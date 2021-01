Mari Brito: “El uso libre de los superávits y remanentes es un gran paso, pero no significa gastarlo en su totalidad”

Lleva 15 meses (asumió el cargo en octubre de 2019) como presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y a buen seguro que ha tenido más trabajo del que inicialmente se imaginaba, tratando de compaginar razonablemente esas labores con las de alcaldesa de Candelaria, lidiando con la crisis social y económica derivada de la pandemia de la COVID-19, desgraciadamente, todavía bien presente entre nosotros, así como con el Ministerio de Hacienda para que, finalmente, los remanentes positivos de los ayuntamientos canarios puedan ser utilizado sin las trabas puestas inicialmente por el Gobierno del Estado.

-¿Cómo ha sido su primer año al frente de la Fecam y cómo espera que transcurra el 2021?

“Ha sido un año muy intenso, cargado de incertidumbre y toma de decisiones continuas. La pandemia nos ha obligado a rediseñar nuestra hoja de ruta, priorizando siempre lo verdaderamente importante: las personas y su bienestar. En el 2021 esa incertidumbre, esa inquietud se mantendrá. Para este año que comenzamos será necesario articular medidas para facilitar la recuperación económica, asegurar la prestación de servicios, avanzar en la clarificación de competencias y abordar el tan necesario y adecuado marco de financiación a la realidad local”.

-Para empezar el año, se encuentra usted con una sentencia desfavorable a la anterior directiva de la Fecam, la indemnización de 132.000 euros a una trabajadora o su readmisión. ¿Qué va a hacer?

“Se trata de una decisión debatida y adoptada, hasta en dos ocasiones, por el actual Comité Ejecutivo de la Fecam. Dada cuenta de la sentencia, hemos decidido mantener el despido e indemnizar a esa trabajadora, además de solicitar al Juzgado una revisión del importe, que es mucho menos que ese que se ha dado a conocer”.

-Volvamos a lo realizado. La Fecam ha sido protagonista este año en muchos asuntos, pero, sobre todo, en lo referente a normas ante la pandemia y poder disponer de los remanentes positivos. Empecemos por lo primero, ¿ha habido coordinación municipal para atajar la pandemia o cada ayuntamiento ha hecho de su capa un sayo?

“La Fecam está formada por los 88 municipios de Canarias, cada uno con su realidad, con su idiosincrasia, gobernados por diferentes partidos, y la naturaleza de la Federación es acompañar, facilitar la coordinación y luchar por los intereses comunes del municipalismo, respetando la autonomía local. Es cierto que al principio fue especialmente complicado porque nos enfrentábamos a algo desconocido. Cada semana, en el Comité Ejecutivo de la Fecam, planteábamos las dudas que nos iban surgiendo, que eran muchísimas, pero afortunadamente el trabajo y la implicación de todos los alcaldes y alcaldesas, concejales, técnicos y la coordinación con otras administraciones hizo que la toma de decisiones fuera cada vez más ágil, tratando de responder a las demandas de los ciudadanos y del momento. Los ayuntamientos hemos desempeñado un papel clave, y estoy convencida de que nuestra gestión en esta crisis ha servido para demostrar que tenemos mucho que decir ante situaciones de crisis tan profundas como la que estamos viviendo en la actualidad”.

-Y los remanentes. Al final, la presión por la división en la FEMP acerca de poder utilizar los remanentes torció el brazo a la ministra de Hacienda. ¿Hasta qué punto los ayuntamientos pueden disponer de esos ahorros? ¿Por ejemplo, Candelaria, de la que usted es alcaldesa, puede disponer de todo el remanente, que creo que supera ya los 12 millones de euros, o solo de una parte y en determinadas partidas, en todas?

“El uso libre de los superávits y remanentes municipales es un gran paso, facilitado por la suspensión de las reglas fiscales y la activación de la cláusula de salvaguarda por parte de la Unión Europea, lo que ha permitido, a su vez, al Estado flexibilizar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en varios de sus términos, aunque somos muy conscientes de que debemos seguir reivindicando la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la revisión de competencias y el nuevo marco de financiación local, así como la creación de un fondo de reconstrucción que permita compensar la caída en los recursos del Bloque de Financiación Canario y el esfuerzo extraordinario que hemos tenido que realizar desde las administraciones locales para afrontar los gastos derivados de la crisis sanitaria. Pero respondiendo a su pregunta, sí, los ayuntamientos podemos disponer de ese dinero, lo que no quiere decir que tengamos que gastarlo en su totalidad. En Candelaria disponemos en la actualidad de alrededor de 12 millones de Remanente de Tesorería, después de realizar varias inversiones con nuestro superávit entre las que se encuentra la compra de la parcela donde se ubicaron las naves de Don Sixto, por algo más de dos millones de euros, aparte de otras inversiones importantes para el municipio. También tenemos previsto otra importante modificación de crédito con el superávit que salga del resultado final de la cuenta general de 2020 que conoceremos seguramente en febrero, lo que nos permitirá ajustar el nuevo presupuesto que no hemos traído antes por esas modificaciones”.

-Otro asunto que protagonizó 2020 y que los sigue haciendo es la inmigración. ¿Han sido los ayuntamientos solidarios los que han cedido recursos para el acogimiento de esos inmigrantes?

“La solución al drama migratorio no es sencilla, pero sí que los municipios podemos aportar nuestro granito de arena brindando los espacios y recursos en función de las posibilidades de cada uno para colaborar en esta crisis, no siendo nuestra competencia directa. Los ayuntamientos hemos sido y seremos siempre solidarios; no obstante, también hemos insistido en que se habiliten todos los recursos y se realicen las gestiones necesarias a nivel del Estado y en los diferentes ámbitos de acción para frenar esta situación crítica”.

-Hace un mes firmó usted junto a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias un importante convenio sobre centros educativos. ¿Hay déficits en Canarias de estas infraestructuras?

“El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, tiene competencias para establecer las necesidades en materia de creación de centros educativos y obras de ampliación, remodelación y mejora. Para este fin, es imprescindible la colaboración de los municipios, ya que participan de forma activa en la comunidad educativa, cooperan en la adquisición de suelo público en el que desarrollar la infraestructura educativa y ejecutan sus responsabilidades respecto a su conservación y mantenimiento. En definitiva, con este convenio por tres años, se pretende dar respuesta a la demanda existente en las Islas de infraestructuras educativas de calidad que permitan el pleno desarrollo del derecho a la educación en igualdad de condiciones que en el resto del territorio español, sin olvidar las particularidades derivadas de la insularidad”.

-Por último, ¿le ha sido fácil compaginar la Alcaldía con la presidencia de la Fecam?

“No ha sido fácil, no le voy a mentir. Pero mi vocación es trabajar por mis vecinos de Candelaria y por el municipalismo en general y lo hago encantada. Es un placer enorme trabajar para mejorar la vida de las personas, a a través de la Administración más cercana que es el ayuntamiento”.