Crean una web para informar a los vecinos sobre las termitas

Tragsatec, empresa pública que ejecuta el plan encargado por el Cabildo para la erradicación de las termitas subterráneas Reticulitermes flavipes, ultima la creación de una página web en la que se dará información a la ciudadanía sobre esta especie invasora, ya que la sensibilización de la población, para detectar posibles casos y atajarlos rápidamente, es fundamental en su erradicación, que afecta especialmente a Tacoronte y a zonas de Valle de Guerra, en La Laguna, y que, hasta la fecha, no se conoce que haya afectado a ningún inmueble patrimonio del casco lagunero, según indicaron ayer técnicos en el marco de las jornadas Aproximación a las Bioamenazas del Patrimonio Cultural.

“Ahora mismo la web está en pruebas, ya está terminada, y cuando le demos el ok se lanzará. Creo que antes de final de mes podrá estar colgada en el servidor”, afirmó el responsable de Tragsatec, Juan Pestano. Una web que ofrecerá información sobre esta especie invasora, los avances en el control de la plaga y a través de la que también los ciudadanos podrán informar de posibles nuevos focos o de la necesidad de retirar enseres de madera o restos de poda de sus parcelas, apuntó el concejal lagunero de Medio Ambiente, José Luis Hernández.

Así lo explicaron ayer ambos en el marco de estas jornadas, organizadas desde la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Laguna, que dirige Elvira Jorge, en colaboración con la Fundación General de la ULL, en el marco de la conmemoración del XXI aniversario de la concesión a la ciudad del título de Patrimonio de la Humanidad, y que se están desarrollando, de forma telemática, desde el antiguo convento de Santo Domingo.

Dichas jornadas fueron inauguradas por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el consejero del área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo, José Gregorio Martín, y la concejala lagunera de Patrimonio, quienes pusieron en valor la realización de las mismas para conocer las principales amenazas de naturaleza animal que puedan afectar al patrimonio.

La cita se centró ayer por la mañana en las especies de termitas presentes en las Islas, con especial atención a la invasora Reticulitermes flavipes y el plan de actuación desarrollado por el Cabildo de medidas urgentes para su control y erradicación, a través de ponencias de David Hernández Teixidor, doctor en Biología, investigador IPNA-CSIC y experto en termitas de Canarias; Paulo Alexandre Vieira, profesor de la Universidad de Azores; Cristóbal Rodríguez, biólogo y Jefe de Servicio de Gestión Ambiental del Área del Medio Natural del Cabildo, y Juan Pestano, de Tragsatec.

David Hernández Teixidor habló de las especies presentes en Tenerife, sus diferencias, tratamientos y posibles afecciones al patrimonio, apuntando que “hasta la fecha no se conoce que [la Reticulitermes flavipes] haya afectado a ningún inmueble patrimonio”, del casco lagunero.

Cristóbal Rodríguez y Juan Pestano hicieron un recorrido por los pasos dados desde 2017, cuando Tacoronte tiene conocimiento de la presencia de esta termita, hasta hoy en día, y los trabajos que el Cabildo, a través de Tragsatec, está realizando dentro del plan de actuación de medidas urgentes para el control y erradicación de esta especie a través de cebos con biocida.

Trabajo científico

“Nuestra idea es empezar a acotar la plaga, encerrarla en una zona geográfica, y luego empezar a tratarla desde los bordes hacia el interior, para constreñirla de tal forma que acabemos ahogándola en el territorio”, explicó Pestano, quien destacó que, “a la vez, estamos haciendo un trabajo científico que nos va a permitir empezar a cruzar datos sobre el suelo, climáticos… para detectar si existen patrones de movilidad, porque ahora lo desconocemos”.

En una mesa redonda posterior, cuestionados por cómo se trabaja para que no llegue al casco histórico, Pestano sostuvo que “hay dos cuestiones que no perdemos nunca de vista: la medioambiental, especialmente Anaga, y los dos núcleos históricos”, y que “la mejor medida es controlar los focos alejados” del origen de la plaga. Asimismo, destacó que “cualquier aviso de termitas vamos a verlo, supervisamos todo y no damos nada por hecho. Hemos hecho controles en el casco, pero sin presencia”. “Apelamos a que la gente esté alerta y, en cuanto detecte alguna madera que se empieza a carcomer, llamar inmediatamente”, añadió Cristóbal Rodríguez.

Por su parte, el edil lagunero de Medio Ambiente quiso transmitir un mensaje de “tranquilidad”, porque “este problema se está atajando y estamos alerta”. También informó de que “estamos en negociaciones con la Concejalía de Hacienda para que [en los presupuestos de 2021] se incorpore una cantidad en el área que tiene que afrontar el tratamiento de las termitas ante la previsible merma del presupuesto del Cabildo”.

Las jornadas continuaron por la tarde abordando, en esta ocasión, las aves y su posible afección.