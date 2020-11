División entre los comerciantes del Rastro por el cambio de ubicación

Aunque el Rastro de Santa Cruz cuenta con una asociación que aglutina a la mayoría de sus comerciantes, existen voces disonantes que no están de acuerdo con el anunciado traslado del mercadillo al solar que cada año ocupa la feria del Carnaval. La Plataforma del Rastro por Nuestros Derechos se ha erigido en portavoz de esa otra parte de los vendedores que rechazan el traslado. Josefa Santiago, presidenta de la Plataforma, denunció ayer, en los micrófonos de COPE Tenerife, que esta asociación no ha sido convocada a las reuniones por el edil de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, al no estar de acuerdo con el cambio de ubicación.

Santiago anunció que van a “ejercer acciones para que nuestros puestos se queden donde están”. La presidenta de la Plataforma acusa a Díaz Guerra y a José Manuel Bermúdez de “estar jugando con el pan de muchas familias”. Defiende que el solar es “un agujero”, que “cuando llueva lo vamos a pasar fatal y habrá menos gente comprando. No hay más espacio, en el mercado hay mucho más y estamos con más seguridad con el tema de la COVID”. Exige una reunión inmediata con Díaz Guerra.