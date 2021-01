Armando Alfonso vuelve a tomar la batuta de la OST en un concierto extraordinario

El Cabildo quiere rendir un homenaje a Armando Alfonso, que en 2021 cumple 90 años, con un concierto extraordinario de la Orquesta Sinfónica de Tenerife el próximo viernes, 29 de enero, a partir de las 19.30 horas, en el Auditorio capitalino. El maestro, que fuera director titular de la orquesta entre 1968 y 1985, volverá a ponerse al frente de la formación.

Los detalles de este concierto fueron dados a conocer este jueves por el presidente del Cabildo, Pedro Martín; el vicepresidente y consejero de Cultura, Enrique Arriaga, y el propio Armando Alfonso, quien ha diseñado un programa para la ocasión que incluye el aria de la Suite nº 3 en Re Mayor, de Johann Sebastian Bach; la obertura-fantasía de Romeo y Julieta, de Piotr Ilich Chaikovski, y la Sinfonía nº 2 en Re mayor, op. 73, de Johannes Brahms.

Pedro Martín explicó que “nos hemos esforzado en mantener este concierto porque es un reconocimiento a una de las personas más señeras que ha pasado por la Sinfónica de Tenerife”. “Pensar que una persona jubilada del mundo de la cultura no puede aportar nada sería un error gravísimo”, añadió el presidente del Cabildo, quien considera que este concierto es “una hermosa manera de ir en contra de la tristeza permanente con la que nos tiene esta pandemia”, y mostró su deseo de que se agoten las entradas.

Enrique Arriaga recordó que “no todo son malas noticias y presentamos un concierto que va a contar con la inestimable dirección de don Armando Alfonso a un precio único de cinco euros”. Arriaga señaló que “los protocolos del Auditorio de Tenerife permiten una programación cultural segura en cualquier nivel de alerta”. El también consejero de Cultura destacó al homenajeado: “Armando Alfonso fue el director titular de la Orquesta de Cámara de Canarias -denominada Orquesta Sinfónica de Tenerife a partir de 1970- durante 17 años, periodo en el que la formación insular ampliaría extraordinariamente su repertorio y, de hecho, durante esta etapa más de un centenar de obras fueron interpretadas por primera vez por la orquesta”.

Por su parte, Armando Alfonso reconoció que “siempre es un placer estar delante de la orquesta, porque la considero una parte de mí y es una de las más prestigiosas de España”. “Este concierto tiene para mí un carácter muy especial porque concurren en él unas circunstancias que es difícil que se den a la vez: mi nonagésimo año de vida, que no todo el mundo puede decirlo; que la orquesta me hace un homenaje, que consiste en que yo dirija un concierto; que la Sinfónica cumple 50 años del aniversario de su actual denominación, y que hace dos meses que mi mujer falleció y este concierto es una ceremonia que le quiero rendir a ella, a su recuerdo”, compartió el director de orquesta. Alfonso explicó que “una pieza del programa, la primera, está especialmente pensada para ella, que es un aria de la suite de Bach, y el resto del también es de máxima calidad musical, incluso para los que no están acostumbrados a la música clásica“.

En 1970, Armando Alfonso es nombrado catedrático de Armonía, Contrapunto y Fuga y Composición en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife; en 2002 es elegido académico de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel.

Alfonso cursa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid las carreras de piano y composición, ampliando sus estudios en el Conservatorio Nacional Superior de París, donde se instruyó en dirección de orquesta. Sus inicios en la dirección se dan con los ballets españoles de Pilar López y María Rosa, con los que viajó por España, Europa y Asia. También se ha puesto al frente de las formaciones españolas más importantes, entre las que destacan la Orquesta Nacional o la Orquesta de Radiotelevisión Española; además de realizar su labor en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Irlanda, Checoslovaquia, Estados Unidos, Méjico o Japón.

En su faceta como compositor, Armando Alfonso ha abordado diferentes géneros y combinaciones instrumentales. Sus obras han sido interpretadas en España, Francia e Italia, y cuenta con la grabación de algunas de sus piezas en la colección discográfica La creación musical en Canarias.

EL PROGRAMA

Johann Sebastian Bach compuso en 1730 la Suite nº 3 en Re Mayor para orquesta BWV 1068, una de las páginas orquestales más conocidas del compositor teutón. El aria es un adagio a la italiana que contrasta con el estilo francés del primer movimiento de la suite, destacando en su desarrollo las líneas melódicas del violín y la viola, una conversación que se entreteje con la melodía principal.

Basada en la obra homónima de William Shakespeare, Piotr Ilich Chaikovski compone en 1869 Romeo y Julieta, un drama instrumental en el que plasma la tragedia de los amantes de Verona. La versión subtitulada como Obertura-Fantasía es una revisión de la partitura original que el autor ruso reescribiría en 1879, tras la fría acogida en diferentes recintos europeos. Uno de los recursos armónicos más curiosos usados por Chaikovski es el uso alternativo de dos acordes disonantes que simbolizan el amor imposible de los protagonistas.

Durante el verano de 1877, y en el transcurso de una visita a los Alpes austriacos, Johannes Brahms compone la Sinfonía nº 2 en Re mayor, op. 73. Definida por el propio autor como “una música melancólica aunque a la vez alegre”, la obra se desarrolla en un clima aparentemente bucólico, conservando la habitual forma de sinfonía clásica en cuatro movimientos.

Las entradas para este concierto extraordinario se pueden adquirir a un precio único de 5 euros en la página web www.auditoriodetenerife.com o de forma telefónica en el 902 317 327, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y el sábado, de 10.00 a 14.00 horas. También se pueden conseguir en taquilla, en el mismo horario, solicitando cita previa en www.auditoriodetenerife.com/contactar y en el 922 568 625, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Para disfrutar de esta experiencia cultural es necesario llegar al recinto con antelación suficiente para realizar una entrada escalonada a la sala. La compra de las entradas supone la aceptación de las medidas implementadas por el centro cultural del Cabildo para hacer frente a la COVID-19, como el uso de la mascarilla o la asistencia solo con convivientes. Las medidas al completo, así como el plan de contingencia certificado por Aenor, se pueden consultar en la web del Auditorio.