Ramis: “Ahora mismo necesito 23 guerreros todos los partidos”

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, compareció en conferencia de prensa telemática previa al choque que disputa su equipo esta noche ante el Real Oviedo. El tarraconense restó importancia a la jerarquía entre los jugadores que ostentan la condición de titulares y suplentes como ha demostrado en las alineaciones desde que llegó como inquilino al banquillo blanquiazul. “Ahora mismo necesitamos 23 guerreros todos los partidos; no hay titulares ni suplentes. Para mí, tiene la misma el que empieza como titular que el que sale desde el banquillo. Busco que cada jugador me dé lo mejor de sí mismo y ofrezca rendimiento al equipo. A veces los futbolistas solo te dan 30 minutos buenos y eso puede suceder desde el inicio o durante alguna fase del partido”.

Uno de los grandes handicaps del CD Tenerife en lo que va de temporada es su evidente falta de gol. Solo dos equipos de LaLiga SmartBank, Alcorcón y Albacete, cuentan con menos goles que los blanquiazules. “Cuando no consigues gol parece que lo que haces en ataque no vale, pero se hacen muchas cosas bien que no terminan dentro, por lo que hay que seguir insistiendo. Si no generas esas situaciones, el gol no va a llegar. Tenemos que apoyarnos en el trabajo colectivo de ataque, pero tenemos grandes individualidades. Me gusta mucho que haya variedad en ataque. Una opción es crear superioridad por fuera y mover al rival. Hacemos muchas cosas bien y nos falta acierto llevando el balón al área”, recalcó.

Desde la llegada de Luis Miguel Ramis al banquillo, el CD Tenerife, como visitante, perdió en Almería y ganó en Albacete, mientras en casa solo pudo sumar un punto de seis posibles. “De los partidos que llevamos fuera de casa creo que tenemos un aprobado. En casa hemos suspendido. Este equipo necesita encontrar ese partido que nos relance, que nos apacigüe un poco a todos, aunque no por nervios, porque les veo a todos muy serenos”, precisó.

El CD Tenerife se mueve por los puestos bajos de la clasificación, aunque el técnico tarraconense confía en cambiar la tendencia más pronto que tarde para dar un estirón en la tabla. “No percibo ansiedad en el grupo por dónde estamos, pero sí ganas de cambiar la tendencia. La única manera de mejorarlo es trabajándolo entre semana y plasmándolo en los partidos. Están convencidos de que las cosas van a cambiar y yo también. En algún momento de la temporada estos baches pasan y les ocurren a todos los equipos. Quizá nos falta más agresividad, picardía y mala leche en esos metros finales, pero lo iremos cogiendo y vendrá esa racha buena que buscamos”, aseguró.

Por último, Luis Miguel Ramis analizó al rival de esta noche, un irregular Real Oviedo, capaz de lo mejor y de lo peor. “Sabemos cuál es el comportamiento que tiene el Real Oviedo, y hemos estudiado su organización del juego, así que lo único que quiero es que nosotros sigamos creciendo para poder tener una influencia directa en el partido”, concluyó.