Santa Cruz trabaja por lograr una inyección económica de 50 millones

El Ayuntamiento de Santa Cruz está trabajando en tres líneas para tratar de lograr una inyección económica en torno a 50 millones de euros, según anunció ayer el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, en la Comisión de Control.

En concreto, el edil explicó que dos de las líneas son en el seno de las negociaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el Estado, para, por una parte, liberar el uso de los remanentes sin condiciones para los municipios “y que se quede para atender las necesidades de los vecinos”, que supondría 26 millones para la ciudad; y, por otra, para suprimir la condición “chantajista” de ceder los remanentes para poder acceder al fondo de reconstrucción de 5.000 millones, que supondría otros entre 22 y 25 millones para la capital.

A este respecto, cabe apuntar que el Congreso rechazó ayer mismo convalidar el decreto ley del acuerdo con la FEMP para la cesión al Estado de los remanentes municipales, algo que el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, calificó de “buena noticia”. “Ahora hay que trabajar en una nueva propuesta que nos permita gastar el ahorro que tenemos los ayuntamientos donde más lo necesitan los vecinos como consecuencia de la crisis que vive el país”, apuntó.

La tercera línea, continuó explicando Juan José Martínez, es en el seno de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), a la que se le solicita suprimir la aportación de los municipios al Fdcan, “al menos mientras dure la crisis y los municipios no recuperen la capacidad recaudatoria previa a la crisis”. A Santa Cruz le podría suponer un ingreso de entre 3,5 y 5 millones. Si se lograsen aprobar las tres líneas, el Ayuntamiento capitalino podría lograr entre 51 y 56 millones.

El responsable de Hacienda respondió con estas cifras a una petición de comparecencia del grupo municipal Ciudadanos para que informara sobre las medidas previstas para la creación de un fondo económico de 10 millones para ayudas a pymes y autónomos, propuesto por CC el pasado abril, cuando estaba en la oposición.

“Cuando ustedes hacen la propuesta tendrían que haber visto si era viable o no, y ahora parece que dice que no, porque están esperando si hay fondos”, criticó la portavoz de Ciudadanos, Matilde Zambudio, a lo que Martínez respondió que, en aquel momento, cuando gobernaba el anterior equipo, había disponibilidad en el Ayuntamiento de hasta 10 millones para esa convocatoria de ayudas”, y no se hizo.

En el marco de esta comparecencia también se debatieron las ayudas aprobadas por el Ayuntamiento para las empresas, con cruce de acusaciones entre Zambudio y la actual concejal de Promoción Económica, Evelyn Alonso, en cuanto al estado en el que se dejó el expediente y la declaración o no de su urgencia.

Gestión de la crisis

La gestión de la crisis económica y social provocada por la COVID-19 ocupó también buena parte del debate de la Comisión de Control, con continuos reproches entre la oposición y equipo de Gobierno, tanto por lo que ha hecho hasta ahora el nuevo Gobierno local, como por lo realizado por el anterior.

Una de las críticas fue el mal funcionamiento del teléfono de atención a la ciudadanía 010, a lo que la concejal de Atención Social, Rosario González Carballo, respondió que, en breve, “el contrato se va a modificar y las personas tendrán respuesta cuando llamen a ese teléfono”.

Por otra parte, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, compareció sobre el estado del proceso para la reubicacion de la Refinería fuera de su actual situación, que señaló que supondrá una inversión de 200 millones, y la regeneración de esos terrenos, enfatizando que habrá procesos de participación ciudadana para decidir los usos futuros de este espacio.

Alquiler vacacional

Carlos Tarife también fue cuestionado por la gestión en materia de alquiler vacacional, a lo que el edil respondió que la anulación del PGO de 2013, prevista para dentro de un mes, dejaría en vigor la adaptación básica de 2005, que permite el uso turístico de las viviendas, por lo que “no habría necesidad de una ordenación”, aunque apuntó el Consistorio peleará para que se cumplan las leyes sectoriales para evitar que grandes empresas se hagan con edificios al completo para explotar como alquiler vacacional.

Otro de los puntos tratados en la Comisión de Control fue la petición de comparecencia de la concejal Evelyn Alonso, por parte del PSOE, para que explicase los informes de seguridad solicitados para el servicio de escolta a su persona, tema que generó un intenso y agrio debate. Alonso respondió que que, “los servicios jurídicos me han dicho que no se tiene acceso al informe hasta que se terminen las diligencias de la Policía Nacional”, y recordó que el estudio de seguridad ha derivado en “que tengo que tener protección de autoridades y en varias denuncias en la Policía Nacional que están activas actualmente”, a la vez que enfatizó que se trata de “detalles de mi vida privada”.

Por su parte, desde el PSOE, Florentino Guzmán, criticó que con este servicio de escolta “usted está retrotrayendo tres efectivos policiales en una situación de emergencia sanitaria”; a lo que Zambudio añadió que “si el informe es del 29 de julio, ¿por qué usted con carácter previo tiene ese servicio?”.

Un Carnaval 2021 sin “grandes concentraciones” de gente en la calle

Sobre el Carnaval 2021, el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, recordó ayer en la Comisión que “se está trabajando en diferentes escenarios atendiendo a los posibles condicionantes por la evolución sanitaria, por lo tanto, en este momento no hay una fecha establecida”, aunque apuntó que hay una parte que defiende la celebración en julio y otra, en abril; algo que se decidirá a finales de este mes o principios de octubre, tras un “sondeo muy amplio”, añadió. Aún así, el edil destacó que “creo que a nadie se le escapa que el de 2021 no va a ser un Carnaval como lo entendemos habitualmente porque no creo que estemos en disposición de organizar grandes concentraciones, de 200.000 personas en la calle”