Ni la pandemia impide que los Reyes Magos alegren los hogares de Canarias

Un año más, y a pesar de los imponderables motivados por la pandemia, la mágica visita de los Reyes Magos colma de felicidad los hogares canarios, que hoy amanecen llenos de regalos y buenos deseos para todos los isleños, por mucho que no son tiempos para grandes dispendios, que eso se nota hasta en las alforjas de sus Majestades de Oriente.

Con el cargado lastre heredado de un 2020 horrible para las Islas, particularmente afectadas por la propagación planetaria de la COVID-19 que ha esterilizado su gallina de los hueros de oro, el turismo, la cita con este 6 de enero era un reto para todos: había que mantener la ilusión que siempre ha generado esta fecha tan entrañable.

Lo cierto es que el desafío no resultaba nada sencillo, Quién no echaba ayer de menos el tradicional recibimiento a Melchor, Gaspar y Baltasar en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, por no hablar de las cabalgatas que anunciaban su presencia por las ciudades y pueblos de las Islas.

Pero el ingenio de las autoridades y la sociedad civil canaria (coaligados con ese impagable ejército de asistentes que, en cada hogar, resultan imprescindibles para consumar un día cargado de fantásticas emociones para todos), ha logrado mantener viva la ilusión de siempre.

Como ejemplo de ello, la iniciativa del Decano de la prensa de Canarias, DIARIO DE AVISOS, que gracias al patrocinio de La Caixa, Tu Alteza y el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, así como a la colaboración del Ayuntamiento de Adeje, puso ayer en contacto telemáticamente a unos 4.000 niños y niñas de las Islas con los Reyes Magos, ilustres visitantes en Plató del Atlántico para tan memorable ocasión .

También desde ayuntamientos como los de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna se buscaron alternativas tales como sendos recorridos de los Reyes Magos por sus respectivos términos municipales, para alegría de quienes disfrutaron así de una cercanía que a priori se antojaba como prácticamente imposible.

No hay que engañarse porque, pese a todo, no es el 6 de enero ideal, como bien saben los 61.188 canarios que el año pasado se sumaron a las listas del paro, una subida del 29,38% para un total de 269.437 desempleados en Canarias. Cifras que serían aún peores sin las políticas expansivas aplicadas, a diferencia de lo sucedido en la crisis del ladrillo, por los gobiernos locales, estatales y de la UE.

Son tiempos difíciles tanto en lo sanitario como en lo económico, pero hay cuestiones no negociables como la visita de los Reyes Magos. La esperanza es un combustible clave para salir de semejante atolladero.