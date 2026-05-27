Abandonan varios gatos en jaulas en Tenerife: “No es ayudarlos ni salvarlos”

El albergue Valle Colino ha denunciado este miércoles un nuevo abandono de gatos en sus instalaciones, después de que varios gatitos fueran encontrados por la mañana en la puerta del centro, dentro de un transportín y de una jaula.
Según ha explicado el propio albergue a través de sus redes sociales, los animales fueron dejados “como si fueran un paquete del que alguien quería deshacerse rápidamente”, una situación que el centro considera especialmente grave debido al estado de saturación que atraviesa.
Abandonar animales en la puerta no es rescatarlos
Desde Valle Colino han insistido en que abandonar animales en la entrada del albergue “no es ayudarlos ni salvarlos”, sino trasladar el problema a un centro que ya se encuentra completamente lleno.
“El albergue está lleno, saturado. Cada animal que entra sin control supone más estrés, más carga y menos recursos para todos los demás”, han señalado desde la entidad, que ha calificado este tipo de actuaciones como una muestra de “irresponsabilidad, egoísmo y abandono”.
El centro ha querido dejar claro que dejar animales en la puerta no puede considerarse un acto de amor ni de rescate, especialmente cuando se realiza sin aviso, sin control y sin seguir los procedimientos adecuados.
El abandono quedó registrado por las cámaras de seguridad
Valle Colino ha anunciado que tomará las medidas pertinentes ante este nuevo caso de abandono animal. Además, ha recordado que la zona exterior del albergue cuenta con cámaras de seguridad y que los hechos han quedado registrados.
“Dejen de pensar que el albergue es un lugar donde venir, dejar animales y desaparecer sin consecuencias”, han advertido desde el centro, que vuelve a hacer un llamamiento a la responsabilidad ciudadana.
Plazos antes de poder adoptar a los gatos abandonados
El albergue también ha informado de los plazos que deben cumplirse antes de que los animales puedan pasar a estar disponibles para su adopción. En el caso de los gatos adultos, será necesario esperar 21 días. Para las crías, el plazo indicado es de un mes.
Este nuevo abandono se suma a la presión que soportan los centros de protección animal, que en muchas ocasiones trabajan al límite por la entrada constante de animales sin hogar, camadas no deseadas y casos de abandono.