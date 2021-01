“Ellos son de Primera, pero nosotros somos el Tenerife, un equipo con nombre e historia”

Giovanni Zarfino Calandria (Montevideo, Uruguay, 10 de agosto de 1991) llegó a la Isla tras un parto largo y doloroso. Su salida del Extremadura se dilató mucho más de la cuenta, por lo que el charrúa no pudo hacer una pretemporada en condiciones. Una lesión en el derbi igualmente lo apartó de la dinámica del grupo varias semanas. Quizás todo esto son demasiados contratiempos que no han dejado ver el verdadero potencial de un jugador guerrillero en el campo. Queda toda una segunda vuelta para ver al verdadero Gio Zarfino.

-Toca partido copero, por lo tanto también toca cambiar el chip. ¿Cómo se afronta la semana?

“Ya hemos arrancado la preparación del partido con lo que supuestamente nos pueden plantear ellos en el partido. Sabemos al nivel de jugadores que nos vamos a enfrentar y vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible”.

-Albiol dijo recientemente que para el Villarreal el duelo del domingo es una final, ya que al ser una eliminatoria a un solo partido, puede pasar cualquier cosa. Precisamente eso es lo que quieren ustedes, que haya sorpresas.

“Por supuesto. Sabemos que será un partido muy complicado. Sabemos que es un partido único y lo que vamos a hacer es competir para poder pasar de ronda”.

-¿Cómo se le mete mano a este Villarreal, que es uno de los mejores equipos de Primera?

“Aún no hemos trabajado mucho. Es cierto que en el entrenamiento de hoy (ayer para el lector) ya orientamos el trabajo hacia lo que pueden hacer ellos. Ya sabemos, más o menos, la manera en que lo tenemos que hacer y la manera en enfocarlo. Mañana (hoy) ya trabajaremos lo que tenemos que hacer nosotros, porque los principales somos nosotros. Hay que tratar de hacer las cosas bien para llevarnos un triunfo”.

-¿Impone este Villarreal?

“Obviamente que son un equipo de Primera División y tienen jugadores de enorme nivel, pero luego en la cancha somos 11 contra 11 y nosotros somos el Tenerife, un equipo con historia y nombre, pero que hoy por hoy está en Segunda División. Vamos a ganar, como tratamos de hacer cada semana”.

-Acaba de reaparecer tras un tiempo en el que ha estado lesionado. ¿Estuvo fuera más tiempo del inicialmente previsto?

“Estoy contento por haber regresado, porque la verdad que se hace complicado estar fuera y no poder ayudar a los compañeros. Ahora estoy trabajando fuerte con el equipo, que es lo que necesitaba. Es verdad que al principio podía ser menos, pero se trata de un músculo jodido de recuperar y hay que tratarlo muy bien. Los servicios médicos lo hicieron muy bien y ahora estamos de vuelta”.

-Y además ha vuelto cuando el equipo está en el mejor momento de la temporada, que eso siempre ayuda a recuperar el ritmo.

“Es verdad, se están dando los resultados. Siempre es mejor corregir los errores con resultados favorables. Eso te permite trabajar más tranquilo y más holgado. Este equipo tiene potencial y lo estamos demostrando”.

-Habla usted que el Tenerife tiene potencial. Pero potencial para llegar a…?

“Vamos a ver, yo hablo siempre de ir partido a partido. No me gusta hablar de que vamos a ser los campeones o a llegar hasta tal puesto. Esta es una categoría muy complicada y todos sabemos lo que nos jugamos. Grandes equipos han confeccionado grandes plantillas para ascender y han acabado descendiendo. Por eso hay que tener los pies en la tierra, ser humildes, trabajar y ver para lo que estamos cuando estemos en la recta final. Ojalá estemos para apuntar hacia arriba, pero eso lleva un proceso y un tiempo”.

-¿Qué ha cambiado Ramis?

“Hemos ganado en consistencia defensiva. Llevamos cinco partidos con el arco a cero y eso es algo muy bueno. Hemos cogido solidez atrás y eso es fundamental”.

-En ataque también hay cambios. Ahora juegan más directo, sin tanta necesidad de enredarse en pases y pases.

“Sí es verdad, pero en la primera vuelta cuando no se nos daban los resultados, no era que el equipo no generase ocasiones. Las generaba, pero no teníamos esa solidez defensiva que nos hacía ganar partidos. Ahora nos sentimos cómodos defendiendo un resultado favorable y antes nos pasaba que nos hacían un gol de la nada. Luego se nos complicaba porque teníamos que generar para empatar o ganar. Por suerte eso pasó”.