Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide: “Alojar inmigrantes en los hoteles crea efecto llamada”

“Alojar a inmigrantes en los hoteles no es la mejor imagen para nuestro turismo y además crea un afecto llamada”, así de rotundo se manifestó ayer en Onda Tenerife, el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro.

El dirigente del Partido Popular dijo lo que muchos de sus colegas piensan pero nadie se atreve a decirlo, descartando que se trate de “un pensamiento racista” como algunos podrían pensar. “Nosotros ya dispusimos de unas instalaciones para alojar a inmigrantes, pero la Delegación del Gobierno y la Cruz Roja lo descartó quizás por no estar en condiciones o por la lejanía de Santiago del Teide”, remarca el alcalde, que no rehusó hablar de un asunto polémico en que cree necesario “una política europea para trasladar a los inmigrantes al continente o devolverlos a sus países de origen cuanto antes, con los convenio que ya hay, con Mauritania, por ejemplo”.

Considera que la crisis migratoria que vive en la actualidad Canarias no ayuda “a nuestra imagen turística” además de suponer “un gasto para el Estado, cuando se le dan 10 euros diarios para sus gastos y una dieta especial porque no comen cerdo”, relata el alcalde, quien insiste en que todo ello contribuye “al efecto llamada, cuando envían a sus familiares una foto en un hotel de cuatro estrellas, un bufé especial y en una piscina”.

Por ello, Emilio Navarro, considera que “el Gobierno tiene que trasladarlos a la Península, donde los centros de acogidas están al 55% de nivel de ocupación o hacer valer los convenios firmados y devolverlos países de origen o a Francia, que es a donde quieren ir realmente. La inmigración no solo es un problema de Canarias y de España, sino de Europa. Lo que está claro es que Canarias no puede seguir soportando el número de inmigrantes que han llegado últimamente”, señala Navarro, que dejó claro que se trata de su opinión y no la de la Fecam, de la que es directivo. Navarro insistió en que no se trata de racismo, sino de evidenciar que “el 20% de ellos que llegan a nuestras costas traen el COVID-19, y si es verdad que son tratados nada más llegar a puerto, esto también crea alarma en la sociedad”.

Y hablando de alarma, Emilio Navarro, en contra de lo que opinan algunos en su partido (PP), considera positivo que el Gobierno haya decretado el estado de alarma hasta mayo. “Estoy de acuerdo con el estado de alarma y la postura de mi partido debería ser apoyarlo, incluso en Canarias también deberíamos decretar esas restricciones nocturnas como se ha hecho en toda España”, aunque considera que “los números en Canarias y la apertura de los corredores aéreos con Inglaterra y Alemania nos hace ser optimistas”, remarcó.

Sin embargo, las reservas ahora en el municipio de Santiago del Teide no llegan al 15% y “esperamos con esta apertura podamos llegar en noviembre y diciembre al 50 o 60%, que haga rentable la apertura de hoteles”.