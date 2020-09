Torres pide llevar a los migrantes a infraestructuras desocupadas del Estado en las islas

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido llevar a los migrantes que han llegado en los últimos días a las islas y que permanecen en carpas en el Muelle de Arguineguín (Gran Canaria) a infraestructuras que son del titularidad del Estado y que en la actualidad no están ocupadas.

Así lo ha asegurando durante unas declaraciones a los medios tras presidir la sesión inaugural del Foro Canario de Inmigración, que contó con la participación de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, y la Subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayáns Vázquez, de forma presencial; y el presidente de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, y representantes locales, insulares, del Estado, colectivos y asociaciones, de forma telemática.

“La primera solución es que los espacios de titularidad pública que no están siendo ocupados se ocupen con urgencia y la segunda es que estar personas no vienen a Canarias para quedarse, lo que quieren es seguir su tránsito hacia Europa”, observó al tiempo que hizo especial hincapié en que la UE no puede “cerrar la puerta” a esta realidad.

CANARIAS HA CEDIDO HASTA 7 INFRAESTRUCTURAS AL ESTADO

Torres resaltó en este punto que la situación exige respuestas y soluciones, por lo que durante el encuentro ha puesto sobre la mesa que Canarias, a requerimiento del de España y aunque no era su competencia, ha cedido durante todo este tiempo diferentes infraestructuras, hasta siete, “que son residencias escolares para el acogimiento de inmigrantes mayores de edad”.

Aquí, recordó que la competencia de los migrantes mayores de edad es del Gobierno de España y la de los menores no acompañados del Ejecutivo canario junto a los cabildos.

De igual modo, el presidente señaló que desde 2018 se ha ido viendo un repunte en la llegada de pateras y que la actualidad la cifra de migrantes llegados a la islas se ha multiplicado por siete, motivo por el cual entendió que Europa tiene que activar mecanismos de seguridad, ya que “no se puede esperar más”.

VIGILANCIA “ESCRUPULOSA” Y UN ACOGIMIENTO “DIGNO”

“Hay más vectores –aseveró el presidente–. La vigilancia debe ser escrupulosa y junto a ello, cuando llegan a Canarias deben tener los migrantes un digno acogimiento en las instalaciones que están destinadas a ese fin”.

Por este motivo, Canarias ha demandado que se ponga a disposición del ministerio competente aquellas infraestructuras que son de titularidad del Estado que están libres y que pueden ser ocupadas para dar esa respuesta.

“Lo que no puede ser es que haya centenares de personas en carpas en el puerto de Arguineguín”, aseveró mientras apuntó que habrá reuniones “inmediatas” entre ministerios para arbitrar los mecanismos pertinentes.

QUE NO SE USE EL ASUNTO DE MANERA PARTIDISTA

El presidente opinó que no es una situación sencilla e hizo un llamamiento a separa este asunto del debate partidista. “No juguemos con el dolor de las personas –dijo–. Por su puesto las cosas se pueden hacer mejor o peor pero si hacemos de esto una lucha partidaria iríamos mal”.

“No puede ser que un fenómeno migratorio que llega a la frontera sur de Europa termine ahí porque estaremos fallando al concepto de UE en el que la RUP de Canarias participa y pertenece”, afirmó para insistir en que Europa “no le puede dar la espalda a esta situación”.

SANTANA: “QUE SE DEJE DE ACTUAR CON ESPONTANEIDAD”

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, ha visto necesario que se coopere entre todas las administraciones –UE, Gobierno de España y Canarias– se mismo modo que se hizo cuando la crisis de los cayucos del año 2006.

“Hemos solicitado que se deje de actuar con espontaneidad –resaltó–, que se dote a Canarias de recursos estables [en referencia a centros de acogida] y que sean éstos en régimen abierto para poder cumplir con un trato digno a estas personas”.

Mientras, a la UE trasladó el deseo del archipiélago de que se vuelvan a activar los fondos que estaban vigentes desde 2004 y hasta 2010 para poder atender a los migrantes menores no acompañados que llegan a las islas.

Al ser preguntada por el hecho de que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no vaya a viajar finalmente a Canarias, Santana mostró su malestar y esperó que cumpla “pronto” con su compromiso.