciudad portuguesa de Oporto, bajo la producción del cineasta canario ganador de cuatro Premios Goya Andrés Santana. La película, que cuenta también en el reparto con Verónica Forqué, Ingrid García-Jonsson, David Verdaguer y Candela Peña, presenta a Eva, una joven abogada afincada en Edimburgo que ve peligrar sus planes de boda con un rico heredero al enterarse de que su abuela ha decidido casarse con su amiga del alma.

Mucho tiene en común este título con la producción inglesa de estreno En busca de Summerland. También una ópera prima, en este caso de la directora de teatro Jessica Swale. Ambientado en la campiña inglesa durante la Segunda Guerra Mundial, este drama romántico habla sobre el amor incondicional de dos mujeres interpretadas por Gemma Arterton y Gugu Mbatha-Raw. Narra la historia de uno de los muchos niños que fueron evacuados de las ciudades y enviados a pueblos con familias locales que se hacían cargo temporalmente de ellos. Cuando Frank llega a casa de Alice, esta se resiste a aceptarlo, pero pronto surgirá una relación especial entre ambos.

Además, se estrena la comedia Un diván en Túnez, prometedor debut de la cineasta franco-tunecina Manel Labidi. Premio del Público en el último Festival de Venecia, toma como punto de partida la primavera árabe de 2011 para ofrecer el retrato de una sociedad que atraviesa profundos cambios sociales y culturales. Tras estudiar en Francia, Selma abre su propia consulta psiquiátrica en un popular suburbio de Túnez. Allí tendrá que reencontrarse con su pasado y adaptarse a las diferencias culturales de sus pacientes.

Este viernes encontraremos también en las salas My Hero Academia. El despertar de los héroes, la secuela cinematográfica de la franquicia creada por el dibujante japonés Kohei Horikoshi. Basada en el manga original, con más de 25 millones ejemplares vendidos, y en la serie de animación logró más de un millón de espectadores en Japón en solo dos semanas y fue número 1 de la taquilla en Estados Unidos. Izuku y el resto de compañeros de la Academia son enviados a trabajar como héroes a una isla al sur de Japón en la que también tendrán tiempo para relajarse. Pero pronto, la calma se verá perturbada por un grupo de villanos de poderes extraordinarios.

La cartelera de Multicines Tenerife, el espacio multisalas del centro comercial Alcampo, en La Laguna, ofrece todos estos títulos y otras novedades, como el documental Palabra de Capitán, un viaje a través del Carnaval de Cádiz y su historia reciente. Retrato póstumo de Juan Carlos Aragón, autor de más de 40 comparsas y chirigotas, cuenta con la participación de artistas de la talla de Manuel Carrasco, Vanessa Martín, India Martínez o David de María.