TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece esta semana el ciclo de cine ‘A imagen y semejanza’

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge durante este fin de semana el ciclo de cine A imagen y semejanza. El consejero insular de Cultura, Enrique Arriaga, valora que “esta propuesta se desarrolle en las instalaciones del Cabildo” y que sea una actividad que “clausure el Festival Material Sensible, un certamen de cine experimental en 16mm organizado por Mal de Archivo y comisariado por Samuel M. Delgado y Helena Girón”.

Las proyecciones comenzarán este viernes, 8 de enero, con Two Years At Sea, de Ben Rivers; proseguirán el sábado con un programa triple titulado Postales desde el Viejo Mundo, que incluye Occidente, de Ana Vaz; Landscape (for Manon), de Peter Hutton; y Messages, de Guy Sherwin; y finalizarán el domingo con el pase de Those That, at a Distance, Resemble Another, de Jessica Sarah Rinland. Todas las sesiones comenzarán a las 19.00 horas.

Las películas que conforman este ciclo, que cuenta con el apoyo de Canarias Cultura en Red, problematizan sobre la idea de naturaleza como construcción cultural, con la intención de volcar la mirada sobre un territorio que, en este sentido, ha estado siempre en disputa. Las Islas Canarias, objeto de romantización y de conquista, se presentan como una pantalla ideal para proyectar estas películas.

Las sesiones tienen un aforo limitado a un máximo de 46 personas respetando las medidas de seguridad establecidas. Las entradas, a la venta a través de la página web del centro (www.teatenerife.es) en la sección de Cine, se venden en dos modalidades: individual y grupal (hasta un máximo de cinco para personas convivientes). Aunque se recomienda que la adquisición de las localidades se realice de manera online, también se pueden adquirir de manera física en la taquilla de TEA.

Las personas que asistan a estas proyecciones, a las que se recomienda llegar con al menos 15 minutos de antelación para poder acomodarlas sin riesgos en sus asientos, deberán hacer uso de mascarillas durante toda la proyección. Para poder cumplir con las medidas de seguridad adoptadas, se recuerda al público que no podrá acceder a la sala una vez comenzada la película.

En Two Years At Sea (2011), de Ben Rivers, un hombre llamado Jake vive en medio del bosque. Va a pasear sin importar si llueve o nieva, y toma siestas en los campos nublados. Construye una balsa para pasar el tiempo sentado en un lago. Conduce un jeep destartalado para recoger madera. Mientras pasan las estaciones, él sobrevive frugalmente dedicando el tiempo a proyectos extraños, viviendo el sueño radical que tenía de joven. Para poder realizar este sueño estuvo dos años trabajando en el mar.

En este juego de representación en el que se mezcla lo naturalista y lo onírico bajo un elegante minimalismo narrativo, se abren cuestiones que nos acompañarán a lo largo de todo el programa. La postnaturaleza frente a la naturaleza romantizada, la percepción del tiempo o la civilización como un enemigo interior del que el antiguo ermitaño ya no puede escapar, y también, una pulsión de transgresión que alienta la aventura.

Postales desde el Viejo Mundo es una sesión que se apoya en una de las formas de representación más esenciales del cine: las vistas que los hermanos Lumière inventaron y que después producirían y explotarían de forma globalizada. Esas postales en movimiento, a las que hace referencia el título de la sesión, son abordadas por estas películas a través de una dialéctica entre forma y contenido que nos permite adentrarnos en la construcción de la imagen de naturaleza desde distintas formas y discursos, que se enraízan en diferentes tradiciones del cine.

En Occidente (2014), un corto de 16 minutos, Ana Vaz indaga sobre las relaciones postcoloniales entre Brasil y Portugal al mismo tiempo que ahonda en el concepto de antropoceno desde una perspectiva que difumina la dicotomía entre naturaleza y cultura a través de una ecología de signos.

Landscape (for Manon) (1987) es una película de 12 minutos que está considerada como una de las más importantes en la carrera de Peter Hutton, no solo porque fue la primera que rodó en el valle del río Hudson, sino porque desarrolla plenamente la idea de atrapar el aspecto más remoto y atemporal del paisaje y condensarlo en unos pocos metros de película, como un paisaje en miniatura.

Messages (1983), de Guy Sherwin, es una película de apuntes creada a partir de las preguntas de una niña frente al territorio. El filme plantea de forma lírica las ideas de proyección, inscripción e impresión de la naturaleza. Su construcción ahonda en el lenguaje como principio ordenador del mundo en nuestra cultura y pone a la fotografía y los procesos cinemáticos en relación con esta idea de distintas maneras, llegando a subvertirla como en un emocionante truco de magia.

Those That, at a Distance, Resemble Another (2019), de Jessica Sarah Rinland, es el filme que cierra el ciclo. Con el colmillo de marfil de un elefante como protagonista, la película medita sobre la interminable tactilidad de la conservación museológica y ecológica, invitando a la reflexión sobre formas de representación, réplicas y encarnaciones de diversos materiales, disciplinas e instituciones.