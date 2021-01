Este jueves deja tres fallecidos y 332 nuevos casos de Covid en Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registra hoy 332 nuevos casos de COVID-19. El total de casos acumulados en las Islas es de 32.613 con 8.212 activos, de los cuales 52 están ingresados en UCI y 323 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se han notificado tres fallecimientos en Canarias: un hombre de 68 y una mujer de 38 años, ambos en Lanzarote, y otro varón de 77 años de edad en Tenerife.

Todos con patologías asociadas y complicaciones clínicas provocadas por el coronavirus. Los fallecidos en Lanzarote ya habían sido informados anteriormente, pero se incorporaron hoy a la estadística después de su validación. Por lo tanto, el número total de fallecidos en Lanzarote desde el comienzo de la pandemia es 13.

La Incidencia Acumulada (IA) a 7 días se sitúa en Canarias en los 91,86 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días está en los 184,45 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife cuenta con 14.947 casos acumulados, 60 más que el día anterior, y 4.394 activos; Gran Canaria suma hoy 167 casos con un total de 12.856 casos acumulados y 2.628 activos.

Lanzarote suma 77 nuevos casos con 2.820 acumulados y sus activos son 948; Fuerteventura tiene 1.328 casos acumulados al sumar 26 nuevos en las últimas 24 horas y cuenta con 219 activos. La Palma suma un nuevo caso, situándose los acumulados en 331 y los activos en tres; La Gomera no registra nuevos casos, por lo que sus acumulados siguen siendo 207 y no cuenta con ningún caso activo, por lo que se encuentra libre de COVID-19. Por último, El Hierro tampoco suma casos nuevos, por lo que sus acumulados siguen siendo 123 y sus activos son 19. En el cómputo de nuevos casos por islas hay uno menos que en el cómputo global debido a que hay un caso que de momento no ha sido referenciado.

Hasta hoy se ha realizado un total de 749.878 pruebas PCR en las Islas, de las que 4.489 se corresponden a las últimas 24 horas.