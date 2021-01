Aplazado por segunda vez el lanzamiento al espacio de Drago, la cámara infrarroja canaria

El lanzamiento al espacio de la cámara infrarroja Drago, desarrollada por el equipo de IACTEC-Espacio del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para la observación de la tierra, se ha retrasado por segunda ocasión este sábado debido a las condiciones poco favorables del tiempo, tras un primer intento fallido el viernes.

Se retomará el lanzamiento este domingo, a partir de las 15.00 horas.

Due to unfavorable weather, we are standing down from today's launch; the team will continue with the countdown until T-30 seconds for data collection. Another launch attempt is available tomorrow, January 24 with a 22-minute window opening at 10:00 a.m. EST

