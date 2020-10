El director y guionista Paco Plaza recibirá un Premio de Honor Isla Calavera 2020

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera presentó este sábado en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, Sitges 2020, un nuevo avance de la programación de su cuarta edición, que tendrá lugar del 13 al 21 de noviembre. El director, productor y guionista valenciano Paco Plaza, uno de los maestros del cine de terror español contemporáneo, recogerá en Tenerife el Premio Isla Calavera de Honor.

Paco Plaza inició su carrera en el cine de terror con El segundo nombre (2002), Romasanta (2004) y Cuento de Navidad (2005), una tv movie enmarcada en la serie coordinada por Narciso Ibáñez Serrador Películas para no dormir. Junto a Jaume Balagueró creó la saga de terror [REC], que combina falso documental y metraje encontrado. En 2017, vuelve a triunfar en taquilla con Verónica, un título de terror sobrenatural que logró siete nominaciones a los Goya (incluidas a mejor director y mejor guion original), consiguiendo el reconocimiento en la categoría de mejor sonido. El pasado año estrenó el thriller Quien a hierro mata y recientemente finalizó el rodaje de su próximo largometraje de terror, La abuela. El cineasta recogerá estos días en Sitges el premio Carrera Méliès. El Festival Isla Calavera incluirá en su programación la película [REC3], innovadora precuela de la saga.

También se suma al elenco de premiados del Isla Calavera 2020 el escritor, guionista y crítico de cine Ángel Sala, director desde el año 2001 del Festival de Sitges, quien recibirá el Premio Isla Calavera a la Difusión del Fantástico. Ángel Sala es autor, coautor y editor de más de una treintena de libros, muchos de ellos dedicados al género fantástico y sus protagonistas, como Cine fantástico y de terror alemán. 1913-1927 (2005), Universo Lynch (2006), El demonio en el cine (2007), American Gothic. El cine de terror USA. 1968-1980 (2007), El cine de ciencia ficción. Explorando mundos (2008) o Profanando el sueño de los muertos: Una historia oculta del cine fantástico español (2010).

El cineasta y escritor grancanario Elio Quiroga recibirá, por su parte, el Premio S.S. Venture, galardón con el que el Festival Isla Calavera reconoce la trayectoria de aquellos canarios que han llevado su talento a las fronteras del fantástico. Su primera película, Fotos, fue galardonada en Sitges 1997 con el Premio al Mejor Guion y el Premio Especial del Jurado. En 2015 presentó en Sitges su cortometraje Sirena negra y recogió el Premio Minotauro de literatura fantástica por su novela Los que sueñan. Tras el thriller La estrategia del pequinés (2019), prepara el largometraje de animación Winnipeg, el barco de la esperanza.

Estos tres nombres se suman al del guionista, director y productor Neil Marshall, autor de títulos imprescindibles en el género fantástico, como Dog Soldiers (2002), The Descent (2005) o Doomsday: El día del juicio (2008), quien recibirá otro de los premios Isla Calavera de Honor de este año.

CLÁSICOS

Por otra parte, el Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera se suma a la celebración del centenario de Ray Harryhausen (#Harryhausen100), precursor y maestro de maestros especialistas en efectos visuales, con la proyección de la película de aventuras y fantasía Hace un millón de años (Don Chaffey, 1966), título icónico que rodó Raquel Welch en diversas localizaciones de Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria. Experto en la técnica de stop motion, destacan otros trabajos de Harryhausen, quien fallecía en 2013, como El gran gorila’ (1949), Simbad y la princesa (1958), Jasón y los argonautas (1963) o Furia de Titanes (1981).

Además, este año el Festival Isla Calavera recupera un título esencial del fantaterror español, El huerto del francés (1978), escrito, dirigido y protagonizado por Jacinto Molina, Paul Naschy. Multicines Tenerife acogerá la proyección de una versión recientemente restaurada de la película que narra una serie de crímenes que tuvieron lugar en Sevilla entre los años 1898 y 1904. El filme cuenta también en el reparto con María José Cantudo y Agata Lys.

SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES A COMPETICIÓN

La Sección Oficial de Largometrajes a Competición del Festival Isla Calavera traerá a Canarias una selección de las producciones de género fantástico más relevantes de la temporada. A los títulos ya anunciados, The Reckoning, Skin Walker, The Owners y Vampus Horror Tales (estreno mundial), se suman nuevas propuestas de diversas nacionalidades.

Así, se estrenará el drama de terror estadounidense Unearth, codirigido por John C. Lyons y Dorota Swies: la historia de dos familias que entran en una disputa cuando una de ellas decide ceder sus tierras a una compañía especializada en la extracción de gas y petróleo. En medio de la tensión, surge del interior de la tierra una presencia latente durante años. Está protagonizada por Adrienne Barbeau, una de las grandes reinas del grito y actrices de referencia del género de terror, con títulos como La Niebla, 1997: Rescate en Nueva York, Creepshow o La cosa del pantano.

También participará a concurso Come true, del guionista, director y músico estadounidense Anthony Scott Burns. Es la historia de una adolescente rebelde que encuentra refugio en un experimento universitario sobre el sueño.

Además, la programación incluye Sea fever (Contagio en alta mar), debut en la dirección de largometraje de Neassa Hardiman, con experiencia en la dirección de episodios de series como Jessica Jones o The Inhumans. En la película, la protagonista, una bióloga marina, va a bordo de un pesquero irlandés cuando el barco es inmovilizado por una misteriosa criatura marina y un parásito contamina el suministro de agua dulce para la tripulación.

Todas las proyecciones se desarrollarán en Multicines Tenerife, espacio multisalas ubicado en el Centro Comercial Alcampo, en La Laguna, que por cuarto año consecutivo vuelve a abrir sus puertas al Festival Isla Calavera.

HOMENAJE A ‘VIERNES 13’

Además, el Festival Isla Calavera rendirá homenaje este año al clásico de culto Viernes 13, cuando se cumplen 40 años del título de Sean S. Cunningham que ayudó a definir el subgénero slasher. La proyección de la tercera parte de la franquicia (Viernes 13. Parte III, 1982), la primera en la que apareció el personaje icónico de Jason Voorhees tal y como ha pasado al imaginario popular, será el día de apertura, viernes 13 de noviembre.

En el apartado documental, Diego López presentará su último trabajo, ‘La Dama del Fantaterror‘, en el que profundiza en la figura de la actriz alemana Helga Liné, quien debutó en los escenarios españoles en 1954 y protagonizó títulos como El espanto surge de la tumba (Carlos Aured, 1973) y Pánico en el transiberiano (Eugenio Martín, 1972). Además, compartió cartel con Cecilia Roth e Imanol Arias en Laberinto de Pasiones (1982), de Pedro Almodóvar.

Por su parte, Santa Cruz de Tenerife acogerá una nueva edición del Encuentro de Industria Cinematográfica, un espacio en el que las empresas tinerfeñas que realizan labores relacionadas con la producción de cine podrán mostrar su potencial a renombrados profesionales internacionales del séptimo arte y exponer las ventajas y posibilidades de rodar en la Isla. Un formato de éxito que busca atraer producciones con el objetivo de impulsar el sector audiovisual de Canarias.

Isla Calavera ha alcanzado un acuerdo con la prestigiosa academia Stan Winston School of Character Arts en la apuesta del festival por la didáctica del fantástico. Así, el programa de actividades paralelas incluirá una exposición dedicada al artista, creador y supervisor de efectos visuales que da nombre a la escuela. Fallecido en 2008, el aclamado especialista en diseños animatrónicos Stan Winston logró cuatro premios Óscar en reconocimiento a su trabajo, que incluye sagas como Terminator, Parque Jurásico, Alien y Depredador.

SOBRE EL FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO DE CANARIAS ISLA CALAVERA

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera adapta este año su formato a la actual situación provocada por la pandemia de la COVID-19, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y sanitarias para ofrecer a los asistentes disfrutar de un encuentro cultural seguro. Organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, la Asociación Cultural Isla Calavera, Multicines Tenerife y la publicación especializada TumbaAbierta.com, está dirigido por Ramón González Trujillo y Daniel Fumero.

La cuarta edición del Festival Isla Calavera cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, Canarias Cultura en Red, la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Tenerife Film Commission e Iberostar Heritage Grand Mencey. Coca-Cola actúa como bebida oficial de esta cita, que también cuenta con la colaboración de la Stan Winston School of Character Arts, la Universidad de La Laguna, Fly Luxury, Reel One Entertainment, Juan Antonio Ribas Subtítulos y Ediciones Digitales, Canary Pictures Vehicles, Play Medusa, Applehead Team, Blackout Films, TuBillete.com, Mercado Nuestra Señora de África, Bokanka, Carla G., Audi Canarias y As Publicidad. Fundación DIARIO DE AVISOS, Planet Horror, Televisión Canaria y FlixOlé actúan como media partners.