Cisma insular en La Palma por las vacunaciones: el pacto peligraría si Susana Machín pierde su acta

El Partido Socialista anunció ayer la apertura de un expediente informativo a la consejera insular de Sanidad de La Palma, Susana Machín, para dilucidar si incurrió en algún tipo de falta al recibir la vacuna contra el coronavirus el pasado día 7. Un hecho que desde el Gobierno insular, compuesto por dicha formación política y el PP, justificaron, porque, según su versión, utiliza habitualmente el despacho que posee en el Hospital de Dolores, estando, además, en contacto diario con usuarios y trabajadores del recinto, por lo que haberle administrado el remedio de la compañía Pfizer atendería a motivos de seguridad para los internos.

No obstante, más allá de las responsabilidades que le sean atribuidas o no orgánicamente, la posible marcha de la titular del Área implicaría también consecuencias sobre el pacto suscrito con los populares, gracias al cual la presidencia de la institución recae sobre Mariano H. Zapata (PP). Fuentes socialistas consultadas por esta redacción apuntan a que ya anteriormente tuvieron lugar importantes diferencias en el grupo en el Cabildo, pero, como dice el refrán, la sangre no llegó al río. Unas discrepancias que, supuestamente, se agravaron con la marcha de líder del PSOE en la Isla, Anselmo Pestana, a encabezar la Delegación del Gobierno central en Canarias.

Y es que el PSOE acumula hasta tres bajas en lo que va de mandato: la del ya mencionado Pestana; la de la actual consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca regional, Alicia Vanoostende, y la del director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, José Basilio Pérez. En su lugar, entraron José Adrián Hernández (hoy vicepresidente y titular de Sector Primario), Gonzalo Pascual (Planificación Territorial y Nuevas Tecnologías) y María Rodríguez (Medio Ambiente). Es decir, tres nuevos responsables que no rubricaron el acuerdo con el PP y que sí estarían capacitados para ser partícipes de una virtual moción de censura.

Sin embargo, según las mismas fuentes, no todos estarían dispuestos a dar un paso junto a los integrantes del equipo de Nieves Lady Barreto (CC), si bien es cierto que otras voces, incluso, de los firmantes iniciales, ya habrían manifestado sus dudas con el rumbo que está tomando el barco capitaneado por H. Zapata.

En las últimas elecciones, celebradas en 2019, CC se hizo con ocho consejeros palmeros, el PSOE con siete y el PP con seis. De ahí que, para conformar mayoría (11), a los nacionalistas solo les hagan falta tres votos. Y Susana Machín, según ha sabido este periódico de diversas fuentes, pertenece al sector partidario de mantener el pacto actual. Dicho de otro modo: si finalmente se viera forzada a renunciar a su acta, se abriría un nuevo escenario, con un nuevo consejero insular socialista -Manuel González- y unos números que, aritmética e internamente, hacen tambalear el pacto del Cabildo de La Palma.

CC: “ESPERÁBAMOS QUE LA CONSEJERA HUBIERA PEDIDO DISCULPAS”

El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo, que no se pronunció hasta anoche porque, según afirmaron en un comunicado, “esperábamos que la consejera hubiera pedido disculpas”, lamentó “lo que ha pasado con la vacunación contra el COVID de la consejera Susana Machín, incumpliendo el protocolo del Ministerio de Sanidad”.

Y si bien aclaran que “deberíamos estar centrados en lo verdaderamente importante, que es superar la pandemia y la crisis económica”, no pueden obviar que “las explicaciones de la consejera están llenas de contradicciones”, por lo que aseguraron no compartir “las declaraciones del presidente del Cabildo, Mariano H. Zapata, y de su grupo de Gobierno, defendiendo” que recibiera la vacuna.

En este sentido, los nacionalistas recuerdan que “es el propio PSOE a nivel nacional el que ha pedido la dimisión de todos los cargos públicos de su partido que se han saltado el protocolo de vacunación”.

FERRAZ ESTUDIARÁ SI SE SALTÓ O NO EL PROTOCOLO

El comunicado a través del cual se informa de la apertura del expediente administrativo a Susana Machín dentro del PSOE está rubricado por los titulares de la Secretaría de Organización tanto de los socialistas canarios (Jorge González), como palmeros (Manuel Abrante). Por tanto, ambos estamentos de dicho partido reconocerían, al menos, la necesidad de estudiar el caso, y contrastarlo con los de vacunaciones tempranas a responsables públicos en la Península. A partir de este momento, será la dirección federal la que analice si se saltó el protocolo de vacunación dictado por el Ministerio de Sanidad o no, actuando en consecuencia.