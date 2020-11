Un ejército de solidaridad al rescate de las víctimas de la COVID-19

Verse de la noche a la mañana con una mano delante y otra detrás, con niños a cargo, en muchos casos una hipoteca o un alquiler al que hacer frente, recibos que pagar, es un trago amargo por el que muchas familias pasaban antes de la llegada de la COVID y por el que, desgraciadamente, muchas otras están pasando ahora. Despidos, ERTE que no se pagan a tiempo, ayudas sociales que tardan en tramitarse, un sinfín de contratiempos que están siendo suplidos por las entidades del denominado tercer sector. ONG como la de Sonrisas Canarias, que en lo que va de año ha entregado tantos alimentos como los que entregó el año pasado, es uno de los muchos ejemplos que hay en Tenerife. Un año, 2020, en el que la demanda de las familias más necesitadas ha crecido en torno al 42% solo en esta ONG, lo que supone atender a más de 10.000 personas de toda la Isla. Con cifras como estas, toda ayuda es poca. El viernes, Sonrisas Canarias recibió las 15 toneladas de alimentos procedentes de la segunda entrega del Fondo de Garantía Agraria (FEGA), que distribuye, a su vez, las cantidades proporcionadas por la Unión Europea dirigidas a la población más vulnerable. Una entrega que se produjo con celeridad y profesionalidad gracias a la Agrupación de Apoyo Logístico 81 deEjército de Tierra con base en el acuartelamiento de La Cuesta, en La Laguna.

Esta unidad, acudiendo primero al puerto capitalino para descargar los contenedores y subir los lotes a los camiones militares, y luego trasladarse hasta la sede de Sonrisasción”, explicó a DIARIO DE AVISOS el presidente de Sonrisas Canarias, Luis Febles, quien recordó que llevan casi 10 años colaborando con el Ejército, siendo pioneros en esta colaboración. Ya les han contactado para que el próximo mes de mayo estén listos para la tercera entrega de estos fondos. Como explicó el presidente de la ONG a los medios, “estos lotes de comida tienen nombre y apellido, no se los podemos dar a Canarias en Valleseco, permitió que la ONG tenga ya en sus dependencias los lotes que harán llegar a unas 700 familias, lo que se traduce en más de 4.000 personas.

“Gracias a ellos podemos mover toda esta cantidad de comida. Nosotros los avisamos con meses de antelación para poder contar con su colaboranadie que no esté previamente en el listado que los acompaña”. Será a partir del martes cuando se empiecen a distribuir. “Normalmente hacemos las entregas los jueves, pero cuando llegan los fondos del FEGA abrimos un segundo día para hacer más rápida la distribución”, explicó Febles. Desde Sonrisas Canarias se detalla que, “las familias están viniendo con cita previa. Estamos cumpliendo con todas las medidas de seguridad y con la entrega escalonada de los alimentos estamos evitando que se produzcan aglomeraciones innecesarias”.

El teniente coronel del Ejército de Tierra, Raúl Herrera, presente en la operación de traslado y entrega de los alimentos, recordó, en palabras recogidas por Mírame TV, que es el séptimoaño consecutivo que colaboran con Sonrisas Canarias, y se mostró “orgulloso” de poder servir al pueblo canario. “Para nosotros es importante poder aportar esperanza a las familias que peor lo están pasando en momentos como estos, dando nuestro apoyo para que puedan recibir esta ayuda”.

Lo cierto es que, aunque estos fondos vengan con nombre y apellido, Sonrisas Canarias tiene un espectro mucho más amplio de usuarios. “Estamos atendiendo a más de 10.000 en toda la Isla. Los municipios donde más familias estamos ayudando, todas derivadas por sus correspondientes servicios sociales, son los de Tacoronte, con algo más de 700, La Laguna, con 600 y Santa Cruz con otras 300”.

La crisis de la COVID ha hecho que la atención se dispare, y según los datos de la ONG, en lo que va de año la demanda ha crecido en torno a ese 42%. Como explica Febles, además de las derivaciones, también atienden las urgencias. “Hay casos que estudiamos y conocemos que están en situación de riesgo pero que en los ayuntamientos no les dan cita pronto para la derivación. Imagina que alguien que recurre a nosotrosahora, le dan cita para enero, la pregunta es cómo se las arregla estos dos meses. Lo que hacemos nosotros es apuntar a esas personas en nuestros listados y las atendemos con lo que denominamos fondos SOS, que son donaciones que nos llegan de particulares y de instituciones”, explicó Febles.

El presidente de la entidad cuenta cómo el mismo jueves por la noche tuvieron que atender una de estas urgencias. “Nos llamaron para prestar apoyo a un chico que está en una casa de la zona del Pancho Camurria. Yo preferiría vivir debajo de un puente que en ese sitio, que está a punto de venirse abajo, esa es la realidad, mucha gente arriesgándose a vivir en esas condiciones”.

La fotografía de las personas que están recurriendo ahora a Sonrisas Canarias, cuenta Febles, es la de madres solteras, que antes de la pandemia tenían su trabajo, precario, y que lo han perdido. “Hay que tener en cuenta que hay ERTE que no se pagan al 100%, el Ingreso Mínimo Vital tampoco está llegando y si lo hace son en cantidades que no llegan. Yo conozco a gente que está cobrando 29 euros al mes. Con eso no vive nadie. Si a eso le unes unos servicios sociales saturados, la situación de muchas familias es desesperada”.

CAMPAÑA DE REYES

La ayuda siempre es poca, pero en fechas como las actuales lo es más si cabe; por eso, Febles hace un llamamiento para que particulares e instituciones se animen a participar en la campaña de recogida de juguetes que tienen en marcha la ONG desde el pasado mes de septiembre. “Ya hemos recogido 2.000 juguetes nuevos pero necesitamos muchos más. El año pasado repartimos más de 5.000 y llegamos a 1.200 familias, viendo cómo están las cosas, este año necesitamos ayuda más que nunca, y la verdad no sé si vamos a llegar”.

Recuerda el presidente que hay un teléfono, el 674962663, al que las familias pueden dirigirse para exponer su situación y apuntarse en el listado para recibir juguetes. “Nosotros les avisamos para que vengan a buscar los juguetes de Reyes una semana antes para que sus hijos puedan tenerlos el 6 de enero”