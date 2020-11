El Festival de Cortos Villa de La Orotava elige al ganador de la Sección Oficial

El XV Festival de Cortos Villa de La Orotava entra en su recta final con la celebración, en las noches del viernes y del sábado, de sus dos jornadas principales, en las que se exhiben los trabajos que integran su Sección Oficial. En esta edición, un total de 14 cortometrajes optan al palmarés, después de haber recibido algo más de 540 obras a concurso en la fase de selección. Ambas sesiones en el Auditorio Teobaldo Power comenzarán a las 20.30 horas, y la del sábado incluye además la gala de clausura, con la mención de los cortos premiados. En esta ocasión, el maestro de ceremonias será el humorista Aarón Gómez.

Los cortos seleccionados para la Sección Oficial son los siguientes: What is love , de Paco Caballero, El tratamiento, de Álvaro Carmona; Roberto, de Carmen Córdoba González; Influencer, de Rubén Barbosa; Nunca te dejaré sola, de Mireia Noguera; There Will be Monsters, de Carlota Pereda, y Lobas, de Dany Ruz -para la noche del viernes-; 16, de Ana Lambarri Tellaeche; Polter, de Álvaro Vicario; Para siempre, de Lluis Margarit; En Racha, de Ignacio Estaregui; El Método, de Néstor Ruiz Medina; Horroscope, de Pol Diggler, y Vecinoo, de Paco León -para la noche del sábado-.

El jurado que pondrá nombre a los premiados está formado por Emilio Ramal, jefe del departamento de actividades y audiovisuales de TEA Tenerife Espacio de las Artes; Lucía Pitters, docente en la Universidad Europea de Canarias, y Enrique Carrasco, profesor de la Universidad Europea de Canarias; Miguel Miralles, profesor de imagen y sonido del CIFP César Manrique; Almudena Cruz, periodista cultural en el periódico El Día.

El primer premio del festival está valorado en 2.000 euros; el segundo, en 1.000 euros, y el tercero, en 500 euros. Además, se otorgará el Premio RC Services a la mejor dirección de fotografía, por valor de 1.000 euros en concepto de prestación de servicios de material de cámara. El Premio Cepsa-La Cañada, al mejor corto canario, está valorado en 500 euros.