Emilio Navarro anuncia que la apertura del barranco de Masca será en noviembre

“El barranco de Masca se abrirá en noviembre”, así lo adelantó Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, en Onda Tenerife, reconociendo que “ha sido un trauma para el empresariado local el tenerlo cerrado tres años. No entiendo, que estando terminada la obra, no se abriera en verano, como habían dicho desde el Cabildo, que ahora me confirma que la reapertura será en noviembre, al menos los fines de semana y los días de fiestas”, dijo.

“Una idea que servirá para ir aplicando el protocolo de cómo se va gestionar y el cobro por visitar el barranco, algo que se pudo ir entrenando antes, aunque no estuviera concedida la gestión, dado que las obras del sendero llevan tiempo terminadas”, comentó Navarro, quien lamenta el perjuicio económico que ha supuesto para el tejido empresarial de todo el municipio, tanto en la costa como en Santiago del Teide casco, mantener cerrado más de dos años el segundo paraje natural más visitado de Tenerife.

Isabel García, consejera de Medio Natural del Cabildo, tras una visita a mediados de julio a Masca y reunirse allí con el colectivo vecinal y con Antonio González Fortes, alcalde de Buenavista del Norte -el caserío pertenece a ese municipio-, señaló que “el barranco de Masca podría abrirse a finales de agosto o septiembre”, tras confirmar entonces que la obra estaba “terminada y entregada a falta de pequeños flecos a rematar por una cuadrilla”.

Los trabajos, una demanda de largo tiempo ante el incremento de accidentes de senderistas, se dividieron en tres partes: el centro de visitantes y el sendero del barranco, ya terminados, y el pequeño embarcadero, que está pendiente de un acuerdo con Costas para permitir el embarque y desembarque de pequeñas embarcaciones recreativas, con un compromiso de Isabel García de mejorar el espigón de La Ballenita, en la punta de Teno, que en su día pidió el exvicepresidente del Cabildo y exalcalde de Buenavista, Aurelio Abreu.

Las obras del túnel

Sobre el inicio de las obras de la excavación del túnel de Erjos que se iniciaron este mes, el alcalde considera que “para Santiago del Teide va a ver un antes y después de esa obra. Es cierto que va a cambiar el modelo económico de lo que es Santiago del Teide casco, pero también hay que verlo como una oportunidad, como ya ocurrió con la apertura del tramo Sur. Lo que es la parada obligatoria del desayuno o la merienda cuando se pasa por el pueblo habrá que cambiarla por otra dinámica empresarial dentro de la movilidad de la Isla, que va a significar la entrada y salida del túnel”.

Asimismo, avanzó que antes de final de año se abrirá el nuevo acceso a Masca, que, junto con la lanzadera hacia ese paraje natural y multiplicar por diez el parque recreativo que está a la salida norte de la Villa, quedará plasmado en el nuevo PGO, que ya se ha abierto para las expropiaciones efectuadas para realizar el túnel”, comentó Navarro.