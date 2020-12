Doria Anatolia Ramos González, 84 años, recibe la primera vacuna de Canarias

Doria Anatolia Ramos González, de 84 años, ha sido la primera persona en Canarias en recibir la vacuna contra la covid-19, que le ha sido administrada en la residencia Hospital Nuestra señora de Los Dolores, en el municipio tinerfeño de La Laguna.

“Estoy bien gracias a Dios, ni estoy nerviosa ni nada, ya me he vacunado tantas veces”, ha comentado Doria Anatolia, y ha garantizado nada más recibir su dosis que a ella no le marea la vacuna.

A partir de ahora “voy a seguir trabajando en lo que pueda, haciendo croché, leyendo y no haciendo daño a nadie”, ha anunciado.

Casi simultáneamente, en las otras seis principales islas del archipiélago han sido vacunadas otras seis mujeres en otras tantas residencias de mayores.

En Gran Canaria la primer vacuna ha sido para María del Carmen Déniz Marrero, 73 años, residente en el Centro Sociosanitario El Pino.

María Pilar Pérez Hernández, 81 años, ha sido la primera mujer en recibir esta vacuna en Lanzarote, en la Residencia de Mayores Amavir Haría y Las Cabreras Dr. Domingo Guzmán.

En Fuerteventura, Rosario Torres Torres, de 67 años, ha sido la primera vacunada en la Residencia de Mayores Casillas del Ángel.

En el caso de La Palma, la primera vacuna se ha administrado en el Centro de mayores y de discapacitados Nina Jaubert, y ha sido para Carmen Cisnero Pastor, 95 años.

En el caso de La Gomera, la primera vacunada ha sido Margarita Cubas Pineda, 87 años, residente en el Centro de Mayores Inmaculada Concepción.

Francisca Morales Padrón, de 87 años, residente en el Centro de Mayores de El Pinar, fue la primera persona en El Hierro en ser vacunada.

Por el momento Canarias ha recibido 400 vacunas Pfizer-BioNTech y está previsto que a lo largo del día queden vacunadas con su primera dosis 360 personas.

En Tenerife han sido distribuidas 90 dosis, en Gran Canaria 25, en Lanzarote 65, en Fuerteventura 60, en La Palma 60, en La Gomera 40 y en El Hierro 20.