‘Johan’: un largometraje en tiempos difíciles

Por Laura Conde

El sector de la cultura está viviendo una situación límite. Por ello, los trabajadores del mundo del espectáculo realizaron una movilización masiva el pasado 17 de septiembre. Sin embargo, ni esta problemática, ni la COVID-19 han impedido al director Santiago Tamagnone realizar Johan, un largometraje en el que la isla de Tenerife es protagonista en alguna de sus escenas. Johan, tal y como lo define su director, “es un revival del expresionismo alemán más clásico”.

La película está protagonizada por Norberto Trujillo, quien interpreta a Johan, y José Luis de Madariaga, como su padre. Johan es un joven tímido y afectuoso que, al sufrir de amnesia, comienza la película siendo incapaz de hablar. Su padre, al ser su primer vínculo, se convierte en su modelo. “A lo largo del film vemos el crecimiento y endurecimiento de Johan como persona, a medida que los enfrentamientos con los demonios ponen a prueba su temple, su perspectiva del mundo y su cordura. Su padre, en cambio, es un hombre sereno y sabio, que procura ser el guía espiritual y humano de Johan. Al estar atrapado por los demonios del pueblo, el padre de Johan solo puede comunicarse con él a través de una vieja radio estilo walkie talkie. Esto hace que para Johan su padre se presente como una figura incorpórea, casi divina, que con su afecto, solemnidad y severidad es el reflejo mismo del ideal paterno”, destaca Tamagnone.

El largometraje está dividido en dos partes. La primera se realizó en agosto del año pasado en San Potito Sannitico, un pueblo del sur de Italia, y la segunda en Canarias. En la primera se rodaron las escenas que transcurren en el pueblo y su iglesia, y en Tenerife una serie de secuencias oníricas que suceden en diferentes playas. Entre los lugares de la Isla que se utilizaron para el rodaje se encuentran la ruta principal de Geneto, el estudio de FM Ibaute, el Instituto César Manrique de La Laguna, las calles de La Orotava y la playa de las Teresitas.

DIFICULTADES

Pese a que todo parece haber salido sobre ruedas, la COVID-19 ha afectado al rodaje. “En cuanto a las medidas y cuidados que hemos adoptado durante la filmación, se efectuaron gracias a Cristian Marinella y Sofia Tagliabue, que desde la producción dieron las pautas; Sarai del Castillo Rodríguez se encargó de posibilitarlas y el equipo se empeñó en seguirlas. Con la llegada del coronavirus, el rodaje de la serie Hierro se demoró, causando por efecto dominó que nosotros detuviéramos el nuestro”, aclara Santiago. A este respecto, el director precisa que originalmente proyectaban grabar lo que quedaba cuando Norberto Trujillo y José Luis de Madariaga, que participan también en la serie de televisión, terminaran de rodar Hierro.

Trujillo apunta que para Johan se decidió que su personaje luciera un look con pelo corto. “Al llegar a Italia y subir algunas fotos a redes, Jorge Coira director de Hierro, me pidió que no volviese a cortarme ni el pelo ni la barba hasta el año siguiente. El motivo era la necesidad de dar continuidad a la imagen de mi personaje en la serie. Eso nos llevó a retrasar la parte que se ha rodado en Canarias de Johan durante un año, esperando a terminar la filmación de la serie y poder cortarme el pelo de nuevo”, explica el actor.

El estreno de Johan, está previsto para 2021 y esperan tener una fuerte presencia en festivales. Aun así, a través de www.johanfilm.com irán facilitando información actualizada. Santiago Tamagnone afirma que “la primera expectativa es que el resultado de la película nos deje satisfechos artísticamente, tanto a nosotros como a todas las organizaciones, instituciones y personas que estuvieron involucradas en su realización. Los resultados que tenemos hasta ahora realmente están a la altura de esas expectativas”.

SANTIAGO TAMAGNONE

Nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1993 y radicado en Barcelona desde 2019, José Santiago Tamagnone es un director, escritor y editor cuya ópera prima será precisamente Johan, cuyo rodaje, como se ha apuntado, está finalizando en Tenerife. Ha realizado tres cortometrajes de recorrido oficial en festivales: Nazi Hunter (2015), su tesis universitaria, con la que se graduó en la Escuela Profesional de Cine de Eliseo Subiela; Lo que soy para vos (2017), un corto con el que participó en el Fate Lab en Italia, y Terra Bruciata (2018), ganador del premio del público en Fate Cinema. Fuera del cine, ha trabajado como camarógrafo y editor de la exvicepresidenta argentina Gabriella Michetti durante su campaña electoral de 2015, y como fotógrafo y realizador audiovisual en múltiples producciones e iniciativas.

NORBERTO TRUJILLO

Comenzó en la interpretación en 2010. Lo primero que hizo fue una obra de teatro donde estudiaba. A partir de ahí, teniendo claro lo que quería, no paró de buscar castings y presentarse a todo lo que tuviera relación con el arte. Hizo mucha figuración mientras se formaba trabajando en cortometrajes. En Hierro interpreta a Cabrera, que en la primera temporada era un amigo de Fran, el personaje fallecido con el que comienza la serie. “Desde el principio suponía un gran reto el interpretar a alguien que ha olvidado incluso el habla y se encuentra solo en un lugar que no conoce. Aproveché cada momento antes del rodaje para materializar esa soledad y para intentar redescubrir el mundo como lo haría Johan”, comenta Trujillo acerca de su personaje en la película.

JOSÉ LUIS DE MADARIAGA

José Luis de Madariaga tiene una extensa carrera plagada de papeles tanto en el panorama nacional como internacional. En cine, Madariaga ha actuado en títulos como Óscar, una pasión surrealista, de Lucas Fernández; La Hermandad, que protagonizó junto a Lydia Bosch; Los Chicos del Puerto o Los Olvidados. También ha participado en series tan conocidas como Isabel, El secreto de Puente Viejo, B&B, Hospital Central, Aída, La pecera de Eva, Gran reserva, Sin tetas no hay paraíso, Los hombres de Paco o Gran hotel. En Canarias, además, le conocemos por haber participado en la serie La revoltosa.

En relación con su personaje en Johan, destaca que “tiene una particularidad muy específica: excepto unas pocas escenas en las que mi presencia será también física, en casi la totalidad de la película mi actuación se restringe a la voz en off del padre de Johan”.