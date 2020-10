Isla Calavera presenta la mayor selección de cortometrajes de género fantástico de su trayectoria

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera presenta la selección de títulos que competirán por el Premio al Mejor Cortometraje en su cuarta edición, que se celebrará en Multicines Tenerife (Centro Comercial Alcampo, La Laguna) entre el 13 y el 21 de noviembre, con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entre otras entidades públicas y privadas.

La programación, que también incluye sección oficial de largometrajes y documental, dedicará dos sesiones a la proyección de cortometrajes a concurso, una muestra en la que están representados numerosos subgéneros del fantástico y que destaca por la calidad cinematográfica de todas las producciones, según ha señalado el Comité de Selección del Festival Isla Calavera. Más de 800 trabajos fueron inscritos a competición, la mayoría procedentes de España, Francia, Argentina, México, Brasil, Colombia e Italia.

Entre los cortometrajes españoles seleccionados se encuentran propuestas como Abracitos, de Tony Morales; Los Profetas, de Cristian Baitg Schreiweis; Dar-Dar, de Paul Urkijo; Polter, de Álvaro Vicario; DeMente, de Guillermo Cabot; There will be monsters, de Carlota Pereda; La última Navidad del universo, de Adrián Cardona y David Muñoz; y Eco, de Aitor de Miguel Gutiérrez.

También competirán por el Premio del Jurado al Mejor Cortometraje y el Premio del Público al Mejor Cortometraje, los títulos de realizadores canarios y/ o producidos en Canarias Pure Energy 2101, de Francisco García Mateos, Ápice, de Cándido Pérez de Armas; Nom, de Ángel Hernández Suárez; Whence come the rain, de Elio Quiroga; Minotauro, de Enrique Diego; y El invitado, de Víctor Hubara.

Desde Argentina, Grecia y Francia optarán al reconocimiento del jurado y el público del Festival Isla Calavera las producciones internacionales Abaddon, de Jesica Aran; Hansel, de Vivian Papageorgiou; y Charon, de Yannick Karcher.

En palabras de Daniel Fumero, codirector del Festival de Cine Fantástico de Canarias: “La muestra seleccionada descubrirá principalmente el extraordinario talento nacional y nuevos creadores que se han fijado en el fantástico para contar sus historias; así como títulos de otras latitudes que exploran otros rincones del género”.

FUERA DE COMPETICIÓN

Además, en el marco del acuerdo de colaboración entre Cinedfest y el Festival Isla Calavera, podrán verse, fuera de competición, los cortometrajes A través del armario (CPEIPS Nuestra Señora del Rosario) y The Box (CIFP César Manrique), ganadores del Premio al Mejor Cortometraje de Terror-Fantástico en las categorías de Secundaria y FP-CEPA, respectivamente, en la edición 2020 del festival educativo de cine.

El cortometraje Strange Nostalgia, de Alex Proyas, el director de Dark City o El Cuervo, podrá también disfrutarse en pantalla grande en el marco de la Gala de Clausura del Festival Isla Calavera, que tendrá lugar el sábado 21 de noviembre en Multicines Tenerife. Se trata de un inquietante trabajo realizado principalmente durante los meses de marzo y abril, en pleno confinamiento, empleando técnicas de colaboración remota. Su película explora los temas de la memoria, las vidas pasadas y los universos paralelos a través de composiciones en capas inspiradas en el expresionismo alemán y el cine noir.

SOBRE EL FESTIVAL

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera adapta este año su formato a la actual situación provocada por la pandemia de la COVID-19, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y sanitarias para ofrecer a los asistentes disfrutar de un encuentro cultural seguro. Organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, la Asociación Cultural Isla Calavera, Multicines Tenerife y la publicación especializada TumbaAbierta.com, está dirigido por Ramón González Trujillo y Daniel Fumero.

La cuarta edición del Festival Isla Calavera cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, Canarias Cultura en Red, la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Tenerife Film Commission e Iberostar Heritage Grand Mencey. Coca-Cola actúa como bebida oficial de la cita con el séptimo arte, que también cuenta con la colaboración de la Stan Winston School of Character Arts, la Universidad de La Laguna, Fly Luxury, Reel One Entertainment, Juan Antonio Ribas Subtítulos y Ediciones Digitales, Canary Pictures Vehicles, Play Medusa, Applehead Team, Blackout Films, TuBillete.com, Mercado Nuestra Señora de África, Bokanka, Audi Canarias y As Publicidad. Fundación DIARIO DE AVISOS, Planet Horror, Televisión Canaria y FlixOlé actúan como media partners.