Fernando Tejero y la canaria Ella Kweku ruedan en Tenerife el film ‘La piel en llamas’

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, y el director insular de dicha área, Alejandro Krawietz, han visitado, en el Hotel Mencey de la capital tinerfeña, el rodaje de La piel en llamas, una película dirigida por David Martín Porras y en la que el tinerfeño Guillermo Ríos es jefe de producción. En su visita, Enrique Arriaga y Alejandro Krawietz pudieron compartir unos minutos con los intérpretes y el equipo del rodaje de esta propuesta audivisual en la que colabora la Corporación insular.

El film cuenta en su elenco de protagonistas con el ganador del Premio Goya Fernando Tejero (Los lunes al sol, Aquí no hay quien viva, El penalti más largo del mundo) y la actriz canaria con residencia en Estados Unidos Ella Kweku (Ismael, No snakes in the garden, With a kiss I die). La piel en llamas está basada en la obra de teatro del mismo nombre del Premio Nacional de Literatura Dramática Guillem Clua (Barcelona, 1973). La historia trata sobre un fotógrafo de guerra que regresa 20 años más tarde al país donde tomó la instantánea que le dio fama, pero una periodista local intenta matarle por un ajuste de cuentas con el pasado.

ÉXITO TEATRAL

La piel en llamas (2005) es la obra de Clua, dramaturgo, guionista, director de escena y periodista, que ha sido producida en más ocasiones a nivel internacional. La obra teatral nos presenta a Frederick Salomon, un fotoperiodista que consiguió la fama al capturar la imagen de una niña volando por los aires tras una explosión. Salomon regresa al país donde realizó esa fotografía para recoger un premio, ya que muchos lo consideran clave en los esfuerzos para conseguir la paz en esa problemática nación, pero una periodista local, Hanna, que entrevista a Salomon en la habitación de un hotel, no está de acuerdo. Simultáneamente, en el mismo espacio teatral tiene lugar la historia de otra pareja, aunque esta no es consciente de la presencia de la otra.