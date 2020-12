Jarabe de Palo ha publicado este viernes, 11 de diciembre, ‘Misteriosamente hoy’, el videoclip póstumo de Pau Donés, que incluye imágenes tomadas en los últimos días de vida del cantante, en las que se le ve andando por la montaña junto a su perro, Fideos.

La estrella de Jarabe de Palo aseguró antes de partir el pasado 9 de junio, a los 53 años de edad, que “simplemente me gustaría hacer un vídeo en el que se me vea con mi perro Fideos, juntos paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento, sin pensar en nada… simplemente eso, sin más, Fideos, yo y la montaña… conseguir transmitir esa sensación me haría feliz”.

Dentro vídeo.