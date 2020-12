A partir del sábado no podrás salir a tomar café con un amigo; solo con convivientes

A partir del sábado, los tinerfeños no podrán quedar con otra persona en espacios publicos o privados si ésta no es conviviente, es decir, si no vive en la misma casa.

Esta es una de las nuevas medidas para frenar el avance del covid anunciadas hoy por el Gobierno de Canarias. Medidas que entrarán en vigor a las 24.00 horas del viernes y que estarán vigentes durante los próximos quince días.

Si sales a comer o cenar, con personas que conviven contigo, podrás estar fuera de casa hasta las 22:00h. Y es que el Ejecutivo canario ha acordado adelantar el toque de queda una hora, en lugar de mantenerlo a las 23.00 como hasta ahora.

Por tanto, no se podrá estar en la calle entre las 22.00 a las 6.00, excepto para la Nochebuena y la Nochevieja, en que se retrasa el inicio de esta limitación a las 00.30, exclusivamente para el retorno al domicilio habitual.

En los encuentros para celebrar las comidas y cenas navideñas de los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero, no se debe superar el número máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes, ni el número máximo de dos unidades de convivencia (los menores de 0 a 6 años quedan excluidos).

En este último caso, el número máximo de asistentes será de 6 personas, en todo caso, y se procurará que las dos unidades de convivencia sean siempre las mismas.

Se activan y mantienen los niveles de alerta 3 y 4, este es el máximo (semáforo rojo epidemiológico), y la adopción reiterada de medidas de intervención en los Consejos de Gobierno celebrados el 12 y 26 de noviembre y 3, 10 y 16 de diciembre pasados, por lo que el Gobierno de Canarias recuerda que están obligadas a su cumplimiento todas las personas físicas o jurídicas, al tiempo que apela a la responsabilidad individual y colectiva para frenar la curva de contagios en esta Isla.