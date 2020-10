Evelyn Alonso: “No hay ningún escenario en el que vaya a dimitir”

Evelyn Alonso tomó la palabra durante poco más de un minuto durante el Pleno del Ayuntamiento celebrado ayer, y lo hizo para aclarar que, bajo ningún concepto, va a dejar de apoyar al actual grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz: “En ningún escenario que se dé de aquí a 2023 voy a dimitir”, dijo dirigiéndose a la exalcaldesa Patricia Hernández que había presentado una moción para exigir que se revocara el decreto que la nombra como consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo. La socialista le contestó que no quería su dimisión, “el acta es suya aunque la haya obtenido engañando a los ciudadanos”, para añadir a continuación que “lo que le digo es que usted no puede obtener ningún premio, al menos dentro de foco por lo que ha hecho, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo”. Así terminó el debate de una moción que nunca tuvo visos de prosperar, algo que ya sabía el PSOE cuando la presentó.

Los cargos de Alonso dentro del Ayuntamiento de Santa Cruz salieron a relucir en distintos puntos del Pleno. Nada más empezar la sesión plenaria, a las nueve de la mañana, el PSOE pidió al secretario del Pleno que se pronunciara “in voce” sobre la sentencia del Supremo conocida esta semana en la que se aclara que los concejales no adscritos no pueden ostentar ningún tipo de cargo ni obtener remuneración alguna por ello.

El máximo funcionario municipal se negó a emitir informe alguno sobre la marcha por ser un asunto complejo y que requería de tiempo para hacerlo. El máximo funcionario municipal solo confirmó que “efectivamente la interpretación del Tribunal Supremo con respecto al artículo 73.3 ha cambiado y eso nos hace reconsiderar la interpretación que estábamos haciendo hasta ahora”. A pesar de su respuesta, los socialistas insistieron en que diera a conocer al menos una primera impresión sobre el asunto, como ha hecho algún que otro secretario municipal, obteniendo como respuesta que “me reservo el derecho a contestar por escrito, tanto sobre esto como sobre la Sociedad de Desarrollo”.

Legalidad

Ante esta respuesta, el portavoz socialista, José Ángel Martín, quiso hacer hincapié, también lo hizo la portavoz de Cs, Matilde Zambudio, sobre la validad de los actos firmados por Evelyn Alonso ejerciendo unas funciones que, según el Supremo, no puede desempeñar. “Es evidente que el Supremo ha cambiado la interpretación del 73.3 pero lo que no ha cambiado es que un concejal no adscrito no puede formar parte de un consejo de administración y el decreto con el que el señor alcalde nombra a Evelyn Alonso como consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo está conculcando la legalidad vigente”. “Qué va a pasar con las multas firmadas hasta hoy por la concejala no adscrita”, se preguntó Martín.

Desde CC, su portavoz, Juan José Martínez, habló de “cacería humana” para referirse a las exigencias del PSOE con respecto a los cargos de Evelyn Alonso y aseguró que “adoptaremos las medidas que el secretario recoja en su informe” y pidió a los socialistas que se abstuvieran de “intimidar al secretario”, afirmación esta que obligó al secretario a intervenir de nuevo, a petición del PSOE, para negar que se sintiera intimidado.

Matilde Zambudio por su parte apuntó que “lo que no puede ser es que se aplique la ley a la señora Alonso como concejal no adscrita en lo que a cobrar se refiere, pero no en el resto de preceptos legales”.

Desde el PP, Carlos Tarife, con un tono bastante más moderado, defendió a Alonso de la persecución a la que, a su juicio, la somete el PSOE, y quiso poner una nota distendida dedicando una canción a Patricia Hernández hecha con trozos de letras de Juan Luis Guerra.

El debate terminó con la intervención del alcalde que dijo que “una sentencia no es ley, no es fuente de derecho, y son los jueces los que interpretan su aplicación. El secretario emitirá su informe y lo hará con total libertad, y nosotros nos adheriremos a sus conclusiones como hemos hecho siempre”.

Lo que quedó claro el Pleno de ayer es que para CC y PP este no va a ser un mandato fácil, no solo por la situación pandémica, sino también porque el PSOE va a fiscalizar cada paso que den.