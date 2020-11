Entra hoy en vigor la obligación de PCR negativa para viajar a España

Desde hoy todos los aeropuertos españoles están obligados a exigir una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la llegada al país a los pasajeros que vengan de países considerados de riesgo, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia. Esto significa que desde hoy, los pasajeros que lleguen a los aeropuertos españoles se tienen que dirigir a las ventanillas de control, en las que hay unos carteles con la leyenda foreing health authority y donde miembros de Sanidad Exterior se encargarán de recepcionar las PCR que traigan. En caso de que los viajeros no lleven la PCR consigo, por lo que pueden ser sancionados con hasta 6.000 euros, tendrán que hacerse el test de antígenos en los propios aeropuertos, donde obtendrán el resultado de la prueba en un plazo de una hora.

Para ello, se han habilitado unas zonas de espera, una para antes de hacerse el test y otra para esperar a conocer el resultado; una serie de salas en las que el personal médico realizará las pruebas y otro espacio de aislamiento para personas que puedan dar un resultado positivo en este test de antígeno.

Sin embargo, el Gobierno español aún no se ha pronunciado sobre la petición canaria de aceptar también los test rápidos o test de antígenos para poder entrar en las Islas como alternativa a las PCR. Bruselas ya ha dado luz verde a estos test para el control de los viajeros, pero el Gobierno aún no ha dicho nada sobre este asunto, provocando una enorme incertidumbre y confusión entre los turoperadores y agencias de viaje que no saben qué decirles a sus clientes.

En un principio esta medida, anunciada hace semanas, fue bien acogida por las autoridades canarias, ya que proporcionaba lo que desde hace algo más de 7 meses se lleva pidiendo desde el Archipiélago: un destino seguro. Sin embargo, a medida que pasaban los días, tanto hoteleros como turoperadores y, finalmente, el Gobierno canario solicitaron que, además de la prueba PCR, también se dieran por válidos los test rápidos, ya que resultan más baratos para el turista.

Fue el CEO del turoperador TUI, Sebastián Ebel, quien explicó al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, en una entrevista mantenida a principios de semana la necesidad de que también se acepten los test de antígenos, ya que, por ejemplo, en el caso de Alemania, los laboratorios “no tienen capacidad” para analizar las PCR de turistas porque están centrado en los casos sanitarios. Además, estos test son más baratos y se hacen poco antes de viajar, mientras que las PCR hay que hacerla con unos días de antelación, tiempo en el se puede contagiar la persona.

El CEO de Meliá y presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, fue más allá y aseguró el jueves en el Foro Turismo de Santa Eulària que las PCR en origen desincentivan el turismo, “ya que, en algunos casos, cuestan más que el billete de avión”.

Tal es el rechazo de los turoperadores a las pruebas PCR que, el CEO de TUI alertó de que si solo se valida la PCR no habrá temporada de invierno en las Islas. Es más, la propia consejera de Turismo del Gobierno regional, Yaiza Castilla, aseguraba el viernes en el Parlamento de Canarias que si el Estado no autoriza estos test, como sí han hecho otros países de Europa, Canarias corre riesgo de sufrir otro “cero turístico”.

Los test de antígenos ya se están utilizando con estos fines en Italia, Francia y Alemania. Además, sería un buen plan B para aquellos turistas que no puedan hacerse la prueba 72 horas antes de viajar y así evitar la multa de 6.000 euros.

¿Cuál es la justificación de Estado para no incluir también los test rápidos como garantía para entrar en las Islas? Pues se desconoce. Primero argumentó que Bruselas no las aceptaba, pero esta misma semana la Comisión Europea dio el visto bueno a la realización de los test de antígenos para detectar la COVID-19 en menos de media hora, para el control fronterizo de los viajeros en los países miembros. El organismo emitió una serie de recomendaciones sobre estas pruebas e instó a los Estados a que reconozcan de forma mutua la validez de estos test y de sus resultados. A esto se une una afirmación del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) que dice que los test de antígenos no son los adecuados para detectar a los enfermos con baja carga viral, que podrían dar falsos negativos y solo serían detectados con una PCR, pero se da la circunstancia de que algunos estudios señalan que el tener una baja carga viral también reduce su capacidad de contagiar, según informa el portal turístico Hosteltur.

Sin embargo, este fin de semana, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, mostró su convencimiento de que la entrada en vigor hoy de la obligatoriedad de las PCR negativas ayudará a la recuperación turística de Canarias. En declaraciones a los periodistas durante una visita al aeropuerto Tenerife Sur, Ábalos obvió referirse a la validación de los test.