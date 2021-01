Casi 200 migrantes inician una huelga de hambre para que les dejen viajar de Tenerife a la Península

Un total de 176 migrantes senegaleses que han llegado en los últimos meses a las islas Canarias en pateras o cayucos iniciaron en la mañana de ayer sábado una huelga de hambre en Tenerife para pedir que les dejen viajar a la Península, ya que muchos de ellos tienen pasaporte en regla y familiares que les pueden apoyar y alojar para intentar conseguir un trabajo.

Así lo ha explicado a Europa Press Khalifa Ibrahima Ndiaye, un joven estudiante de Derecho que llegó a la isla hace casi tres meses en los que ha permanecido en un hotel de Puerto de Cruz. “Nuestro objetivo al venir aquí es ir luego con nuestros familiares, muchos de ellos en la Península, para buscar trabajo”, señaló.

Sin embargo, lo que se encontraron tanto él como muchos de los migrantes llegados al archipiélago es que no podían viajar. “Antes decían que con pasaporte las personas podían viajar –explicó– y estos días nos dijeron que tampoco se puede viajar con pasaporte”.

“Sabemos que hay una crisis sanitaria porque hay Covid pero las personas pueden viajar haciéndose las pruebas –PCR o test de antígenos– para comprobar que no tienen coronavirus. Con esa prueba y el pasaporte, todas las personas deberían poder viajar”, dijo.

En este sentido, Khalifa apuntó que no hay nadie “ilegal” en el mundo y que España es un país democrático y de libertades en el que todo el mundo puede reivindicar sus derechos, algo que ellos están intentando hacer a través de esta huelga de hambre.

QUERÍAN ESTAR POCO TIEMPO EN CANARIAS

Cuestionado por las condiciones en las que han estado estos meses en el hotel, el joven aseguró que han estado alimentados y bajo techo pero lo que buscan los migrantes que arriban a Canarias es estar poco tiempo en las islas e ir pronto a territorio continental español.

Además, ha comentado que los migrantes que están en los hoteles no quieren salir de los complejos para estar en la calle, ya que no tienen otro lugar donde quedarse y no quieren crear un desorden público con tantas personas sin sitio donde ir, sino que lo que buscan, reiteró, es salir del hotel para ir a la Península con sus familias y buscar un empleo. “Nuestro objetivo al venir aquí no es comer y dormir cada día”, añadió.

Finalmente, Khalifa dijo tanto él como los otros 175 senegales en huelga de hambre tienen pensando continuar con la protesta hasta que alguien les dé una respuesta y les permitan viajar con pasaporte y test negativo de Covid.

Con todo, hizo especial hincapié en que el Gobierno de Senegal debería hacer algo para proteger a sus ciudadanos y llegar a un acuerdo con España que les permita poder ir a la Península.