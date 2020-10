Lluis Serra: “La gente joven sigue sin darse cuenta de que está enviando a la UVI a sus abuelos”

El portavoz del Comité Científico asesor del Ejecutivo regional, Lluis Serra Majem, se mostró partidario de imponer sanciones más duras a los incumplidores, “porque esta gente es como si estuviera circulando a 140 km/h por una autovía, o conduciendo borracho”, por tanto, hay que poner la misma sanción y, si es necesario, “que pase una noche en el cuartelillo o la comisaría”, y lamentó que los jóvenes sigan “sin darse cuenta de que están enviando a la UVI a sus abuelos”.

Cuestionado por las diferencias actuales entre la situación epidemiológica de Tenerife y Gran Canaria, Serra recordó que “hay que tener en cuenta que este virus se mueve rápido y, por tanto, lo que estamos viendo ahora es lo que sucedió hace 10 días. Se han producido algunos brotes en Tenerife, fundamentalmente en el entorno de La Laguna, en el ocio, sobre todo, el juvenil, y después tienen repercusiones en las familias. Eso es evidente, y una lástima, porque la gente joven sigue sin darse cuenta de que está enviando a la UVI a sus abuelos. Es una cuestión que debería preocupar”.

Tampoco olvidó que una parte destacada de contagios vienen de las reuniones familiares y de amigos, y la cercanía que suponen unas fechas como las navideñas. “No debemos olvidar que el primer gran brote familiar empezó en un funeral. Y en Canarias hay muchos contagios en este ámbito, donde hay una excesiva relajación. Por tanto, ante las fiestas y reuniones que se avecinan, como bautizos, bodas, cumpleaños o Navidad, hay que recordar que nada va a ser igual, pero con un poco de paciencia, dentro de unos pocos meses, las cosas volverán a ser como antes o se parecerán”.

Serra no cree que los mensajes educativos y de concienciación sean ya efectivos para los incumplidores: “Hay que imponer sanciones más duras. Hay que hacerlo porque es como si estuvieran circulando a 140 km/h por una autovía o conduciendo borrachos, y, por tanto, hay que poner la misma sanción y, si es necesario, que pasen una noche en el cuartelillo o la comisaría. La Policía tiene que tomar medidas contundentes. Imponer sanciones duras no significa mano dura. Es importante que tengamos responsabilidad y, si alguno incumple, que es el 2% de la población, sobre ellos debe caer todo el peso de la ley, no sobre el otro 98% que cumple”.

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULPGC recordó que “la pandemia nos demuestra que no podemos relajarnos ni sacar pecho de una situación favorable en una isla, porque al final vamos todos juntos y así tenemos que salir de esta situación”. “La prioridad es evitar que fallezcan más personas y después que podamos reabrir el turismo. Hay que hacerlo de forma segura y estamos trabajando, planificando y buscando fórmulas y acuerdos para hacerlo bien, de forma concienciada y muy controlada”, manifestó.

“Somos partidarios de controlar los vuelos que vengan de Madrid o Barcelona”

El Comité científico apoya al turismo y “nos gusta que vengan, pero tenemos que hacerlo de una forma segura, con control, respetando las medidas y tomando todas las precauciones posibles”, para recordar que “en el verano muchos brotes fueron por viajeros” que llegaron de zonas de mayor incidencia. “Somos partidarios de tomar medidas y controlar los pasajeros de los vuelos con las zonas españolas con mayores contagios, por ejemplo Madrid o Barcelona, que son bienvenidos a las Islas. No será fácil, porque son competencias de otras administraciones”