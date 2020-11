El drama de Dentix en Tenerife: Sandra y su hija continúan pagando un tratamiento dental inacabado

Unos dos años es el tiempo que la red de clínicas dentales Dentix lleva zigzagueando en su supuesta solvencia hasta que el pasado mes de marzo, con la entrada en vigor del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, se terminaba de confirmar lo que muchos de sus pacientes temían: la quiebra. Hace un mes aproximadamente, la cadena anunciaba que se acogía a un concurso de acreedores por su incapacidad para hacer frente a las deudas contraídas con sus principales financiadores: KKR, BBVA y Cetelem. Los clientes de las más de 180 clínicas repartidas por toda España, con sus tratamientos sin finalizar o, en el peor de los casos, sin apenas comenzar, piden una solución.

Sandra Perdomo se hizo eco en febrero de 2018 del denominado Método Dentix, un modelo de negocio basado en créditos al consumo, a través de un anuncio en televisión. El sistema ofrecía tal garantía que decidió acudir con su hija Naira Tamara León a la clínica situada en la céntrica calle Castillo, en Santa Cruz de Tenerife, para obtener una primera valoración. En total, a esta madre e hija les presupuestaron unos 8.000 euros: varios implantes y prótesis para la primera y brákets para la segunda, con sus correspondientes extracciones. Ahora, con sus tratamientos incompletos y sin saber qué hacer, estas vecinas de la capital tinerfeña continúan abonando las cuotas religiosamente cada mes.

“Llamamos a la clínica pero no nos pueden atender porque no tienen especialistas”, ha declarado Sandra a DIARIO DE AVISOS. La afectada cuenta que, afortunadamente, su proceso de reconstrucción ya estaba casi terminado pero no el de Naira Tamara, quien se ve incapacitada para continuar pagando las cuotas que exigen las empresas y, a su vez, acudir a otra clínica dental para seguir con la ortodoncia. “Ahora mismo mi hija se encuentra parada por culpa del coronavirus y yo la estoy ayudando”, asegura la mujer, que es personal de limpieza. “Calculo que nos quedan unos 2.000 euros por pagar”.

Reconocen que, hasta entonces, ambas estaban muy contentas con el trato recibido, tanto por la compañía como por los profesionales de la clínica santacrucera. “Los propios trabajadores, quienes además llevan varios meses sin cobrar, nos han recomendado contactar con la financiera”, dice. Sandra y Naira Tamara conocen a otros tinerfeños que se encuentran en su misma situación. “A todos nos ocurre lo mismo: llamamos a Dentix para saber cómo actuar y nadie nos coge el teléfono”. Pese a que, de momento, no han presentado demanda, sí se han unido a la plataforma de afectados por la quiebra de Dentix, creada por Facua-Consumidores en Acción, que presta asesoramiento de forma gratuita.

Rubén Sánchez, secretario general de la asociación, ha explicado en una conversación telefónica que los usuarios afectados por la quiebra pueden paralizar el pago a las financieras por sus tratamientos no finalizados. “Se puede negociar con la financiera una solución para ambos” pero, en caso de que esto sea inviable, podrá presentar una denuncia. “Aquellas personas que quieran iniciar un proceso judicial, pueden hacerse socios de FACUA pagando la cuota anual de 69 euros, más los 30 de inscripción, y nosotros tramitaremos las reclamaciones, exigiendo la paralización del cobro”, afirma Sánchez, quien admite que varias entidades han devuelto el dinero a los clientes. En su último caso de éxito, en particular, por una mala praxis, BBVA devolvió más de dos mil euros a un cliente de Dentix debido a que la clínica prescribió un procedimiento que era inadecuado para la avanzada edad del paciente. “Muchas personas desconocen que tienen derecho a recuperar el dinero”, sostiene el secretario.

Se estima que hay unas 100.000 personas perjudicadas por la cadena a nivel nacional y, en concreto, unas 6.000 en Canarias, que cuenta con seis clínicas Dentix repartidas por todo el Archipiélago. Actualmente, en la plataforma constituida por Facua-Consumidores en Acción hay cerca de 3.000 usuarios inscritos. La organización también facilita el número de teléfono 688954954, mediante el que los afectados pueden notificar su caso.