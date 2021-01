Los Llanos se reúne con los grupos del Carnaval para preparar la agenda festiva

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane anunció ayer que se encuentra inmerso en los preparativos para celebrar el próximo mes de febrero una edición especial del Carnaval. El mismo, que se deberá adaptar a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria, no conllevará la realización de actos en la calle, aunque, de acuerdo con la institución local, sí se contará con una programación en la que se buscará revivir y recordar las más de cuatro décadas de historia de las fiestas en honor al dios Baco.

Así lo ha hizo saber a través de un comunicado la concejala aridanense de Fiestas, Mónica González, que, junto a la alcaldesa de la localidad, Noelia García Leal, mantuvieron una reunión de trabajo por videoconferencia hace escasas fechas con los grupos tradicionalmente partícipes del Carnaval. En dicho encuentro, detalla el Consistorio, se invitó a los colectivos a hacer todas aquellas aportaciones que consideren oportunas de cara a diseñar el programa, a la vez que se les pidió colaboración en el desarrollo de los actos y eventos que se enmarquen en el mismo.

La regidora local explicó a los referidos grupos del Carnaval la decisión tomada desde el Ayuntamiento en cuanto a la presencialidad de actos, y recordó la suspensión de toda la agenda que ya se había anunciado por parte de la Administración el pasado verano. No obstante, la popular quiso aclarar que “desde el Ayuntamiento somos conscientes de que el Carnaval es una fiesta muy arraigada entre los aridanenses, donde familias enteras se vuelcan con esta festividad, por lo que nuestro ánimo es mantener viva la ilusión y, si bien no realizaremos actos presenciales, Los Llanos de Aridane tendrá su particular Carnaval 2021”. Una festividad que tendrá que ser configurada con exactitud a lo largo de las próximas semanas.

La edil responsable del área de Fiestas, Mónica González, añadió en este sentido que “el Carnaval se realizará de una manera diferente, porque ahora toca cuidarnos, pero no cabe duda de que reviviremos esas gloriosas fiestas de invierno”, a la par que manifestó su agradecimiento a todos los colectivos, entre comparsas, batucadas, murgas y diseñadores del Carnaval aridanense, “por estar siempre dispuestos a colaborar para la realización de estas fiestas”.

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, en los próximos días se dará a conocer al público en general de qué manera se prevé que pueda tener lugar el Carnaval en el municipio, del mismo modo que los actos que se organizarán con motivo de él.